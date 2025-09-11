Công an Lâm Đồng giúp người phụ nữ đi lạc 120km trở về nhà an toàn

Một người phụ nữ có biểu hiện thần kinh không ổn định, đi lạc quãng đường 120km vừa được Công an xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) hỗ trợ đưa về nhà an toàn.

Ngày 11/9, thông tin từ Công an xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ đưa người phụ nữ đi lạc 120km về đoàn tụ với người thân.

Trước đó, ngày 08/9, Công an xã Đạ Huoai 2 tiếp nhận tin báo của anh C.V.L (trú tại thôn 8, xã Đạ Huoai 2) về việc em gái anh là chị C.T.B.L bỏ nhà đi, gia đình không liên lạc được và đã tìm kiếm, nhưng không có kết quả.

Theo thông tin gia đình cung cấp, chị L. có biểu hiện bệnh về tâm lý.

Người thân chị L. trình báo vụ việc với cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Đạ Huoai 2 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào quần chúng tham gia cung cấp thông tin, phối hợp trao đổi với Công an các xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đến ngày 9/9, lực lượng Công an xã Đạ Huoai 2 đã xác định được vị trí của chị C.T.B.L tại một địa điểm cách nhà khoảng 120km thuộc địa phận xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau đó, chị L. đã được gia đình đón về nhà an toàn dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của lực lượng Công an.

>>> Xem thêm video: Công an giúp tìm 2 bé gái bị đi lạc.