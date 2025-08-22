Bắt đối tượng vào Nhà Văn hóa Tổ dân phố trộm xe máy của cô gái trẻ

Tại Công an phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đối tượng Lê Văn Thiện khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy để mang đi bán.

Ngày 22/8, Công an phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Văn Thiện, sinh năm 1993 ở thôn Phượng Lĩnh, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản…

Đối tượng Lê Văn Thiện tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an phường Bỉm Sơn nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị T, sinh năm 2007 ở phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa về việc chị bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc xe máy biển kiểm soát 36AA – 605.XX, bên trong cốp xe có một điện thoại Iphone 13 promax trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bỉm Sơn đã nhanh chóng tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an phường Bỉm Sơn xác minh và nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Thiện là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Tại Công an phường Bỉm Sơn, Lê Văn Thiện khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy để mang đi bán. Khi đi qua Nhà Văn hóa của Tổ dân phố 13, phường Bỉm Sơn thấy có nhiều xe máy để ngoài cổng không có người trông coi, bên trong sân nhiều người đang tập trung chơi bóng chuyền hơi nên Thiện đã giấu xe máy của mình rồi đi bộ quay lại cổng Nhà Văn hóa và trộm cắp chiếc xe máy của chị T đem ra khu vực cầu Cổ Đam, phường Bỉm Sơn mở cốp xe máy lấy điện thoại mang đi bán, còn xe máy mang đi cất giấu.

Hiện, Công an phường Bỉm Sơn đã thu hồi toàn bộ tài sản bị mất trộm trả lại cho bị hại. Đồng thời, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Thiện để tiếp tục điều tra, mở rộng.

