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Giải trí - Giới trẻ

Tài sắc Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Thanh Tuyền

Hoàng Thị Thanh Tuyền đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 cùng hai giải phụ.

Nguyễn Dung (Ảnh: Team Bình Nguyễn)

Hoàng Thị Thanh Tuyền vừa gây bất ngờ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026. Người đẹp quê Quảng Ninh còn đạt hai giải phụ Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng.

Trong đêm chung kết, Hoàng Thị Thanh Tuyền ghi điểm với câu trả lời ứng xử sắc sảo. Chia sẻ quan điểm về vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại, cô bày tỏ: “Vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái. Trí tuệ mở lối, bản lĩnh giúp họ dám nghĩ, dám làm, vượt sóng thương trường, ra biển lớn. Lòng nhân ái gìn giữ hương sắc đại ngàn bằng sẻ chia. Khi ba giá trị soi đường, họ làm chủ đời mình và góp sức đưa đất nước vào kỷ nguyên mới”.

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Hoàng Thị Thanh Tuyền đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026.
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Tân Hoa hậu Nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 nhận vương miện, dải băng sash danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận.

Đặc biệt, tân Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Thanh Tuyền xúc động, tự hào khi cũng trong dịp này Quảng Ninh – quê hương cô trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ 1/9.

“Vương miện đến đúng dấu mốc đặc biệt của quê hương. Tôi sẽ nỗ lực làm điều ý nghĩa, lan tỏa hình ảnh đẹp về người Quảng Ninh”, cô chia sẻ.

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Hoàng Thị Thanh Tuyền đạt hai giải phụ Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng.
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Thanh Tuyền trong phần thi trang phục công sở.
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Người đẹp quê Quảng Ninh duyên dáng trong phần thi áo dài.
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Thanh Tuyền lộng lẫy trong phần thi trang phục dạ hội.
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Thanh Tuyền xinh đẹp rạng rỡ trong đêm chung kết.

Thanh Tuyền hiện là giám đốc công ty tổ chức sự kiện dịch vụ giải trí, nhà sáng lập học viện đào tạo MC, kỹ năng mềm, đồng thời mở trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Móng Cái. Người đẹp dự định phát triển kinh doanh song hành cùng các hoạt động thiện nguyện.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam do Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena sáng lập. Sau mùa đầu vinh danh doanh nhân Đoàn Thị Minh Toán (Ninh Bình), cuộc thi trở lại từ ngày 21–26/8/2026 tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, với chủ đề “Hương sắc đại ngàn – Khát vọng biển lớn”.

Trong đêm chung kết, thí sinh Đinh Thị Thường đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026. Nguyễn Thị Phượng Liên đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải Người đẹp Làn da đẹp; Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Sơn Thị Trà. Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Ngô Thị Thảo và Nguyễn Thị Thư, cùng giải Người đẹp Gương mặt khả ái.

Hoàng Thị Thanh Tuyền đoạt giải Hoa hậu Nhân ái cùng hai giải phụ Người đẹp Công sở, Người đẹp Tài năng; Nguyễn Ngọc Linh Chi đoạt giải Hoa hậu Trí tuệ cùng giải Người đẹp Dạ hội; Trần Thị Quỳnh Thơm đạt giải Hoa hậu Đại sứ.

Ngoài ra ban tổ chức còn trao các giải phụ: Người đẹp Truyền thông - Nguyễn Thị Thuỳ Linh; Người đẹp Áo dài - Hoàng Thị Ngọc; Người đẹp Nụ cười đẹp - Phạm Thị Minh Thuỷ; Người đẹp được yêu thích nhất - Trần Thị Hà.

Xem video: Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026.
#Hoa hậu Nhân ái #Hoàng Thị Thanh Tuyền #Hương sắc Việt Nam #quảng Ninh #người đẹp tài năng #người đẹp công sở

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