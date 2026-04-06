Công ty Phúc Minh Đạt: "Vượt rào" kỹ thuật tại dự án đường liên xã 4,2 tỷ đồng [Kỳ 2]

Tại gói thầu xây lắp dự án nâng cấp đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngoài các gói thầu được chỉ định, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt cũng khẳng định năng lực tại các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng. Điển hình là gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung (đoạn từ cầu Bến Gành đến cầu Điềm Tịnh).

Gói thầu này do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa làm chủ đầu tư (theo ủy quyền), có giá dự toán là 4.769.809.000 đồng. Theo Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025, có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Lương Khánh Phương, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Trung và Công ty TNHH Phúc Minh Đạt.

Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025

Đáng chú ý, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 143/GTXD-KT ngày 31/12/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng lập, Công ty TNHH Lương Khánh Phương dù đưa ra giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất (hơn 3,79 tỷ đồng) nhưng đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được đưa ra là nhà thầu này tổ chức mặt bằng công trường không phù hợp; đề xuất kỹ thuật không nêu rõ giải pháp đáp ứng yêu cầu; đặc biệt là không có biện pháp thi công thảm bê tông nhựa đảm bảo quy trình .

Trong khi đó, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã vượt qua các bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật để xếp hạng thứ nhất. Ngày 15/01/2026, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 15/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Phúc Minh Đạt trúng thầu với giá 4.261.979.000 đồng (làm tròn từ 4.261.979.190 đồng), tiết kiệm cho ngân sách khoảng 507 triệu đồng (tương đương 10,65%).

Nhìn nhận về báo cáo đánh giá này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Việc nhà thầu bị loại do biện pháp thi công không khả thi là hoàn toàn đúng quy định. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cũng cần lưu ý đến tính cạnh tranh thực chất khi các gói thầu thường xuyên có những kịch bản nhà thầu giá thấp bị loại vì lỗi kỹ thuật, tạo điều kiện cho nhà thầu khác trúng thầu với giá sát giá dự toán hơn".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự chuẩn bị bài bản về hồ sơ kỹ thuật chính là "chìa khóa" giúp Công ty TNHH Phúc Minh Đạt duy trì chuỗi thắng thầu ấn tượng tại địa phương.

