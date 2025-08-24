Hà Nội

Bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản của nhiều ngư dân ở Thanh Hóa

Ngày 24/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Nam Sầm Sơn đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản của ngư dân.

Gia Đạt

Trước đó, trưa ngày 22/8, Công an phường Nam Sầm Sơn nhận được tin báo của ngư dân các tổ dân phố ven biển của phường Nam Sầm Sơn về việc bị mất trộm các đoạn dây điện lõi đồng được nối từ bình ắc quy đến đầu máy nổ, dẫn đến việc không thể ra khơi đánh bắt hải sản, khiến người dân rất bức xúc.

untitled-1-copy39.jpg
Các đối tượng cùng tang vật vụ trộm.

Trước sự việc trên, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Sầm Sơn đã nhanh chóng huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân tố giác tội phạm, vừa tập trung xác minh, rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết liệt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nhận được tin báo, Công an phường Nam Sầm Sơn đã truy tìm được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên, gồm: Trần Văn Linh, sinh năm 2004; Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2008 và Trần Văn Đức, sinh năm 2010 đều ở phường Nam Sầm Sơn.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận, tối 21/8, các đối tượng đã chuẩn bị kìm, cờ lê, găng tay rồi rủ nhau trộm các đoạn dây điện loại nối từ bình ắc quy đến máy của 12 bè tại khu vực bến thuyền thuộc tổ dân phố 1 Đại Hùng và tổ dân phố Nam Bắc, phường Nam Sầm Sơn. Sau khi trộm cắp xong, các đối tượng rạch bỏ vỏ nhựa, lấy lõi đồng bên trong bán để lấy tiền tiêu xài. Sau khi bán xong, đang trên đường đi về thì bị Công an phường Nam Sầm Sơn bắt giữ.

Hiện Công an phường đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc Công an phường Nam Sầm Sơn nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
