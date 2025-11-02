Tạm giữ tài xế dính ma túy tấn công cảnh sát khi đang điều tiết giao thông

Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT đang điều tiết giao thông trong mưa lũ, tài xế đã có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú tại thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dã) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Lê Đức Hạnh

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 30/10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ (TP Huế), do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn tắc, Tổ công tác thuộc Đội 2 Phòng CSGT Công an TP Huế tiến hành cắt đường, điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Trong khoảng thời gian này, đối tượng Lê Đức Hạnh điều khiển xe mô tô theo hướng đường Bà Triệu lên cầu Phạm Văn Đồng (TP Huế), không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Đáng chú ý, khi di chuyển khoảng 30m thì Hạnh dừng xe, bất ngờ quay lại tấn công Trung tá Phạm Quang Anh, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Huế khi anh đang làm nhiệm vụ tại đây. Đối tượng Hạnh dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Lê Đức Hạnh tại trụ sở Công an phường Vỹ Dạ

Ngay sau đó, lực lượng Công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Tại trụ sở, kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa; kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho kết quả 0,094mg/lít khí thở. Được biết, đối tượng này từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục làm rõ.