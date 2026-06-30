Phường Trung Mỹ Tây: Lộ diện nhà thầu trúng gói cải tạo Trường THCS Nguyễn An Ninh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây vừa hoàn tất việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị - Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh". Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 93/QĐ-QLDA ngày 23/06/2026 xác nhận Công ty TNHH Hoàng Khương là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu 4.131.583.548 đồng

Bức tranh tài chính: Điểm sáng tiết kiệm ngân sách TP HCM

Gói thầu nêu trên có mã thông báo mời thầu IB2600256834, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu. Theo Quyết định số 72/QĐ-QLDA ngày 03/06/2026 do Giám đốc Phan Cường ký phê duyệt, gói thầu sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu.

Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là Chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ. Với tính chất là một gói thầu hỗn hợp, hợp đồng được thiết kế thực hiện theo đơn giá trọn gói trong thời gian 120 ngày thi công. Giá gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt ở mức 4.405.165.164 đồng.

Biên bản mở thầu lúc 15:09 ngày 12/06/2026 ghi nhận Công ty TNHH Hoàng Khương là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ. Đơn vị này đưa ra mức giá dự thầu là 4.140.902.091 đồng (không có thư giảm giá đi kèm). Nhà thầu đề xuất thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 90 ngày và nộp bảo đảm dự thầu trị giá 56.000.000 đồng (hiệu lực 120 ngày).

Nguồn: MSC

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Hoàng Khương đã đáp ứng được các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và được Tổ chuyên gia đánh giá đạt tại Báo cáo số 1606-3/2026/BC ngày 16/6/2026. Trên cơ sở đó ngày 23/06/2026 tại Quyết định số 93/QĐ-QLDA Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây đã phê duyệt cho Công ty TNHH Hoàng Khương trúng gói thầu "Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị - Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh", giá trúng thầu được ấn định là 4.131.583.548 đồng. So với giá dự toán là 4.405.165.164 đồng thì gói thầu này tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 273.581.616 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 6,2%.

Nguồn: MSC

Năng lực ứng viên dự thầu

Sự tự tin đưa ra tỷ lệ giảm giá 6% của ứng viên duy nhất không phải là không có cơ sở. Hồ sơ trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH Hoàng Khương (Mã số thuế: 0304174103, trụ sở tại số 142/59 Nguyễn Thị Thập, Khu Phố 18, Phường Tân Thuận, TPHCM) là một "tay chơi" có bề dày kinh nghiệm đáng nể.

Được thành lập từ năm 2005 do ông Lê Thanh Nhã làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, doanh nghiệp này hoạt động mạnh mẽ trong các lĩnh vực thi công xây dựng công trình, bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Hoàng Khương đã tham dự 63 gói thầu, trong đó trúng tới 40 gói (tỷ lệ trúng thầu đạt trên 63%). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) khoảng 690.055.049.028 đồng. Riêng các gói thầu tham gia với tư cách độc lập khoảng 210.907.951.501 đồng.

Góc nhìn pháp lý: Hài hòa giữa cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Việc một gói thầu áp dụng hình thức Chào hàng cạnh tranh rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút được một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ đặt ra những góc nhìn đa chiều. Về nguyên tắc đấu thầu qua mạng, tính minh bạch và công khai đã được bảo đảm bằng việc hệ thống tự động phát hành hồ sơ. Nếu các nhà thầu khác không mặn mà tham gia, sự "độc diễn" của một đơn vị là điều hoàn toàn hợp lệ theo quy định của Luật Đấu thầu 2025 sửa đổi.

Nhận định về cục diện này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) phân tích: "Tại gói thầu này, chúng ta thấy một sự hài hòa rất thú vị. Dưới góc độ bề mặt, việc chỉ có một nhà thầu tham gia có vẻ thiếu đi sự cọ xát cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu xét về bản chất hiệu quả kinh tế - mục tiêu tối thượng của đầu tư công, mức tiết kiệm 6,00% mà Công ty TNHH Hoàng Khương mang lại là một con số rất ấn tượng. Đặc biệt, nó đáp ứng hoàn hảo tinh thần của Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính, yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% đối với gói thầu xây lắp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Sự độc diễn này không mang màu sắc dàn xếp, mà phản ánh năng lực thực sự của nhà thầu. Dù vậy, theo Chỉ thị số 12/CT-TTg, chủ đầu tư vẫn cần rà soát lại E-HSMT để đảm bảo không có tiêu chí nào vô tình trở thành rào cản kỹ thuật khiến các nhà thầu khác e ngại."