Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

TP HCM: Xây dựng Việt Nam trúng gói sửa Trường Sơn Ca 5 hơn 4,18 tỷ đồng

Công ty Xây dựng Việt Nam vừa trúng gói thầu xây lắp hơn 4,1 tỷ đồng tại phường Trung Mỹ Tây, TP HCM, ghi nhận mức tiết kiệm ngân sách hiệu quả qua hình thức chào hàng cạnh tranh.

Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/06/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sơn Ca 5. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam với giá trúng thầu 4.184.495.335 đồng. So với giá gói thầu 4.407.411.032 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 5,1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày dưới hình thức hợp đồng trọn gói.

qd1-8864.jpg
qd2-4096.jpg
Nguồn: MSC

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, thu hút sự tham gia của 2 doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp. Việc có nhiều nhà thầu cùng nộp hồ sơ dự thầu đã tạo ra một môi trường cạnh tranh về giá và giải pháp kỹ thuật, góp phần tối ưu hóa nguồn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường. Đối thủ cạnh tranh tại gói thầu này là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai.

Vì sao Công ty Sao Mai trượt thầu?

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/2026/BCĐG-HT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hưng Thịnh lập ngày 18/06/2026 ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Cụ thể, nhà thầu này cung cấp các hợp đồng nguyên tắc ký với đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị nhưng nội dung không thể hiện việc phục vụ cho công trình Trường Mầm non Sơn Ca 5 mà dành cho một dự án khác.

Bên cạnh đó, hồ sơ dự thầu thiếu thuyết minh biện pháp thi công đập phá, tháo dỡ; thiếu bản vẽ biện pháp thi công tháo dỡ gạch ốp, cạo bỏ lớp sơn và vách ngăn phòng vệ sinh. Nhà thầu cũng không có sơ đồ quản lý chất lượng, không đề xuất giải pháp xử lý vật tư không phù hợp, thiếu biện pháp bảo quản vật tư khi mưa bão và đề xuất tiến độ thi công lên tới 200 ngày, vượt xa yêu cầu 120 ngày của E-HSMT.

Năng lực nhà thầu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam được thành lập ngày 10/05/2019, có trụ sở tại 91 Đường Số 2, Khu Phố 13, phường Bình Tân, TP HCM. Doanh nghiệp do Tổng Giám đốc Lê Văn Lâm làm người đại diện pháp luật, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp. Dữ liệu lịch sử đấu thầu thể hiện năng lực và kinh nghiệm thi công dày dặn của doanh nghiệp này trên địa bàn TP HCM. Tính đến tháng 06/2026, nhà thầu đã tham gia khoảng 37 gói thầu, trong đó trúng 24 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt 49.210.615.455 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán duy trì ở mức 98,69%.

Tại phường Trung Mỹ Tây ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì cũng trong ngày 24/6/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam công còn được công bố trúng 2 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây làm chủ đầu tư: Cụ thể: Gói thầu: Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Quang Trung, trị giá 4.277.083.362 đồng, trúng độc lập; Gói thầu: Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị - Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh trị giá 4.339.501.760 đồng, với vai trò liên danh chính.

Góc nhìn chuyên gia

"Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng dưới hình thức chào hàng cạnh tranh cho thấy sự tuân thủ đáng ghi nhận các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Đặc biệt, việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/2026/BCĐG-HT đã làm rõ lý do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai không trúng thầu. Việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do không có thuyết minh biện pháp thi công đập phá, tháo dỡ và biện pháp thi công vách ngăn phòng vệ sinh, cùng với sai lệch về tiến độ thi công, là những căn cứ pháp lý vững chắc để chủ đầu tư loại hồ sơ theo quy định. Điều này không chỉ bảo đảm tính công bằng trong đấu thầu mà còn là cơ sở để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình – vốn là yêu cầu trọng yếu đối với các công trình giáo dục."

