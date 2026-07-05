Tây Ninh: Đấu thầu sửa chữa Trường MN Ngôi Sao Nhỏ, nhà thầu giảm giá sâu

Gói thầu xây lắp trị giá hơn 4,4 tỷ tại phường Thanh Điền ghi nhận hai nhà thầu địa phương tham gia, trong đó có một doanh nghiệp đề xuất giảm giá thầu hơn 15%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Ngôi sao nhỏ tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh được phê duyệt theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 28/04/2026 do Chủ tịch UBND phường Thanh Điền ban hành. Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng làm tròn là 5.234.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu kết hợp ngân sách phường, nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

Trong đó, gói thầu số 01: Thi công xây dựng (mã kế hoạch lựa chọn nhà thầu: PL2600139895; mã thông báo mời thầu: IB2600305338) có giá gói thầu được phê duyệt là 4.461.414.504 đồng. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 120 ngày. Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 302/QĐ-BQLDA được ban hành ngày 22/06/2026 bởi Ban quản lý dự án phường Thanh Điền.

Cục diện cạnh tranh tại biên bản mở thầu

Vào lúc 09:05 ngày 02/07/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận biên bản mở thầu với sự tham gia của 02 nhà thầu độc lập đều có trụ sở đăng ký tại tỉnh Tây Ninh.

Nguồn: MSC

Số liệu trích xuất từ biên bản mở thầu cho thấy một bức tranh chênh lệch giá dự thầu rất đáng chú ý. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Lâm Châu Phát (mã định danh: vn3901131878) nộp giá dự thầu là 3.767.671.553 đồng, không đề xuất tỷ lệ giảm giá ngoài đơn giá. Đối chiếu với giá gói thầu, mức giá này thấp hơn đến 693.742.951 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm dự thầu đạt 15,55%.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh (mã định danh: vn0310276784) tham gia với giá dự thầu 4.379.600.995 đồng, không có giảm giá bổ sung. Mức giá của doanh nghiệp Kiến Thịnh chỉ thấp hơn giá gói thầu 81.813.509 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,83%.

Về thời gian thực hiện gói thầu, cả hai doanh nghiệp đều đề xuất thời gian là 120 ngày, hoàn toàn trùng khớp với tiến độ yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Phân tích năng lực lịch sử của các ứng viên

Sự chênh lệch lớn về giá trị bỏ thầu đặt ra nhu cầu rà soát lại năng lực kinh nghiệm lịch sử của các bên tham gia. Theo dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu, cả hai doanh nghiệp đều là những đơn vị có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường xây lắp tại địa phương.

Công ty TNHH MTV Lâm Châu Phát, do bà Dương Thị Hồng Nga làm Giám đốc, là một doanh nghiệp nhỏ có lịch sử thành lập từ năm 2012, đặt trụ sở tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. Tính đến giai đoạn giữa năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 120 gói thầu, trong đó trúng 59 gói và trượt 51 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 138.997.968.513 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 121.256.708.513 đồng, với vai trò liên danh: 17.741.260.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lịch sử của nhà thầu này là 96,73%.

Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh, do bà Hồ Thị Hồng làm Giám đốc, có trụ sở tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ứng viên này có quy mô tham gia thầu ít hơn nhưng sở hữu hiệu suất trúng thầu đáng nể: đã tham gia 45 gói thầu và trúng tới 42 gói, chỉ trượt duy nhất 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 38.730.775.824 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 19.295.388.868 đồng, với vai trò liên danh: 19.435.386.956 đồng, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lịch sử rất cao, ở mức 98,95%.

Đáng chú ý, lịch sử quan hệ đấu thầu cho thấy hai doanh nghiệp này đã từng đối đầu trực diện với nhau trong 3 gói thầu trước đây, tạo nên một mối quan hệ cạnh tranh có tính hệ thống trên địa bàn tỉnh.

Góc nhìn chuyên gia và kịch bản xét thầu

Dưới góc nhìn của các chuyên gia pháp lý, việc xuất hiện tỷ lệ giảm giá lên tới 15,55% tại một gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất giáo dục mầm non là một tín hiệu cần được xem xét đa chiều.

Bình luận về gói thầu nêu trên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Một mặt, mức giá giảm sâu của Công ty TNHH Một thành viên Lâm Châu Phát có thể mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ. Mặt khác, theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu, chủ đầu tư bắt buộc phải gắn trách nhiệm giải trình của người đứng đầu để kiểm soát chặt chẽ các gói thầu có mức giá bỏ thầu thấp bất thường. Bên mời thầu cần rà soát kỹ lưỡng giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công và cam kết huy động nguồn lực của nhà thầu nhằm ngăn ngừa rủi ro bỏ thầu giá thấp rồi thi công trì trệ, không đảm bảo chất lượng công trình."

Hiện gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá, thẩm định của các chuyên gia, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.