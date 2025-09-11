Hà Nội

Xã hội

Tài xế cứu hộ ở Lâm Đồng bị nhóm người cùng nghề chặn đánh giữa đêm

Công an xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) đang làm rõ vụ việc một tài xế cứu hộ bị nhóm thanh niên mang hung khí tấn công sau khi xử lý sự cố giao thông trong đêm.

Bảo Giang

Chiều 11/9, Công an xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang xác minh, điều tra vụ 1 tài xế cứu hộ giao thông bị hành hung trọng thương trên cao tốc Bắc – Nam.

Trước đó, khoảng 0h30 cùng ngày, Công ty TNHH vận tải N.T nhận yêu cầu hỗ trợ cứu hộ tại Km 231, đoạn qua xã Hàm Kiệm. Sau khi xử lý xong sự cố, ông P.T.M (sinh năm 1989, trú thôn Phú Lộc, xã Hàm Kiệm) điều khiển xe vá vỏ lưu động trở về công ty.

22011-9.jpg
Ông P.T.M được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Đến khoảng 2h, khi xe của ông M. vừa qua cầu vượt Ma Lâm để rẽ vào cao tốc, đoạn địa phận thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, bất ngờ bị một ô tô khác chặn lại.

Bốn thanh niên từ xe bước xuống, sử dụng hung khí tấn công liên tiếp khiến ông M. bị đa chấn thương, gãy tay trái, chấn thương vùng đầu và nhiều bộ phận khác. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Ông M. cho rằng những người tấn công mình cũng hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ giao thông.

