Xã hội

Khởi tố 9 đối tượng truy đuổi, khiến 2 người gặp tai nạn ở Hưng Yên

Nhóm thanh niên đi xe mô tô với tốc độ cao đuổi đánh 2 thanh niên làm xe bị mất lái đâm vào tường bao, khiến 2 thanh niên bị thương tích nặng.

Gia Đạt

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng và tạm giam đối với 01 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

capture.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó vào khoảng 22h00 ngày 22/9/2025, Công an xã Ân Thi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhóm thanh thiếu niên đi xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự tại địa phương; dẫn đến việc 2 nam thanh niên bị tai nạn giao thông tại phố Bùi Thị Cúc, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành xác minh theo quy định. Qua điều tra xác định, khoảng 21h30 ngày 22/9/2025, nhóm 9 thanh niên ở xã Hồng Quang điều khiển 4 xe mô tô đi trên đường 276 từ khu vực ngã 4 xã Xuân Trúc về hướng đi thôn Bình Trì, xã Ân Thi gặp 2 thanh niên xã Hoàng Hoa Thám điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát.

Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc nhóm thanh niên ở xã Hồng Quang đi xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi đuổi đánh 2 thanh niên làm xe bị mất lái đâm vào tường bao của nghĩa trang liệt sĩ xã Ân Thi, 2 thanh niên bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