Theo Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ gói thầu Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sơn Ca 5 cho thấy, với giá gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng, việc tiết kiệm được xấp xỉ 5,1% ngân sách nhà nước là một kết quả tích cực, nằm trong khung tiết kiệm 'tốt' (từ 3% - 6%). Tính minh bạch và cạnh tranh được thể hiện rõ nét qua việc có 2 nhà thầu cùng tham gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sự cạnh tranh này buộc các nhà thầu phải tối ưu hóa giải pháp kỹ thuật và giá dự thầu. Tuy nhiên, qua trường hợp này, các đơn vị nhà thầu cần rút kinh nghiệm sâu sắc về việc lập hồ sơ dự thầu, đặc biệt là sự tương thích giữa năng lực thực tế và thuyết minh biện pháp thi công. Việc xây dựng biện pháp thi công sơ sài hoặc chào tiến độ vượt mức quy định của hồ sơ mời thầu không chỉ khiến nhà thầu mất cơ hội trúng thầu mà còn phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác đấu thầu. Đối với chủ đầu tư, việc duy trì quy trình đánh giá nghiêm túc như hiện nay chính là 'chốt chặn' quan trọng để sử dụng vốn ngân sách nhà nước một cách hiệu quả và minh bạch nhất."

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây #Trường Mầm non Sơn Ca 5 #Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai #Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Phường Phước Thắng: Đấu thầu trường học trên địa bàn, giá giảm 23%

Bốn nhà thầu đang cạnh tranh gay gắt gói thầu xây dựng tại phường Phước Thắng TPHCM. Đáng chú ý, có đơn vị đề xuất mức giảm giá lên tới 23,41% so với dự toán

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thắng TPHCM đang trong quá trình đánh giá, xét duyệt E-HSDT đối với gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các Trường Tiểu học trên địa bàn phường Phước Thắng.

Gói thầu mang mã định danh IB2600270569, có giá dự toán được phê duyệt ở mức 12.932.966.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn đầu tư công thuộc ngân sách phường Phước Thắng (Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2026-2030). Theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số 100/QĐ-BQLDA do Giám đốc Nguyễn Tiến Khoa ký ngày 10/06/2026, gói thầu được tổ chức theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện khắt khe trong vòng 120 ngày (4 tháng).

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Thi công Trường MG Bình Lãng hơn 15 tỷ đồng: Ai sẽ giành lợi thế cuối cùng?

Gói thầu xây dựng Trường MG Bình Lãng tại xã Tân Trụ thu hút hai nhà thầu cạnh tranh gay gắt, dự kiến hoàn thành trong 360 ngày, nhiều kịch bản đang chờ đợi.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công Trường MG Bình Lãng đang bước vào giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) với những diễn biến đáng chú ý về mức độ cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Đây là dự án sử dụng 100% vốn ngân sách xã, được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục tại địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu khắt khe về trách nhiệm giải trình, tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công của cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở trong bối cảnh hành chính mới (tỉnh quản lý trực tiếp xã).

Chênh lệch "sát nút" và bài toán tối ưu hóa ngân sách

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Lộ diện nhà thầu trúng gói xây dựng Trường THCS Cần Đước, tiết kiệm gần 6%

Vượt qua đối thủ tại bước đánh giá tài chính Công ty Nguyễn Phúc Cần Đước đã trúng gói thầu Xây lắp Trường THCS Cần Đước do Ban Quản lý dự án xã Cần Đước làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác lựa chọn nhà thầu tại xã Cần Đước, Tây Ninh đang ghi nhận những bước chuyển biến rõ rệt, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, gói thầu Xây lắp Công trình Trường THCS Cần Đước (Dãy A) do Ban Quản lý dự án xã Cần Đước làm chủ đầu tư là một minh chứng điển hình cho việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách nhà nước, tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

Cạnh tranh thực chất, tiết kiệm ngân sách tối ưu tại Trường THCS Cần Đước

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

Tập trung 100% dòng vốn vào lĩnh vực xây lắp hạ tầng công ích, trường học, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh chỉ nhích nhẹ ở mức 1,16%. Con số này đang đặt ra bài toán lớn về tính cạnh tranh và năng lực quản lý nguồn vốn nhà nước tại cơ sở

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

73 tỷ đồng đấu thầu tại xã An Lục Long: Vì sao ngân sách chỉ tiết kiệm nhỏ giọt 1,16%? [Kỳ 1]

Tập trung 100% dòng vốn vào lĩnh vực xây lắp hạ tầng công ích, trường học, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh chỉ nhích nhẹ ở mức 1,16%. Con số này đang đặt ra bài toán lớn về tính cạnh tranh và năng lực quản lý nguồn vốn nhà nước tại cơ sở

Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100%, Công ty TNHH Công Nghệ New là đối tác quen thuộc tại các dự án trường học ở tỉnh Khánh Hòa. Dù tuân thủ hình thức chỉ định thầu, mức độ cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách phân hóa rõ rệt giữa các địa bàn đang đặt ra những dấu hỏi cần kiểm chứng về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.