Giải mã tỷ lệ trúng thầu 79% của Công ty Phúc Minh Đạt tại Khánh Hòa [Kỳ 3]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã tham gia 73 gói thầu, trong đó trúng tới 58 gói. Tỷ lệ trúng thầu hơn 79% là một con số ấn tượng đối với một doanh nghiệp quy mô nhỏ tại địa phương.
Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, nhà thầu này có mối quan hệ rất "khăng khít" với một số chủ đầu tư tại thị xã Ninh Hòa (cũ). Điển hình như tại Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa, đơn vị này tham gia 13 gói thầu và trúng tới 12 gói, đạt tỷ lệ 92,3%. Tại Phòng Quản lý Đô thị Ninh Hòa, doanh nghiệp trúng thầu tuyệt đối 3/3 gói thầu đã tham gia.
Sự tín nhiệm của các chủ đầu tư địa phương đối với Công ty TNHH Phúc Minh Đạt còn thể hiện qua việc doanh nghiệp thường xuyên được lựa chọn thực hiện các gói thầu chỉ định thầu rút gọn có giá trị lớn. Tuy nhiên, thống kê chung cho thấy tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này thường không cao, chỉ ở mức khoảng 2,42% so với giá dự toán.
Dưới góc nhìn chuyên gia, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) chia sẻ: "Khi một nhà thầu trúng thầu liên tục tại một địa bàn hoặc với một nhóm chủ đầu tư nhất định, trách nhiệm giải trình của bên mời thầu và chủ đầu tư cần được nâng cao. Cần minh bạch hóa các tiêu chí lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là trong quy trình chỉ định thầu, để đảm bảo không có sự thiên vị và mọi nguồn lực công đều được sử dụng hiệu quả nhất".
Bên cạnh đó, việc trúng thầu dày đặc trong thời gian ngắn (cuối năm 2025 và quý 1 năm 2026) cũng đặt ra áp lực lớn về năng lực thực thi. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý: "Nhà thầu cần chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị máy móc cho nhiều dự án triển khai song song. Nếu không quản lý tốt, việc trúng quá nhiều gói thầu cùng lúc có thể dẫn đến tình trạng chậm tiến độ hoặc suy giảm chất lượng công trình".
Tính đến thời điểm hiện tại, câu hỏi về việc liệu năng lực thực tế của doanh nghiệp có tương xứng với "độ phủ" thầu dày đặc hay không vẫn cần những minh chứng cụ thể trên công trường.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.