Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Xe buýt chở quá tải lao xuống vực ở Pakistan, 40 hành khách tử vong

Một chiếc xe buýt chở quá tải mất lái và lao xuống vực sâu ở Pakistan, khiến 40 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, vụ tai nạn xe buýt khiến hàng chục người thương vong xảy ra ở Pakistan vào sáng sớm 3/7. Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất ở nước này trong những năm gần đây.

"Chiếc xe buýt, khi đó chở tổng cộng 48 hành khách, đã mất kiểm soát và rơi xuống vực sâu ở Dana Sar, một khu vực hẻo lánh gần ranh giới giữa các tỉnh Balochistan và Khyber Pakhtunkhwa", Shahid Rind, người phát ngôn của chính quyền Balochistan, thông tin.

pakistan.png
Vụ tai nạn xe buýt khiến hàng chục người thương vong ở Pakistan hôm 3/7. Ảnh: AN Photo.

Ông Shahid nói thêm rằng, chiếc xe buýt chở cả hành khách của một xe buýt khác bị hỏng, khiến phương tiện bị quá tải. Vụ tai nạn khiến 40 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

8 hành khách bị thương được sơ cứu tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện trung tâm huyện ở Zhob, trong khi thi thể của 40 nạn nhân còn lại được chuyển đến bệnh viện huyện khác.

Một trong những người sống sót bị thương kể lại rằng, một số hành khách đã phản đối sau khi tài xế dừng lại để đón người từ một chiếc xe buýt khác bị hỏng, cũng đang trên đường đến Peshawar.

"Một cuộc tranh cãi đã xảy ra, trong đó một hành khách được cho là đã túm cổ tài xế. Lúc sau, tài xế mất kiểm soát chiếc xe buýt, khiến nó lao xuống vực", người sống sót cho hay.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời chúc những người bị thương mau chóng bình phục. Ông chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan đảm bảo những người bị thương được chăm sóc y tế tốt nhất có thể.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
#Xe buýt lao xuống vực ở Pakistan #tai nạn xe buýt ở Pakistan #Pakistan #tai nạn giao thông ở Pakistan #tai nạn giao thông

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Lật xe tải chở người hồi hương ở Afghanistan, nhiều thương vong

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một xe tải chở người hồi hương bị lật trên đường cao tốc ở tỉnh Laghman, Afghanistan.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 30/5 gần ngã tư Surkhkanu, Qarghayi, tỉnh Laghman, trên tuyến đường cao tốc chính Kabul–Jalalabad.

Khi đó, chiếc xe buýt chở người di cư Afghanistan vừa trở về từ Pakistan và đang trên đường tới Kabul thì bị lật, khiến ít nhất 18 người, trong đó có 10 trẻ em và 5 phụ nữ, thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tai nạn giao thông ở Pakistan, 17 người thiệt mạng

Chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã đâm vào một xe buýt đỗ bên đường ở Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Trang Saudi Gazette dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 25/5 cho biết, vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Swat, huyện Mardan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Khi đó, chiếc xe buýt chở khách đang trên đường từ Swat đến Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thì gặp sự cố kỹ thuật và dừng lại bên vệ đường.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tai nạn xe buýt ở Nam Phi, gần 40 người thương vong

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt tại tỉnh Đông Cape, Nam Phi.

AP đưa tin, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đông Cape, Nam Phi, vào rạng sáng 2/7. Khi đó, chiếc xe buýt chở 78 hành khách đang trên đường từ thành phố Cape Town thuộc tỉnh Tây Cape đến Idutywa ở tỉnh Đông Cape thì bị lật, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

"Theo thông tin ban đầu, xe buýt đã đánh lái để tránh va chạm với một xe giao hàng, khiến tài xế mất lái và phương tiện bị lật,” ông Simon Zwane, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ Nam Phi (RTMC), cho biết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới