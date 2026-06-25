4 nhà thầu cạnh tranh gói sửa chữa Trường Tiểu học Võ Trường Toản

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng TP HCM đang trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính và kỹ thuật đối với gói thầu Xây dựng thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Võ Trường Toản.

Trong bối cảnh công tác đấu thầu đầu tư công đang được siết chặt kỷ cương, điểm sáng đáng ghi nhận tại dự án này là tinh thần cầu thị, minh bạch của chủ đầu tư trong việc rà soát hồ sơ dự toán, từ đó tạo ra một môi trường cạnh tranh quyết liệt, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt ngay từ bước nộp thầu.

Loại bỏ khối lượng thừa, ngăn chặn nguy cơ lãng phí

Dự án Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Võ Trường Toản được phê duyệt theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 với tổng mức đầu tư 9.000.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố. Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, khắc phục tình trạng xuống cấp, góp phần xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia phục vụ công tác giáo dục tại địa phương. Gói thầu Xây dựng ban đầu có giá dự toán được phê duyệt là 7.747.301.150 đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình phát hành Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một bất cập về khối lượng đã được phát hiện. Cụ thể, tại bảng kê chi tiết khối lượng mời thầu, Hạng mục số 2 (Thay trần thạch cao nhà vệ sinh) và Hạng mục số 4 (Thay trần thạch cao) bị trùng lặp khối lượng y hệt nhau, lên tới 1.005,88 m2. Đối chiếu với thực tế và bản vẽ thi công, việc diện tích trần nhà vệ sinh của một trường tiểu học lên đến hơn 1.000 m2 (tương đương với tổng diện tích trần của toàn bộ dãy lớp học và hành lang) là điểm bất hợp lý nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh về sự sai lệch này, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Tín Phát (đơn vị tư vấn thiết kế) đã tiến hành rà soát và có văn bản số 51/2026/CV-TP ngày 03/6/2026 xác nhận lỗi kỹ thuật do sơ suất trong quá trình cập nhật hồ sơ, dẫn đến việc tính trùng khối lượng trần thạch cao. Lập tức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng đã ban hành văn bản số 50/BQLDA-HC ngày 04/6/2026, thẳng thắn thừa nhận sai sót, đồng thời quyết định cắt bỏ hoàn toàn Hạng mục 2 ra khỏi E-HSMT.

Theo Quyết định số 11/QĐ-QLDA-VTT ngày 05/6/2026, giá gói thầu đã được chủ đầu tư điều chỉnh giảm trực tiếp xuống còn 7.547.293.238 đồng (giảm gần 200 triệu đồng so với dự toán ban đầu). Cùng với đó, để tăng cường tính minh bạch và thu hút đa dạng nhà thầu có năng lực, chủ đầu tư cũng ban hành Quyết định số 56/QĐ-KHT-VTT chuyển đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ Chào hàng cạnh tranh sang Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Đánh giá về động thái này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Đây là một hành động tuân thủ pháp luật rất đáng hoan nghênh. Khoản 5 Điều 12 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm mọi hành vi nâng khống giá gói thầu và yêu cầu phải tính đúng, tính đủ chi phí. Việc chủ đầu tư dũng cảm nhìn nhận lỗi thiết kế, lập tức cắt bỏ khối lượng trùng lặp và mở rộng hình thức đấu thầu là một thực tiễn tốt, chặn đứng nguy cơ thất thoát ngân sách ngay từ vạch xuất phát, thể hiện trách nhiệm giải trình rất cao của người đứng đầu đối với nguồn vốn nhà nước".

Cục diện cạnh tranh "nảy lửa": Bài toán giữa giá và tiến độ

Chính sự minh bạch và chuyên nghiệp của chủ đầu tư trong khâu mời thầu đã tạo sức hút lớn trên thị trường xây lắp. Theo biên bản mở thầu lúc 15:05 phút ngày 11/06/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có đến 4 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham chiến. Sự góp mặt của nhiều nhà thầu đã đẩy tỷ lệ đề xuất tiết kiệm lên mức rất cao, tạo ra một cuộc đua khốc liệt.

Dẫn đầu đường đua về giá đề xuất là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Song Phú khi đưa ra con số 6.799.285.686 đồng. Mức giá này giúp ngân sách dự kiến tiết kiệm được 748.007.551 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ở mức cao lên tới 9,91%. Doanh nghiệp này đề xuất thời gian thi công là 60 ngày theo đúng yêu cầu của E-HSMT. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Song Phú là một nhà thầu "thiện chiến" với thành tích trúng 26/39 gói thầu từng tham gia, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 178 tỷ đồng.

Nguồn: MSC

Bám sát nút ở vị trí thứ hai là Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Xây dựng Trường Sơn với giá dự thầu 6.836.961.662 đồng (tiết kiệm 710.331.575 đồng, tỷ lệ 9,41%). Dù xếp sau về giá, điểm nhấn đặc biệt của Trường Sơn là việc đơn vị này khẳng định ưu thế về năng lực kỹ thuật và tổ chức thi công khi cam kết tiến độ thực hiện chỉ trong 56 ngày (rút ngắn 4 ngày so với yêu cầu của E-HSMT). Hồ sơ cho thấy doanh nghiệp này từng tham gia 48 gói thầu, trúng 13 gói, chủ yếu tập trung thi công các dự án hạ tầng tại khu vực phía Nam. Trong thi công sửa chữa trường học, việc rút ngắn tiến độ có ý nghĩa rất quan trọng để bàn giao công trình trước thềm năm học mới, giảm thiểu ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Ở vị trí thứ ba, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Khang Minh chào giá 6.937.133.732 đồng (tiết kiệm 610.159.506 đồng, đạt tỷ lệ 8,08%), thời gian thực hiện 60 ngày. Khang Minh cũng là một thương hiệu xây dựng đáng gờm với 23 lần trúng thầu trong tổng số 41 lần tham gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cuối cùng, Liên danh Hoàng Dũng - Hà Anh đưa ra mức giá cao nhất trong 4 ứng viên là 7.320.655.497 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ở mức tốt (3%), cam kết thi công trong 60 ngày. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Hoàng Dũng. Dù là những nhân tố mới trên thị trường so với 3 đối thủ còn lại, sự tham gia của liên danh này đã góp phần tạo nên bức tranh cạnh tranh toàn diện, đa dạng hóa lựa chọn cho chủ đầu tư.

Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn tổ chuyên gia rà soát, đánh giá chi tiết hồ sơ E-HSDT. Với khoảng cách giá khá sít sao (chỉ khoảng 37 triệu đồng) giữa Công ty Song Phú và Công ty Trường Sơn, cùng với sự khác biệt về cam kết tiến độ, cục diện xét thầu dự báo sẽ vô cùng gay cấn ở vòng đánh giá kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.