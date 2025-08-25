Hà Nội

Xã hội

Tạm giữ người đàn ông nửa đêm mang xe lôi đi trộm tôn

Chờ đêm xuống, P.V.K điều khiển xe máy chở theo xe lôi đi trộm cắp các tấm tôn của cửa hàng vật liệu xây dựng, gia đình khác.

Khánh Hoài

Ngày 25/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tạm giữ P.V.K (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

aa.jpg
Đối tượng P.V.K và tang vật bị thu giữ.

Trước đó, Công an phường Đa Mai đã điều tra, làm rõ và vận động P.V.K ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, P.V.K khai nhận đã gây ra hai vụ trộm cắp trên địa bàn phường này.

Cụ thể, đêm 4/8, K điều khiển xe mô tô biển số 98F1-129.54 phía sau kéo theo xe lôi từ nhà đi về hướng phường Đa Mai với mục đích trộm cắp tài sản. Đến khu vực tổ dân phố Tiền Đình, K trộm cắp 9 tấm tôn tại một cửa hàng vật liệu xây dựng. Sau đó, đối tượng mang đi bán được 3 triệu đồng.

Tiếp đó đêm 20/8, cũng với thủ đoạn tương tự, K đã trộm cắp 8 tấm tôn của một gia đình thuộc địa bàn tổ dân phố khu 34, phường Đa Mai. Sau đó, đối tượng mang đi bán được 2,85 triệu đồng.

Qua xác minh, điều tra vụ việc, Công an phường Đa Mai đã thu giữ toàn bộ tang vật P.V.K trộm cắp, bàn giao đối tượng cho cấp có thẩm quyền.

