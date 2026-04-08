Giải mã tỷ lệ trúng thầu 79% của Công ty Phúc Minh Đạt tại Khánh Hòa [Kỳ 3]

Với 58 gói thầu trúng trên tổng số 73 gói đã tham gia, Công ty Phúc Minh Đạt đang cho thấy một "hệ sinh thái" khách hàng ổn định cùng năng lực triển khai dự án đáng nể.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã tham gia 73 gói thầu, trong đó trúng tới 58 gói. Tỷ lệ trúng thầu hơn 79% là một con số ấn tượng đối với một doanh nghiệp quy mô nhỏ tại địa phương.

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, nhà thầu này có mối quan hệ rất "khăng khít" với một số chủ đầu tư tại thị xã Ninh Hòa (cũ). Điển hình như tại Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa, đơn vị này tham gia 13 gói thầu và trúng tới 12 gói, đạt tỷ lệ 92,3%. Tại Phòng Quản lý Đô thị Ninh Hòa, doanh nghiệp trúng thầu tuyệt đối 3/3 gói thầu đã tham gia.

Sự tín nhiệm của các chủ đầu tư địa phương đối với Công ty TNHH Phúc Minh Đạt còn thể hiện qua việc doanh nghiệp thường xuyên được lựa chọn thực hiện các gói thầu chỉ định thầu rút gọn có giá trị lớn. Tuy nhiên, thống kê chung cho thấy tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này thường không cao, chỉ ở mức khoảng 2,42% so với giá dự toán.

Dưới góc nhìn chuyên gia, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) chia sẻ: "Khi một nhà thầu trúng thầu liên tục tại một địa bàn hoặc với một nhóm chủ đầu tư nhất định, trách nhiệm giải trình của bên mời thầu và chủ đầu tư cần được nâng cao. Cần minh bạch hóa các tiêu chí lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là trong quy trình chỉ định thầu, để đảm bảo không có sự thiên vị và mọi nguồn lực công đều được sử dụng hiệu quả nhất".

Bên cạnh đó, việc trúng thầu dày đặc trong thời gian ngắn (cuối năm 2025 và quý 1 năm 2026) cũng đặt ra áp lực lớn về năng lực thực thi. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý: "Nhà thầu cần chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị máy móc cho nhiều dự án triển khai song song. Nếu không quản lý tốt, việc trúng quá nhiều gói thầu cùng lúc có thể dẫn đến tình trạng chậm tiến độ hoặc suy giảm chất lượng công trình".

Tính đến thời điểm hiện tại, câu hỏi về việc liệu năng lực thực tế của doanh nghiệp có tương xứng với "độ phủ" thầu dày đặc hay không vẫn cần những minh chứng cụ thể trên công trường.

