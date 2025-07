Bắt hai thiếu niên trộm 3 xe máy để lấy tiền chơi game ở Cao Bằng

Để có tiền chơi game online, hai đối tượng Hứa Anh Kỳ và Hoàng Anh Hiếu đã trộm 3 xe máy tại xã xã Hòa An, Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 31/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 27/7, Công an xã Nam Tuấn tiếp nhận đơn trình báo của ông M.V.S. (SN 1990, trú tại xã Lương Thông) về việc bị mất trộm một xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, biển kiểm soát 11AS-017.52.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Tuấn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng nghi vấn là Hứa Anh Kỳ (SN 2008, trú tại xóm Nà Bon, xã Hòa An) và Hoàng Anh Hiếu (SN 2007, trú tại xóm Vò Quý, xã Nam Tuấn). Sau khi gây án, cả hai đã di chuyển xuống tỉnh Bắc Ninh để lẩn trốn.

Đến ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ thành công cả hai đối tượng cùng tang vật tại khu 2, Lãm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan công an, Kỳ và Hiếu khai nhận đã trộm cắp nhằm có tiền chơi game online. Ngoài chiếc xe của ông M.V.S., hai đối tượng còn khai đã trộm thêm một xe máy Honda Wave BKS 11F9-2414 tại xã Hòa An và một xe máy nhãn hiệu PSKYM, BKS 11Z1-0727 tại xã Nam Tuấn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe