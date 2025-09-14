Thực phẩm Thiên Hưng và chuỗi thắng thầu suất ăn học đường 100% không đối thủ [Kỳ 1]

Mới tham gia thị trường đấu thầu từ cuối năm 2024, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng đã nhanh chóng trúng hàng loạt gói thầu cung cấp suất ăn tại các trường học ở TPHCM, đáng chú ý là nhiều gói có giá trúng thầu bằng giá mời thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường cung cấp thực phẩm và suất ăn học đường tại TP.HCM gần đây đang ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của một cái tên còn khá mới: Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng (MSDN: 0318329808). Dù thông tin nhà thầu mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 10/09/2024, doanh nghiệp này đã nhanh chóng trở thành nhà cung cấp quen thuộc cho hàng loạt trường học công lập trên địa bàn.

Gần đây nhất, ngày 09/09/2025, ông Nguyễn Hồng Đức – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (phường An Hội Đông) đã ký Quyết định số 329/QĐ-THCS.NT phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng thực hiện “Gói thầu cung cấp nguyên liệu thực phẩm, hàng hóa và nước uống cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi năm học 2025-2026”.

Điều đáng chú ý, giá trúng thầu của Công ty Thiên Hưng là 890.000.000 đồng, bằng đúng với giá gói thầu được duyệt. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách từ gói thầu này là 0%. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt".

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mô-típ trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0% diễn ra khá thường xuyên tại các gói thầu mà Công ty Thiên Hưng tham gia.

Cụ thể, ngày 05/09/2025, bà Nguyễn Thị Phú Châu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào (phường Gò Vấp) cũng đã ký Quyết định số 401/QĐ-MNAĐ phê duyệt cho Công ty Thiên Hưng trúng “Gói thầu Mua rau, củ, quả, thực phẩm năm học 2025-2026” với giá 1.350.000.000 đồng, cũng bằng chính xác giá gói thầu. Cùng ngày, bà Hồ Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường An Hội Tây) ký Quyết định số 158/QĐ-LQĐ lựa chọn Thiên Hưng thực hiện “Gói thầu 1: Cung cấp thực phẩm khô và rau củ quả...” với giá trúng thầu 5.648.815.000 đồng, và tỷ lệ tiết kiệm tiếp tục là 0%.

Hàng loạt các quyết định khác tại Trường Mầm non Bàu Cát, Trường Mầm non Vàng Anh, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh... cũng ghi nhận kết quả tương tự, khi giá trúng thầu của Công ty Thiên Hưng luôn bằng hoặc rất sát với giá gói thầu được đưa ra.

Việc một doanh nghiệp mới nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, liên tiếp được các chủ đầu tư lựa chọn là một tín hiệu đáng mừng về năng lực. Tuy nhiên, việc các gói thầu sử dụng nguồn thu từ phụ huynh học sinh lại có hiệu quả kinh tế không cao, với tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc bằng 0, đang đặt ra những nghi vấn ban đầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Mục tiêu hàng đầu của công tác đấu thầu, được quy định tại Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Hiệu quả kinh tế là một trong những trụ cột chính. Tỷ lệ tiết kiệm, dù không phải là yếu tố duy nhất, nhưng là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả này. Một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0% về mặt lý thuyết không sai luật, nhưng nếu đây là một hiện tượng có tính hệ thống thì cần phải xem xét lại quy trình xác định giá gói thầu và tính cạnh tranh của quá trình lựa chọn nhà thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định, mục tiêu của đấu thầu không chỉ là mua được hàng hóa, dịch vụ mà là mua được với chất lượng đảm bảo và chi phí hợp lý nhất. "Khi giá trúng thầu bằng giá gói thầu, có hai khả năng xảy ra: hoặc giá gói thầu đã được xây dựng quá sát với giá thị trường và nhà thầu không thể giảm thêm, hoặc quá trình lựa chọn thiếu tính cạnh tranh, khiến nhà thầu không có động lực để chào giá tốt hơn. Cần phải phân tích sâu hơn để hiểu rõ bản chất vấn đề", ông Giang chia sẻ.

Vậy quy mô hoạt động và "bí quyết" thành công của Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng lớn đến mức nào?

