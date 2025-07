"Cuỗm" gần 600 chỉ vàng, 2 tên trộm lĩnh 29 năm tù giam

Từ 6/2017 đến 8/2018, Thành và Lâm trộm 592 chỉ vàng tại 3 tiệm vàng ở Nghệ An và mang đến các tỉnh khác bán nhằm xóa dấu vết.

Ngày 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1978, trú tại xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1980, trú tại xã Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Hành vi phạm tội của các bị cáo xảy ra năm 2017 - 2018. Tuy nhiên, sau đó cả hai bỏ trốn sang Lào, tiếp tục gây án và bị tòa án nước bạn tuyên phạt tù.

Mới đây, Nguyễn Trung Thành chấp hành xong bản án ở Lào, trở về Việt Nam, vụ án trộm cắp tài sản được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phục hồi điều tra, truy tố ra trước tòa án để xét xử.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại phiên tòa.

Còn bị Nguyễn Văn Lâm, do chưa thi hành xong bản án của tòa án Lào nên được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử vắng mặt.

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2018, Thành và Lâm thực hiện 3 vụ trộm cắp tại 3 tiệm vàng ở các huyện Nghi Lộc và Yên Thành (cũ), tỉnh Nghệ An. Toàn bộ 592 chỉ vàng sau khi trộm được cả hai mang đến các tỉnh khác bán nhằm xóa dấu vết.

Cơ quan chức năng định giá tại thời điểm năm 2018, số vàng 2 bị cáo trộm là hơn 2,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Thành thừa nhận hành vi phạm tội. Trước khi thực hiện các vụ trộm cả hai nghiên cứu kỹ hoạt động của các hiệu vàng.

Theo phân công, Thành đóng giả khách mua hàng, lợi dụng sự sơ hở của nhân viên tiệm vàng để thực hiện hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Lâm có nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới, nổ sẵn xe máy để chở Thành tẩu thoát.

Quá trình điều tra, Nguyễn Trung Thành đã tác động gia đình khắc phục một phần cho các bị hại.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trung Thành 14 năm tù, Nguyễn Văn Lâm 15 năm tù. Về phần dân sự, 2 bị cáo phải bồi thường thiệt hại đã được quy đổi thành tiền cho các bị hại.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe: