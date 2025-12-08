Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 5 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh (tỉnh Quảng Trị), khiến 2 người tử vong, 3 nạn nhân khác bị thương nặng.

Ngày 8/12, thông tin từ UBND xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, vừa có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, làm 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, tại Km635+450 (hướng Bắc - Nam) thuộc địa bàn xã Hoàn Lão (Quảng Trị) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo BKS 61C - 327.54 kéo mooc 63R - 004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (xã Vỹ Quý, Tiền Giang) điều khiển và xe ô tô tải BKS 36H - 054.67 do tài xế Trần Văn Trung (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương, xe ô tô tải BKS 36H-054.67 bị hư hỏng nặng phần đầu.

Vụ tai nạn khiến tuyến cao tốc (hướng Bắc – Nam) bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Các phương tiện lưu thông hướng Bắc – Nam phải chuyển hướng rẽ xuống đường mòn Hồ Chí Minh tại nút giao hướng Phong Nha.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an tiến hành điều tra, làm rõ.

