Hà Nội

Xã hội

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 5 người bị thương

Xe khách đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi đến Km9+540 thì va chạm vào đuôi xe tải. Cú va chamh khiến 5 người bị thương.

Thanh Hà

Sáng 29/10, đại diện Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách BKS 36F-009.xx lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi đến Km9+540 (địa phận TP Đà Nẵng) thì va chạm vào đuôi xe tải (chưa rõ biển số).

img-6648-1761700000.jpg
Lực lượng chức năng đã dùng thiết bị thủy lực để kích phần đầu cabin bị biến dạng, đưa tài xế ra ngoài an toàn.

Tai nạn khiến 5 người trên xe khách bị thương, mắc kẹt trong xe. Nhận tin báo, các lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 4 hành khách bị thương không thể tự di chuyển, còn tài xế mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng chức năng đã dùng thiết bị thủy lực để kích phần đầu cabin bị biến dạng, đưa tài xế ra ngoài an toàn, đồng thời hỗ trợ sơ tán các hành khách bị nạn. Toàn bộ 5 người đã được giải cứu và đưa đến viện.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

