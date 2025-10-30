Tài xế xe đầu kéo dương tính ma túy gây tai nạn, lật xe ở Hưng Yên

Ngày 30/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Chí Minh vừa kịp thời phát hiện đối tượng dương tính ma túy gây ra tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 27/10, Công an xã Chí Minh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại KM 104+800 đường ĐT378 thuộc địa phận thôn Quan Xuyên, xã Chí Minh xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Vũ Đức Lâm tại cơ quan công an

Lực lượng Công an xã Chí Minh đã có mặt tại hiện trường, làm công tác bảo vệ hiện trường, phân luồng đảm bảo cho các phương tiện và người tham gia giao thông.

Tại hiện trường xác định và ghi nhận 1 xe ô tô đầu kéo BKS 15C-257.90, kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 15R-076.71 nằm dưới lòng hồ chứa tại khu vực đê hai quai; trên sơ mi rơ mooc xe có chở nhiều cọc bê tông.

Tài xế điều khiển xe được xác định là Vũ Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng). Qua xem xét đánh giá hiện trường và biểu hiện, thái độ vòng vo của tài xế, Công an xã đã tiến hành mời tài xế Vũ Đức Lâm về trụ sở để làm việc.

Nhận được thông tin trao đổi từ Công an xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên về vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Hiệp Cường có thể liên quan đến phương tiện. Công an xã Chí Minh đã phối hợp với Công an xã Hiệp Cường và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đấu tranh với Vũ Đức Lâm làm rõ hành vi vi phạm.

Ban đầu, Vũ Đức Lâm còn quanh co chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh khai thác và những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, Vũ Đức Lâm đã phải cúi đầu khai nhận. Trước khi xảy ra vụ lật xe ô tô đầu kéo trên khoảng 2 giờ, Lâm còn gây ra một vụ tai nạn khác (Lâm không nhớ rõ địa điểm, chỉ biết là đi từ hướng QL 39A rẽ vào để đi lên đường đê sông Hồng ĐT378). Qua xét nghiệm, Vũ Đức Lâm dương tính với ma túy loại MET.

Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

