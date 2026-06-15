Tây Ninh: Công ty Khánh An - Thiên An trúng gói thầu Trường TH&THCS Vĩnh Lợi hơn 10 tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/06/2026, Giám đốc Đinh Quang Lợi đã thay mặt Ban Quản lý dự án xã Tân Hưng ký Quyết định số 252/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Trường TH&THCS Vĩnh Lợi thuộc công trình cùng tên. Đây là một trong những dự án hạ tầng giáo dục trọng điểm tại cấp cơ sở nhằm kiên cố hóa trường lớp, đồng thời là minh chứng cho việc áp dụng các quy trình đấu thầu điện tử công khai theo hệ thống văn bản pháp lý mới trong giai đoạn 2025 - 2026.

Nguồn: MSC

Điểm sáng tiết kiệm ngân sách và cơ cấu thầu phụ đặc biệt

Dự án đầu tư xây dựng Trường TH&THCS Vĩnh Lợi được thiết lập cấu trúc vốn rõ ràng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, kết hợp chặt chẽ với các nguồn kinh phí hợp pháp khác của địa phương. Gói thầu xây lắp chính có giá dự toán được duyệt ban đầu là 10.548.973.000 đồng. Trong cơ cấu giá dự toán này, chi phí xây lắp thuần túy chiếm 10.046.641.000 đồng và chi phí dự phòng rủi ro được ấn định ở mức 502.332.000 đồng. Phương thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng công khai là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thực hiện theo quy trình một giai đoạn một túi hồ sơ.

Căn cứ văn bản phê duyệt kết quả sau cùng tại Quyết định số 252/QĐ-DA, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Khánh An - Thiên An đã chính thức được lựa chọn làm nhà thầu thực hiện công trình. Giá trúng thầu được công bố là 10.059.000.000 đồng. Hợp đồng được ký kết dưới hình thức trọn gói, thời gian triển khai toàn bộ các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị là 240 ngày kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng thực địa.

Một chi tiết kỹ thuật đáng chú ý trong phương án thi công được chủ đầu tư chấp thuận là việc tích hợp nhà thầu phụ đặc biệt. Nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ nghiêm ngặt theo quy định hiện hành, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Khánh An - Thiên An đã chuyển giao phần thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho Công ty Cổ phần xây dựng An Đại Lộc. Giá trị của khối lượng công việc thầu phụ này ước tính chiếm khoảng 8,33% tổng giá trị hợp đồng, thể hiện tính chuyên môn hóa trong việc phân tách các hạng mục kỹ thuật phức tạp.

Xét dưới góc độ tối ưu hóa hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư công, phép toán đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu cho thấy công tác tổ chức đấu thầu đã giúp cắt giảm cho công quỹ khoảng 529,9 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm này đạt ngưỡng xấp xỉ 5%. Đối với các dự án đầu tư công ở cấp hành chính cơ sở, mức tiết kiệm xấp xỉ 5% được giới phân tích tài chính đánh giá là mức tốt. Con số này phản ánh sự nghiêm túc của Ban Quản lý dự án xã Tân Hưng trong việc bám sát Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chống lãng phí trong hoạt động đấu thầu công sản.

Hồ sơ năng lực và tần suất trúng thầu tập trung cao độ

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Khánh An - Thiên An mang mã số thuế 1101794431, đặt trụ sở chính tại số 32, đường Phùng Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp thiết lập bộ máy vận hành và được cấp phép hoạt động từ ngày 17/06/2015, đăng ký lĩnh vực hoạt động cốt lõi là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng nhà các loại và các công trình đường bộ, người đại diện pháp luật là Đoàn Thị Mộng Đẹp.

Dữ liệu khai thác từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhà thầu này sở hữu một "hồ sơ năng lực" vô cùng dày dặn với tần suất xuất hiện liên tục. Tính đến tháng 06/2026, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Khánh An - Thiên An đã tham gia tổng cộng 58 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp đạt tỷ lệ chiến thắng áp đảo khi được phê duyệt trúng thầu tới 40 gói thầu, chỉ trượt 11 gói, 5 gói chưa có kết quả sau cùng và 2 gói rơi vào trạng thái hủy thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 181.153.936.830 đồng. Trong đó, với vai trò nhà thầu độc lập đạt 133.799.925.513 đồng, với vai trò thành viên liên danh là 47.354.011.317 đồng. Chỉ số hiệu quả tài chính trong đấu thầu của đơn vị này đạt mức trung bình khoảng 95,54% so với giá trần dự toán.

Trong giai đoạn từ đầu năm 2026 đến nay ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì doanh nghiệp này cũng đã trúng một số gói trên địa bàn Tây Ninh, trong đó phải kể đến các gói như: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Tân Lân, trị giá 2.942.598.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói thầu: Xây lắp tại Ban Quản lý dự án xã Cần Đước, trị giá 5.085.000.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Long An, trị giá 6.568.102.551 đồng, trúng tháng 02/2026

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích sâu về cấu trúc quản trị dòng vốn đầu tư công, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ đưa ra quan điểm "Việc đạt được tỷ lệ giảm giá xấp xỉ năm phần trăm cho ngân sách tại một gói thầu xây dựng trường học cấp xã là con số có ý nghĩa kinh tế thiết thực. Tuy nhiên, tính minh bạch và hiệu quả thực tế của hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng không chỉ biểu hiện ở giai đoạn đóng mở thầu trên hệ thống điện tử. Thước đo tối hậu phải nằm ở quy trình hậu kiểm, năng lực giám sát công trường của chủ đầu tư, và việc kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào nhằm bảo đảm tuổi thọ lâu dài cho một công trình công cộng."

Đứng dưới lăng kính pháp lý về hiện tượng tập trung dữ liệu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung năm 2025 hoàn toàn không cấm một doanh nghiệp tham gia nhiều gói thầu hoặc có lịch sử trúng thầu dày dặn tại các chủ đầu tư nhất định, nếu nhà thầu đó thỏa mãn đầy đủ các bộ tiêu chí về dòng tiền, doanh thu, thiết bị và con người. Việc nhà thầu và đơn vị tư vấn chấm thầu từng có nhiều giao dịch kinh doanh trong quá khứ là hiện tượng cơ học bình thường do đặc thù am hiểu năng lực địa phương. Dù vậy, theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan phê duyệt kết quả thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đảm bảo tính khách quan, không để xảy ra tình trạng cài cắm tiêu chí kỹ thuật mang tính định hướng, định vị sẵn cho một nhóm đối tác thân quen."

Bản Quyết định phê duyệt mang số hiệu 252/QĐ-DA của Giám đốc Đinh Quang Lợi đã chính thức xác lập tư cách thực hiện dự án của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Khánh An - Thiên An. Dư luận địa phương đang đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào việc Ban Quản lý dự án xã Tân Hưng sẽ thực thi nghiêm túc quyền hạn giám sát, thúc đẩy tiến độ hoàn thành trong mốc 240 ngày, đưa công trình Trường TH&THCS Vĩnh Lợi về đích an toàn, chất lượng.