Tạm giữ 5 thiếu niên đi "bão" mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Từ 6/2017 đến 8/2018, Thành và Lâm trộm 592 chỉ vàng tại 3 tiệm vàng ở Nghệ An và mang đến các tỉnh khác bán nhằm xóa dấu vết.

Ngày 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1978, trú tại xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1980, trú tại xã Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Hành vi phạm tội của các bị cáo xảy ra năm 2017 - 2018. Tuy nhiên, sau đó cả hai bỏ trốn sang Lào, tiếp tục gây án và bị tòa án nước bạn tuyên phạt tù.