TP HCM: Xây dựng Việt Nam trúng gói sửa Trường Sơn Ca 5 hơn 4,18 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/06/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sơn Ca 5. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam với giá trúng thầu 4.184.495.335 đồng. So với giá gói thầu 4.407.411.032 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 5,1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày dưới hình thức hợp đồng trọn gói.

Nguồn: MSC

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, thu hút sự tham gia của 2 doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp. Việc có nhiều nhà thầu cùng nộp hồ sơ dự thầu đã tạo ra một môi trường cạnh tranh về giá và giải pháp kỹ thuật, góp phần tối ưu hóa nguồn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường. Đối thủ cạnh tranh tại gói thầu này là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai.

Vì sao Công ty Sao Mai trượt thầu?

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/2026/BCĐG-HT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hưng Thịnh lập ngày 18/06/2026 ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Cụ thể, nhà thầu này cung cấp các hợp đồng nguyên tắc ký với đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị nhưng nội dung không thể hiện việc phục vụ cho công trình Trường Mầm non Sơn Ca 5 mà dành cho một dự án khác.

Bên cạnh đó, hồ sơ dự thầu thiếu thuyết minh biện pháp thi công đập phá, tháo dỡ; thiếu bản vẽ biện pháp thi công tháo dỡ gạch ốp, cạo bỏ lớp sơn và vách ngăn phòng vệ sinh. Nhà thầu cũng không có sơ đồ quản lý chất lượng, không đề xuất giải pháp xử lý vật tư không phù hợp, thiếu biện pháp bảo quản vật tư khi mưa bão và đề xuất tiến độ thi công lên tới 200 ngày, vượt xa yêu cầu 120 ngày của E-HSMT.

Năng lực nhà thầu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam được thành lập ngày 10/05/2019, có trụ sở tại 91 Đường Số 2, Khu Phố 13, phường Bình Tân, TP HCM. Doanh nghiệp do Tổng Giám đốc Lê Văn Lâm làm người đại diện pháp luật, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp. Dữ liệu lịch sử đấu thầu thể hiện năng lực và kinh nghiệm thi công dày dặn của doanh nghiệp này trên địa bàn TP HCM. Tính đến tháng 06/2026, nhà thầu đã tham gia khoảng 37 gói thầu, trong đó trúng 24 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt 49.210.615.455 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán duy trì ở mức 98,69%.

Tại phường Trung Mỹ Tây ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì cũng trong ngày 24/6/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam công còn được công bố trúng 2 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây làm chủ đầu tư: Cụ thể: Gói thầu: Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Quang Trung, trị giá 4.277.083.362 đồng, trúng độc lập; Gói thầu: Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị - Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh trị giá 4.339.501.760 đồng, với vai trò liên danh chính.

Góc nhìn chuyên gia

"Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng dưới hình thức chào hàng cạnh tranh cho thấy sự tuân thủ đáng ghi nhận các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Đặc biệt, việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/2026/BCĐG-HT đã làm rõ lý do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai không trúng thầu. Việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do không có thuyết minh biện pháp thi công đập phá, tháo dỡ và biện pháp thi công vách ngăn phòng vệ sinh, cùng với sai lệch về tiến độ thi công, là những căn cứ pháp lý vững chắc để chủ đầu tư loại hồ sơ theo quy định. Điều này không chỉ bảo đảm tính công bằng trong đấu thầu mà còn là cơ sở để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình – vốn là yêu cầu trọng yếu đối với các công trình giáo dục."

Theo Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ gói thầu Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sơn Ca 5 cho thấy, với giá gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng, việc tiết kiệm được xấp xỉ 5,1% ngân sách nhà nước là một kết quả tích cực, nằm trong khung tiết kiệm 'tốt' (từ 3% - 6%). Tính minh bạch và cạnh tranh được thể hiện rõ nét qua việc có 2 nhà thầu cùng tham gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sự cạnh tranh này buộc các nhà thầu phải tối ưu hóa giải pháp kỹ thuật và giá dự thầu. Tuy nhiên, qua trường hợp này, các đơn vị nhà thầu cần rút kinh nghiệm sâu sắc về việc lập hồ sơ dự thầu, đặc biệt là sự tương thích giữa năng lực thực tế và thuyết minh biện pháp thi công. Việc xây dựng biện pháp thi công sơ sài hoặc chào tiến độ vượt mức quy định của hồ sơ mời thầu không chỉ khiến nhà thầu mất cơ hội trúng thầu mà còn phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác đấu thầu. Đối với chủ đầu tư, việc duy trì quy trình đánh giá nghiêm túc như hiện nay chính là 'chốt chặn' quan trọng để sử dụng vốn ngân sách nhà nước một cách hiệu quả và minh bạch nhất."