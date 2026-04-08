Bạn đọc - Phản biện

Giải mã tỷ lệ trúng thầu 79% của Công ty Phúc Minh Đạt tại Khánh Hòa [Kỳ 3]

Với 58 gói thầu trúng trên tổng số 73 gói đã tham gia, Công ty Phúc Minh Đạt đang cho thấy một "hệ sinh thái" khách hàng ổn định cùng năng lực triển khai dự án đáng nể.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã tham gia 73 gói thầu, trong đó trúng tới 58 gói. Tỷ lệ trúng thầu hơn 79% là một con số ấn tượng đối với một doanh nghiệp quy mô nhỏ tại địa phương.

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, nhà thầu này có mối quan hệ rất "khăng khít" với một số chủ đầu tư tại thị xã Ninh Hòa (cũ). Điển hình như tại Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa, đơn vị này tham gia 13 gói thầu và trúng tới 12 gói, đạt tỷ lệ 92,3%. Tại Phòng Quản lý Đô thị Ninh Hòa, doanh nghiệp trúng thầu tuyệt đối 3/3 gói thầu đã tham gia.

Sự tín nhiệm của các chủ đầu tư địa phương đối với Công ty TNHH Phúc Minh Đạt còn thể hiện qua việc doanh nghiệp thường xuyên được lựa chọn thực hiện các gói thầu chỉ định thầu rút gọn có giá trị lớn. Tuy nhiên, thống kê chung cho thấy tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này thường không cao, chỉ ở mức khoảng 2,42% so với giá dự toán.

Dưới góc nhìn chuyên gia, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) chia sẻ: "Khi một nhà thầu trúng thầu liên tục tại một địa bàn hoặc với một nhóm chủ đầu tư nhất định, trách nhiệm giải trình của bên mời thầu và chủ đầu tư cần được nâng cao. Cần minh bạch hóa các tiêu chí lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là trong quy trình chỉ định thầu, để đảm bảo không có sự thiên vị và mọi nguồn lực công đều được sử dụng hiệu quả nhất".

Bên cạnh đó, việc trúng thầu dày đặc trong thời gian ngắn (cuối năm 2025 và quý 1 năm 2026) cũng đặt ra áp lực lớn về năng lực thực thi. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý: "Nhà thầu cần chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị máy móc cho nhiều dự án triển khai song song. Nếu không quản lý tốt, việc trúng quá nhiều gói thầu cùng lúc có thể dẫn đến tình trạng chậm tiến độ hoặc suy giảm chất lượng công trình".

Tính đến thời điểm hiện tại, câu hỏi về việc liệu năng lực thực tế của doanh nghiệp có tương xứng với "độ phủ" thầu dày đặc hay không vẫn cần những minh chứng cụ thể trên công trường.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.
Công ty Phúc Minh Đạt và vị thế tại các gói chỉ định thầu rút gọn [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty Phúc Minh Đạt liên tiếp được lựa chọn thực hiện hàng loạt gói thầu xây lắp theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại địa bàn phường Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt (có trụ sở tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đang cho thấy sự "hiện diện" dày đặc tại các dự án hạ tầng quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15, đơn vị này liên tục được các chủ đầu tư tại địa phương "chọn mặt gửi vàng".

Mới đây nhất, ngày 12/03/2026, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 359/QĐ-KTHTĐT-DA phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa và nâng cấp đường khu vực Hạt kiểm lâm Ninh Hòa. Theo đó, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt trúng thầu với giá 1.823.826.000 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, thời gian thực hiện trong 60 ngày.

Công ty Phúc Minh Đạt: "Vượt rào" kỹ thuật tại dự án đường liên xã 4,2 tỷ đồng [Kỳ 2]

Tại gói thầu xây lắp dự án nâng cấp đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngoài các gói thầu được chỉ định, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt cũng khẳng định năng lực tại các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng. Điển hình là gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ninh Phụng – Ninh Trung (đoạn từ cầu Bến Gành đến cầu Điềm Tịnh).

Gói thầu này do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa làm chủ đầu tư (theo ủy quyền), có giá dự toán là 4.769.809.000 đồng. Theo Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025, có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Lương Khánh Phương, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Trung và Công ty TNHH Phúc Minh Đạt.

Gói thầu thiết bị CNTT tại phường Bình Đông: Tiết kiệm khoảng 0,1% [Kỳ 2]

Trong mạng lưới trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B, có những gói thầu mà số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức "tượng trưng", cùng sự xuất hiện lặp lại của các đối thủ.

kỳ 1, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về chuỗi trúng thầu thiết bị CNTT tại các phường xã TP HCM của Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B.

Một điểm đáng chú ý tại gói thầu tại Phường Bình Đông. Cụ thể, ngày 23/03/2026, bà Nguyễn Thị Yến Linh – Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Bình Đông đã ký Quyết định số 27-QĐ/VPĐU phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B trúng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số của Đảng ủy phường Bình Đông".

