Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tai nạn xe buýt ở Nam Phi, gần 40 người thương vong

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt tại tỉnh Đông Cape, Nam Phi.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đông Cape, Nam Phi, vào rạng sáng 2/7. Khi đó, chiếc xe buýt chở 78 hành khách đang trên đường từ thành phố Cape Town thuộc tỉnh Tây Cape đến Idutywa ở tỉnh Đông Cape thì bị lật, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

"Theo thông tin ban đầu, xe buýt đã đánh lái để tránh va chạm với một xe giao hàng, khiến tài xế mất lái và phương tiện bị lật,” ông Simon Zwane, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ Nam Phi (RTMC), cho biết.

tai.png
Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở Nam Phi hồi năm 2018. Ảnh: Rob Beezy/X.

Ban đầu, báo cáo cho thấy có 9 người thiệt mạng, nhưng các cuộc điều tra tại hiện trường sau đó xác nhận tổng cộng 16 người đã tử vong.

Vụ tai nạn cũng khiến 20 người khác bị thương. Các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện tại thị trấn Worcester, cách Cape Town khoảng 120 km, trong khi ít nhất 43 hành khách từ chối điều trị y tế.

“Nguyên nhân vụ tai nạn sẽ tiếp tục được điều tra bởi RTMC và Cảnh sát Nam Phi”, ông Zwane nói thêm.

Nhà chức trách khuyến cáo các tài xế cần hết sức thận trọng khi lái xe trong mùa đông do sương mù làm giảm tầm nhìn, có thể dẫn đến tai nạn.

Đây là vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng thứ hai tại Nam Phi trong tuần này, sau khi một tài xế thiệt mạng trong vụ lật xe buýt chở người Malawi đến cửa khẩu Beitbridge ở tỉnh Limpopo vào ngày 1/7.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
#Tai nạn xe buýt ở Nam Phi #tai nạn giao thông #tai nạn xe buýt #Nam Phi #xe buýt #tai nạn

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Xe buýt lao xuống vực ở Ethiopia, hơn 30 người tử vong

Cảnh sát Ethiopia cho biết ít nhất 31 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở vùng Amhara.

AP dẫn thông tin từ Sở cảnh sát thị trấn Kombolcha cho biết, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại Ethiopia vào sáng sớm ngày 15/6. Khi đó, chiếc xe buýt chở quá tải đang di chuyển từ khu vực Dessie đến thủ đô Addis Ababa thì bất ngờ lao ra khỏi đường và rơi xuống vực.

tai.png
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại Ethiopia ngày 15/6 đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Ảnh: X/Addis Standard.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tai nạn giao thông liên tiếp ở Hungary, nhiều người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết, hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên cùng một đường cao tốc ở Hungary đã khiến 8 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc M1 gần thành phố Győr, Hungary, vào khoảng 4h30 sáng ngày 12/6 (giờ địa phương).

"Một xe tải bốc cháy sau khi đâm vào một chiếc xe khác trên đường cao tốc dẫn đến làng Hegyeshalom của Hungary, khiến 1 người tử vong tại hiện trường và gây tắc nghẽn giao thông", cảnh sát thông tin. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là tài xế.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xe buýt chở học sinh bốc cháy ở Zimbabwe, nhiều người tử vong

Một chiếc xe buýt nhỏ chở học sinh bốc cháy ở miền trung Zimbabwe, khiến 7 người thiệt mạng.

AP dẫn thông báo của cảnh sát cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Gweru, miền trung Zimbabwe, vào chiều ngày 10/6 (giờ địa phương). 24 học sinh có mặt trên xe buýt khi chiếc xe bốc cháy, khiến 7 người tử vong.

Lực lượng cứu hộ ngay lập tức được triển khai tới hiện trường để giải cứu người gặp nạn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới