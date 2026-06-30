TP HCM: Hai doanh nghiệp dự thầu gói cải tạo Trường Mầm non Hoa Lan 4,2 tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè, TP HCM vừa tiến hành mở thầu qua mạng gói thầu Xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hoa Lan. Gói thầu này có giá dự toán là 4.216.332.073 đồng, được lấy từ nguồn vốn Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách xã trong giai đoạn 2026-2030.

Diễn biến quá trình mở thầu Trường Mầm non Hoa Lan

Hồ sơ mời thầu của gói thầu này được phê duyệt tại Quyết định số 164/QĐ-BQLDA ngày 17/06/2026 do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè Hồ Quốc Phong ký ban hành. Quyết định này được căn cứ dựa trên Quyết định số 126/QĐ-BQLDA ngày 11/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Đúng 09:15 ngày 27/06/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận thời điểm đóng và mở thầu với 2 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Biên bản mở thầu cho thấy một bức tranh đối lập hoàn toàn về chiến lược tiếp cận gói thầu của hai doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ (mã định danh: vn0313099237) đưa ra mức giá dự thầu là 3.717.329.218 đồng. So với giá gói thầu 4.216.332.073 đồng, doanh nghiệp này đã chủ động giảm giá 499.002.855 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ở mức cao lên tới 11,83% cho ngân sách nhà nước. Nhà thầu này đề xuất thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày, bám sát với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nguồn: MSC

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Quốc Khánh Hậu Giang (mã định danh: vn1702101730) tham gia với mức giá dự thầu 4.200.012.772 đồng. Mức giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu 16.319.301 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt mức siêu thấp là 0,38%. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đề xuất thời gian thực hiện gói thầu chỉ 60 ngày, rút ngắn rất nhiều so với mốc 180 ngày quy định tại hồ sơ mời thầu.

Năng lực các ứng viên dự thầu

Ghi nhận từ lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Quốc Khánh Hậu Giang (MSDN: vn1702101730), có địa chỉ tại số 02 Nguyễn Văn Nhị, Khu Phố 11, Đặc khu Phú Quốc, An Giang, được thành lập năm 2017 do Nguyễn Văn Khởi là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 43 gói thầu, trong đó trúng 26 gói, trượt 15 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 72.115.407.469 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 10.507.141.035 đồng, với vai trò liên danh khoảng 61.608.266.434 đồng. Địa bàn hoạt động đấu thầu chủ yếu tại TP HCM (sau khi sáp nhập) đã tham gia 42 gói.

Đối với Công ty CP Sản xuất Thương mại Gia Võ (MSDN: vn0313099237), có địa chỉ tại Lầu 4 Cao Ốc Gia Thy, 158-158A, Đường Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, TP HCM, được thành lập năm 2015, người đại diện pháp luật là Phan Hoàng Tuấn. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến 22/6/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 244 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 191 gói, 14 chưa có kết quả, 12 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 207.813.140.875 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 41.135.467.068 đồng, với vai trò liên danh khoảng 166.677.673.807 đồng.

Điểm đặc trưng nhất trong phong cách đấu thầu của Gia Võ là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán luôn ở mức rất thấp, chỉ 86,13%. Trong gói thầu Trường Mầm non Hoa Lan lần này, với lợi thế giá tuyệt đối, việc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ có vượt qua được bước đánh giá kỹ thuật hay không sẽ quyết định trực tiếp đến hiệu quả tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho ngân sách xã Nhà Bè.

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về nguyên tắc xét thầu theo Luật Đấu thầu hiện hành, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định việc đánh giá hồ sơ dự thầu cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật để lựa chọn nhà thầu tối ưu nhất. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhà thầu nào đáp ứng các tiêu chuẩn về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá đánh giá thấp nhất sẽ được đề nghị trúng thầu. Luật sư Lập cho biết thêm, chủ đầu tư và tổ chuyên gia có trách nhiệm đánh giá khách quan, trung thực; mọi tiêu chuẩn đánh giá phải bám sát hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, không đưa ra các diễn giải chủ quan để loại bỏ nhà thầu có giá dự thầu tốt nhằm bảo vệ tối đa nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với các dự án phục vụ giáo dục mầm non.

Hiện, gói thầu Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hoa Lan đang được định hình. Việc lựa chọn nhà thầu nào trúng thầu hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình làm việc khách quan, minh bạch của Tổ chuyên gia và quyết định phê duyệt cuối cùng từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.