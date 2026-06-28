Tây Ninh: Công ty Tấn Uyên có thắng gói thầu trường mầm non Tân Đông hơn 7 tỷ?

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Tân Đông đang trong quá trình đánh giá, xét thầu đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường MG Tân Đông. Gói thầu mang mã Thông báo mời thầu IB2600283151, được triển khai dựa trên Quyết định phê duyệt E-HSMT số 88/QĐ-BQLDA do bà Nguyễn Thị Như Thơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Đông ký ban hành ngày 12/06/2026.

Được biết dự án Trường MG Tân Đông có tổng mức đầu tư 8.855.483.000 đồng được UBND xã Tân Đông phê duyệt theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 05/06/2026.

UBND xã Tân Đông giao cho Ban Quản lý dự án xã Tân Đông làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở đó 09/06/2026 Ban Quản lý dự án xã Tân Đông đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 79/QĐ-BQLDA, hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi.

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án có giá được phê duyệt là 7.407.496.627 đồng, sử dụng nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu kết hợp ngân sách xã, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 120 ngày.

Bức tranh cạnh tranh vắng bóng đối thủ

Gói thầu, mặc dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tăng cường tính minh bạch và mở rộng cơ hội tiếp cận cho các doanh nghiệp, tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu lúc 15:00 ngày 24/06/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận cục diện cạnh tranh hoàn toàn vắng bóng các đối thủ. Chỉ có duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên.

Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 7.356.667.022 đồng, đồng thời cam kết thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, khớp hoàn toàn với yêu cầu của E-HSMT.

Đặt ra bài toán về hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư công

Việc thiếu vắng tính cạnh tranh trực tiếp trong khâu nộp hồ sơ dự thầu thường dẫn đến hệ quả là giá trúng thầu sát với giá dự toán. Khi thực hiện phép tính dựa trên số liệu công bố, mức giá do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên đề xuất là 7.356.667.022 đồng, so với giá gói thầu là 7.407.496.627 đồng, nếu nhà thầu này trúng thầu chỉ giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được 50.829.605 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm này tương đương mức 0,686%.

Về năng lực của ứng viên dự thầu

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên (Mã số thuế: 3901219459), có địa chỉ tại số 509 Trần Phú, Ấp Tân Hòa, Phường Bình Minh, Tây Ninh, được thành lập năm 2016 do ông Võ Ngọc Đức là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 79 gói thầu, trong đó trúng 40 gói, trượt 35 gói, 4 chưa có kết quả Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 101.535.705.416 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 76.669.162.415 đồng, với vai trò liên danh khoảng 24.866.543.001 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 96.77%.

Ngoài gói thầu đang tham gia dự thầu nêu trên thì Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên đang chờ kết quả hai gói xây lắp trị giá hơn 8 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Phước chỉ làm chủ đầu tư cũng với cách duy nhất một mình nộp hồ sơ dự thầu.

Góc nhìn chuyên gia

Bình luận về cục diện đấu thầu hiện tại, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) phân tích: "Dưới góc độ pháp lý và quản lý đầu tư công, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn đều hướng tới mục tiêu cốt lõi là đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hiện tượng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, đi kèm tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% cho một gói thầu quy mô hơn 7,4 tỷ đồng là dữ kiện cần sự lưu tâm đặc biệt từ cơ quan quản lý".

Luật sư Lập viện dẫn thêm: "Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt việc tổ chức lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ nguyên tắc cạnh tranh. Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh việc khắc phục triệt để tình trạng xây dựng tiêu chí mang tính định hướng, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Đáng chú ý, tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026, Bộ Tài chính đã yêu cầu thực hiện nghiêm giải pháp tiết kiệm tối thiểu 5% đối với các gói thầu xây lắp tương tự. Do đó, Ban Quản lý dự án xã Tân Đông cần thể hiện cao nhất trách nhiệm giải trình trong việc xét duyệt hồ sơ và thương thảo hợp đồng để mang lại lợi ích tối đa cho ngân sách nhà nước".

Gói thầu IB2600283151 hiện vẫn đang trong quá trình đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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