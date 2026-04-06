Công ty Phúc Minh Đạt: "Vượt rào" kỹ thuật tại dự án đường liên xã 4,2 tỷ đồng [Kỳ 2]

Tại gói thầu xây lắp dự án nâng cấp đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngoài các gói thầu được chỉ định, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt cũng khẳng định năng lực tại các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng. Điển hình là gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung (đoạn từ cầu Bến Gành đến cầu Điềm Tịnh).

Gói thầu này do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa làm chủ đầu tư (theo ủy quyền), có giá dự toán là 4.769.809.000 đồng. Theo Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025, có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Lương Khánh Phương, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Trung và Công ty TNHH Phúc Minh Đạt.

Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025

Đáng chú ý, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 143/GTXD-KT ngày 31/12/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng lập, Công ty TNHH Lương Khánh Phương dù đưa ra giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất (hơn 3,79 tỷ đồng) nhưng đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được đưa ra là nhà thầu này tổ chức mặt bằng công trường không phù hợp; đề xuất kỹ thuật không nêu rõ giải pháp đáp ứng yêu cầu; đặc biệt là không có biện pháp thi công thảm bê tông nhựa đảm bảo quy trình .

Trong khi đó, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã vượt qua các bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật để xếp hạng thứ nhất. Ngày 15/01/2026, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 15/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Phúc Minh Đạt trúng thầu với giá 4.261.979.000 đồng (làm tròn từ 4.261.979.190 đồng), tiết kiệm cho ngân sách khoảng 507 triệu đồng (tương đương 10,65%).

Nhìn nhận về báo cáo đánh giá này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Việc nhà thầu bị loại do biện pháp thi công không khả thi là hoàn toàn đúng quy định. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cũng cần lưu ý đến tính cạnh tranh thực chất khi các gói thầu thường xuyên có những kịch bản nhà thầu giá thấp bị loại vì lỗi kỹ thuật, tạo điều kiện cho nhà thầu khác trúng thầu với giá sát giá dự toán hơn".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự chuẩn bị bài bản về hồ sơ kỹ thuật chính là "chìa khóa" giúp Công ty TNHH Phúc Minh Đạt duy trì chuỗi thắng thầu ấn tượng tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

"Giải mã" tỷ lệ trúng thầu 79% của Công ty Phúc Minh Đạt tại Khánh Hòa [Kỳ 3]

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG ĐẤU THẦU

Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định chi tiết 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ tính công bằng và minh bạch của hệ thống đầu tư công. Nhóm hành vi đầu tiên là Đưa, nhận, môi giới hối lộ, bao gồm việc hứa hẹn hoặc cung cấp lợi ích vật chất, phi vật chất cho người có thẩm quyền, chủ đầu tư để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Tiếp theo là hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp, ép buộc chủ đầu tư hoặc bên mời thầu trong việc xác định yêu cầu kỹ thuật hoặc phê duyệt kết quả.
Đặc biệt, hành vi Thông thầu được quy định rất nghiêm ngặt, bao gồm: Thỏa thuận rút đơn dự thầu, thỏa thuận để một bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên còn lại, hoặc dàn xếp để một nhà thầu cụ thể trúng thầu. Hành vi Gian lận như làm giả tài liệu về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự cũng là tiêu điểm bị thanh tra thường xuyên. Ngoài ra, luật cấm tuyệt đối việc Tiết lộ tài liệu, thông tin về hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành hoặc thông tin chi tiết về báo cáo đánh giá khi chưa công khai kết quả.
Trong bối cảnh năm 2026, khi chính quyền cấp tỉnh trực tiếp quản lý các dự án lớn (không thông qua cấp huyện), trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng được nâng cao rõ rệt. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, các hành vi vi phạm này không chỉ dẫn đến việc hủy thầu mà còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên toàn quốc từ 01 đến 05 năm tùy mức độ, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Bạn đọc - Phản biện

Công ty Phúc Minh Đạt và vị thế tại các gói chỉ định thầu rút gọn [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty Phúc Minh Đạt liên tiếp được lựa chọn thực hiện hàng loạt gói thầu xây lắp theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại địa bàn phường Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt (có trụ sở tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đang cho thấy sự "hiện diện" dày đặc tại các dự án hạ tầng quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15, đơn vị này liên tục được các chủ đầu tư tại địa phương "chọn mặt gửi vàng".

Mới đây nhất, ngày 12/03/2026, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 359/QĐ-KTHTĐT-DA phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa và nâng cấp đường khu vực Hạt kiểm lâm Ninh Hòa. Theo đó, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt trúng thầu với giá 1.823.826.000 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, thời gian thực hiện trong 60 ngày.

Bạn đọc - Phản biện

Xã Cần Giờ: Đối thủ bị loại vì lỗi hy hữu, Công ty DVS Việt Nam trúng thầu sát giá [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị CNTT của xã Cần Giờ, Công ty TNHH DVS Việt Nam đã trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,12%. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh bị loại bởi những lỗi kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/03/2026, bà Huỳnh Thị Mỹ Linh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Cần Giờ (TP HCM) đã ký Quyết định số 200/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Hàng hóa_Mua sắm thiết bị CNTT". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH DVS Việt Nam (địa chỉ tại Tòa Nhà Đại Kim Building, Phố Trần Hòa, Phường Định Công, TP Hà Nội).

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 3.036.668.000 đồng. Công ty TNHH DVS Việt Nam đã trúng thầu với giá 3.032.808.000 đồng. Như vậy, qua công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ khoảng 3,8 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm là 0,12%.

Bạn đọc - Phản biện

Gia Bảo A.B và chuỗi trúng thầu thiết bị CNTT tại các phường xã TP HCM [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu mua sắm thiết bị CNTT tại các Phường, Xã trên địa bàn TP HCM với giá sát nút.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B (MST: 0303224753, trụ sở tại 155/1 Đất Thánh, Phường Tân Hòa, TP HCM) đang thể hiện năng lực cung ứng thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) vượt trội tại phân khúc mua sắm công cấp cơ sở. Chỉ riêng trong tháng 3/2026, nhà thầu này đã ghi tên mình vào hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại các phường như Long Trường, Thạnh Mỹ Tây, Tân Thuận và Bình Đông.

Cụ thể, tại Phường Long Trường, ngày 26/03/2026, ông Phan Anh Việt – Chánh Văn phòng Đảng ủy phường đã ký Quyết định số 31-QĐ/VPĐU phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B trúng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin trong các cơ quan khối Đảng, khối Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Long Trường". Gói thầu này có mã số TBMT là IB2600091228. Đáng chú ý, giá trúng thầu là 2.323.850.000 đồng so với giá dự toán 2.457.900.000 đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 5,4%.

