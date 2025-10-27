Hà Nội

Xã hội

Bắt kẻ điều khiển xe tông gẫy xương gót chân CSGT ở Hưng Yên

Khi gặp tổ tuần tra làm nhiệm vụ, Trần Trung Hiểu điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga đâm thẳng xe mô tô vào Đại úy Vũ Trường Giang.

Hải Ninh

Ngày 27/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (PC01) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Hiểu (SN 2004, trú tại thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

666.jpg
Trần Trung Hiểu tại cơ quan điều tra

Khoảng 20h30 ngày 25/10/2025, tại đường Hùng Vương thuộc địa phận thôn Trung Hưng, xã Vũ Thư, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Khi gặp tổ tuần tra làm nhiệm vụ, Trần Trung Hiểu điều khiển xe mô tô BKS 17B6-706.33 không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và đã tăng ga đâm thẳng xe mô tô vào Đại úy Vũ Trường Giang - cán bộ tổ công tác rồi bỏ chạy.

Hậu quả khiến Đại úy Vũ Trường Giang bị gẫy xương gót chân trái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng, triển khai các biện pháp, khẩn trương truy bắt đối tượng. Sau 3 giờ áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Trần Trung Hiểu.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo và đề nghị người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng; nghiêm túc tuân thủ quy định về nồng độ cồn và các quy định của Luật giao thông đường bộ. Mọi hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm minh để bảo đảm kỷ cương, trật tự an toàn xã hội.

