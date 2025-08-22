Hà Nội

Xã hội

Bắt nhanh đối tượng trộm nhiều máy tính ở ký túc xá ở Đà Nẵng

Chỉ trong vòng vài giờ, cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã xác định được kẻ thực hiện hành vi trộm máy tính ở ký túc xá trên địa bàn là Phan Văn Đạt.

Thanh Hà

Ngày 22/8, thông tin từ Công an phường Hoà Khánh (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm thực hiện các vụ trộm laptop ở ký túc xá trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 21h 50 ngày 21/8, Công an phường Hòa Khánh tiếp nhận thông tin báo về cùng lúc 4 vụ mất trộm máy tính xách tay của các sinh viên tại Khu ký túc xá phía tây thành phố.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoà Khánh ngay lập tức vào cuộc tiến hành kiểm tra, xác minh.

anh-bai.png
Phan Văn Đạt cùng tang vật thu giữ.

Chỉ trong vòng vài giờ, công an đã xác định được kẻ thực hiện hành vi trộm máy tính là Phan Văn Đạt (21 tuổi, xã Duy Xuyên).

Đến 10h30 ngày 22/8, qua công tác kiểm tra, mật phục, công an đã phát hiện và bắt giữ Đạt. Tại thời điểm bắt giữ phát hiện bên trong ba lô của Đạt mang theo có 2 máy tính xách tay.

Tại trụ sở Công an phường, Đạt khai hai máy tính trên là tài sản Đạt vừa trộm được tại Phòng 527 khu C Khu ký túc xá phía Tây.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh Đạt khai nhận còn gây ra nhiều vụ trộm máy tính xách tay khác tại Khu ký túc xá phía Tây.

Công an phường Hòa Khánh sau đó đã tiến hành thu giữ được 8 máy tính xách tay các loại.

Hiện, vụ việc đang được Công an Đà Nẵng củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

