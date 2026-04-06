Công ty Phúc Minh Đạt: "Vượt rào" kỹ thuật tại dự án đường liên xã 4,2 tỷ đồng [Kỳ 2]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngoài các gói thầu được chỉ định, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt cũng khẳng định năng lực tại các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng. Điển hình là gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung (đoạn từ cầu Bến Gành đến cầu Điềm Tịnh).
Gói thầu này do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa làm chủ đầu tư (theo ủy quyền), có giá dự toán là 4.769.809.000 đồng. Theo Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025, có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Lương Khánh Phương, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Trung và Công ty TNHH Phúc Minh Đạt.
Đáng chú ý, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 143/GTXD-KT ngày 31/12/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng lập, Công ty TNHH Lương Khánh Phương dù đưa ra giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất (hơn 3,79 tỷ đồng) nhưng đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được đưa ra là nhà thầu này tổ chức mặt bằng công trường không phù hợp; đề xuất kỹ thuật không nêu rõ giải pháp đáp ứng yêu cầu; đặc biệt là không có biện pháp thi công thảm bê tông nhựa đảm bảo quy trình .
Trong khi đó, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã vượt qua các bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật để xếp hạng thứ nhất. Ngày 15/01/2026, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 15/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Phúc Minh Đạt trúng thầu với giá 4.261.979.000 đồng (làm tròn từ 4.261.979.190 đồng), tiết kiệm cho ngân sách khoảng 507 triệu đồng (tương đương 10,65%).
Nhìn nhận về báo cáo đánh giá này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Việc nhà thầu bị loại do biện pháp thi công không khả thi là hoàn toàn đúng quy định. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cũng cần lưu ý đến tính cạnh tranh thực chất khi các gói thầu thường xuyên có những kịch bản nhà thầu giá thấp bị loại vì lỗi kỹ thuật, tạo điều kiện cho nhà thầu khác trúng thầu với giá sát giá dự toán hơn".
Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự chuẩn bị bài bản về hồ sơ kỹ thuật chính là "chìa khóa" giúp Công ty TNHH Phúc Minh Đạt duy trì chuỗi thắng thầu ấn tượng tại địa phương.
"Giải mã" tỷ lệ trúng thầu 79% của Công ty Phúc Minh Đạt tại Khánh Hòa [Kỳ 3]
CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG ĐẤU THẦU
Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định chi tiết 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ tính công bằng và minh bạch của hệ thống đầu tư công. Nhóm hành vi đầu tiên là Đưa, nhận, môi giới hối lộ, bao gồm việc hứa hẹn hoặc cung cấp lợi ích vật chất, phi vật chất cho người có thẩm quyền, chủ đầu tư để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Tiếp theo là hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp, ép buộc chủ đầu tư hoặc bên mời thầu trong việc xác định yêu cầu kỹ thuật hoặc phê duyệt kết quả.
Đặc biệt, hành vi Thông thầu được quy định rất nghiêm ngặt, bao gồm: Thỏa thuận rút đơn dự thầu, thỏa thuận để một bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên còn lại, hoặc dàn xếp để một nhà thầu cụ thể trúng thầu. Hành vi Gian lận như làm giả tài liệu về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự cũng là tiêu điểm bị thanh tra thường xuyên. Ngoài ra, luật cấm tuyệt đối việc Tiết lộ tài liệu, thông tin về hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành hoặc thông tin chi tiết về báo cáo đánh giá khi chưa công khai kết quả.
Trong bối cảnh năm 2026, khi chính quyền cấp tỉnh trực tiếp quản lý các dự án lớn (không thông qua cấp huyện), trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng được nâng cao rõ rệt. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, các hành vi vi phạm này không chỉ dẫn đến việc hủy thầu mà còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên toàn quốc từ 01 đến 05 năm tùy mức độ, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.