Xã hội

Tài xế gây tai nạn nghiêm trọng ở Gia Lai đã ra đầu thú

Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thương vong, tài xế Trần Văn C.( SN 1968, thôn 1, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) đã đến cơ quan Công an đầu thú. 

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Theo nguồn tin, tài xế gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thương vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đầu thú, vào lúc 17h ngày 30/10.

Bước đầu xác định tài xế là ông Trần Văn C. (SN 1968, trú thôn 1, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) và phương tiện gây tai nạn là xe 7 chỗ BKS 81A-268.xx.

Kết quả kiểm tra phát hiện ông Trần Văn C. có nồng độ cồn ở mức 0,026 mg/l, có giấy phép lái xe hạng C; xe 7 chỗ BKS 81A-268.xx còn thời hạn đăng kiểm.

tron.jpg
Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường

Như Tri thức và Cuộc sống đã đua tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 16h09 ngày 30/10 tại Km1587+900 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 7, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm trên, ô tô con mang BKS 81A-268.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Quảng Ngãi đi tỉnh Gia Lai. Khi đến Km1587+900 đã tông vào xe máy BKS 81AV-018.xx do chị N.T.K.T (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) lưu thông phía trước, cùng chiều.

1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh cắt từ Clip

Khi va chạm xảy ra, xe máy chị T. văng lên trước rồi va chạm với xe BKS 81N1-036.xx, ở máy hướng đối diện, do ông K.K. (SN 1959, trú tại làng Bui, xã Biển Hồ) cầm lái.

Sau khi tai nạn liên hoàn xảy ra, 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Tài xế ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Biển Hồ phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) khẩn trương đến hiện trường điều tra xác minh nhằm làm rõ vụ việc.

Qua truy xét, cơ quan Công an xác định, đối tượng sau khi gây ra tai nạn chết người đã điều khiển xe chạy vào đường Lê Văn Sỹ, qua cầu treo Biển Hồ, men theo đường bê tông để bỏ trốn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng:

(Nguồn: CTV)
