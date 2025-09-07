Hà Nội

Xã hội

Sạt lở cát trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, giao thông ùn ứ

Sáng 7/9, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Cục đường bộ Việt Nam) cho biết, trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở cát.

Theo Đoàn Sĩ/VOV.TPHCM

Theo báo cáo nhanh của Công ty cổ phần ĐTXD 886 - Thành Nam, vào khoảng 2h35 ngày 7/9, tại Km 215+620 (xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng), mưa lớn kéo dài làm sạt lở taluy dương, đất cát từ trên cao tràn xuống đường cao tốc hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết.

Khối lượng đất cát sạt lở kéo dài khoảng 30m, chiếm trọn một làn xe, gây cản trở nghiêm trọng đến phương tiện lưu thông. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực vẫn có mưa to, song hệ thống biển báo hiệu đường bộ đã được lắp đặt đầy đủ.

Vị trí sạt lở cát. Ảnh: B.H

Hậu quả ban đầu ghi nhận, lưu lượng xe qua lại bị ùn ứ, di chuyển chậm, song công trình đường bộ không bị hư hỏng nghiêm trọng. May mắn, sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngay khi nhận được thông tin, Công ty ĐTXD 886 - Thành Nam đã bố trí lực lượng cùng hệ thống biển báo, chóp nón để điều tiết giao thông. Đồng thời, đơn vị khẩn trương ngăn dòng chảy, thu dọn đất cát, tạo lối tạm cho xe cộ di chuyển qua khu vực sạt lở, bước đầu đảm bảo lưu thông một làn.

Hiện cơ quan chức năng địa phương phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục theo dõi, xử lý triệt để đất đá tràn mặt đường, nhằm sớm khôi phục hoàn toàn lưu thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Điểm sạt lở này cách vị trí sạt lở trước đó khoảng 300m.

Trước đó, vào khoảng 22h10 ngày 2/9, tại Km215+300 (xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng), một vụ sạt lở đất cát đã xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, khiến phương tiện lưu thông khó khăn trong nhiều giờ.

Vào chiều 6/9, ghi nhận tại đường gom dân sinh dọc km212 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng nước ngập hầm chui và đường gom.

Nước dâng cao tại khu vực cầu Sông Thăng khiến đoạn đường gom dân sinh bị chia cắt 2 bên. Người dân không thể đi qua vị trí này. Những hộ dân muốn lưu thông qua vị trí này phải đi đường vòng, xa hơn.

Được biết, trong những ngày qua, khu vực Bình Thuận cũ của tỉnh Lâm Đồng có mưa liên tục.

Xã hội

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nguy hiểm trên tỉnh lộ ở Quảng Ngãi

Ảnh hưởng mưa lớn trong nhiều ngày qua, Tỉnh lộ 673, đoạn từ Ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh) đi các xã Xốp và Ngọc Linh đã xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Mưa lớn khiến nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên đoạn đường từ ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Đăk Plô, đi các xã Xốp và Ngọc Linh.

Đặc biệt, tại vị trí Km 2+300, phần ta luy âm tại đây đã bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch lớn, khiến nền đường bị yếu và có nguy cơ sụt lún, đứt gãy toàn bộ mặt đường nếu mưa tiếp tục kéo dài. Khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào cao điểm mùa mưa, khiến tình trạng sạt lở có nguy cơ lan rộng.

Xã hội

Đê biển ở Hà Tĩnh sạt lở nghiêm trọng sau bão số 5

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, một số tuyến đê biển, kè chắn sóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

z6971297724133-92a53d9550e85e40d7e8f030c696630b.jpg
Theo đó, sau cơn bão số 5, hàng trăm mét đê biển Hội Thống ở xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã bị xói lở, hở hàm ếch, cuốn trôi rừng phi lao phòng hộ.
z6971298105780-bb9eae74b535cc725ea5b67447c62496.jpg
Chính quyền địa phương cùng hơn 600 hộ dân bên trong đê lo lắng mất an toàn trong mùa mưa bão sắp tới.
Xã hội

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại xã miền núi Nghệ An

Nhiều tuyến đường ở Xã Tam Quang (Nghệ An) sạt lở ta luy dương khiến việc đi lại của gần 400 hộ dân bên kia sông Lam gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Ngày 31/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tam Quang (Nghệ An) cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 6 khiến xã Tam Quang có mưa lớn cục bộ. Mưa đã khiến sạt lở taluy dương nhiều khu vực và sạt lở mố cầu, gây ảnh hưởng đến giao thông trên địa bàn.

01d70ab803cb8895d1da.jpg
Phần nền đất, đá dưới mố cầu đã bị sạt lở hoàn toàn xuống sông.
