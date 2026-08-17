Tà Năng: Gói thầu 13,35 tỷ đồng tiết kiệm ngân sách khoảng 2,33%

Dự án đường giao thông ở xã Tà Năng giá 13,34 tỷ ghi nhận Liên danh 3 thành viên trúng thầu sau khi đối thủ giá thấp hơn gần 382 triệu bị loại ở bước kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông trên địa bàn xã với quy mô vốn đầu tư công xấp xỉ 13,35 tỷ đồng. Kết quả đấu thầu ghi nhận mức chênh lệch giảm giá cho ngân sách địa phương đạt khoảng 2,33%.

Công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và con số tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 2,33%

Ngày 03/08/2026, bà Lê Thị Kim Oanh – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 60/QĐ-VP-ĐTXD cho "Gói thầu số 3: Thi công xây dựng" thuộc dự án Đường BTXM từ bê tông hiện hữu thôn Đoàn Kết đến ngã ba trạm liên ngành thôn Masara và Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường BTXM đoạn từ cổng chào thôn Tou Néh đến hội trường Chiếu K'Rơm.

Dự án được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 45/QĐ-VP-ĐTXD ngày 03/07/2026 với tổng giá gói thầu 13.349.035.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được thực hiện thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 60/QĐ-VP-ĐTXD, đơn vị trúng thầu là Liên danh đường BTXM Tà Năng với giá trúng thầu 13.038.364.175 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 310.670.825 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,33%. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói được xác định là 600 ngày.

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 60/QĐ-VP-ĐTXD. (Nguồn MSC)

"Sảy chân" ở bước kỹ thuật và diện mạo liên danh trúng thầu

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê thực hiện, kỳ đấu thầu thu hút 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ. Trong đó, Công ty TNHH Tú Thọ Lộc đưa ra giá chào thầu 12.656.007.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 693.028.000 đồng và thấp hơn giá chào của Liên danh đường BTXM Tà Năng 382.357.175 đồng.

Tuy nhiên, dù vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm, Công ty TNHH Tú Thọ Lộc vẫn bị loại do hồ sơ không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Cụ thể, nhà thầu này không nộp bản vẽ biện pháp thi công, thiếu bảng phân tích nhu cầu nhân công và thiết bị chủ yếu, đồng thời bảng tiến độ thi công không phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc bị loại ở bước kỹ thuật của nhà thầu chào giá thấp đã mở đường cho Liên danh đường BTXM Tà Năng trở thành đơn vị duy nhất đáp ứng yêu cầu và được lựa chọn.

Liên danh đường BTXM Tà Năng bao gồm 03 thành viên: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Cường Lâm Đồng (đứng đầu liên danh, địa chỉ tại thôn Tân Phú, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng), Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng M-Home (địa chỉ tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và Công ty TNHH xây dựng Phát Lộc Lâm Đồng (địa chỉ tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng).

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Cường Lâm Đồng (mã số thuế 5801368789) và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng M-Home (mã số thuế 5801419842) đều là các nhà thầu quen thuộc tại địa phương, từng trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận lần lượt là khoảng 64.976.903.560 tỷ đồng và 90.950.585.534 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH xây dựng Phát Lộc Lâm Đồng (mã số thuế 5801573636) là "tân binh" được thành lập vào ngày 17/5/2026, được phê duyệt tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 02/06/2026. Chỉ trong vòng 02 tháng kể từ khi gia nhập hệ thống, doanh nghiệp này đã ghi nhận trúng 02 gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng làm chủ đầu tư, gồm 01 gói chỉ định thầu độc lập trị giá 1.655.120.540 đồng và 01 gói thầu xây lắp trong vai trò liên danh trị giá 13.038.364.175 đồng.

Góc nhìn chuyên gia và bài toán tối ưu nguồn vốn đầu tư công

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc nhà thầu chào giá thấp bị loại vì lỗi kỹ thuật là tình huống diễn ra phổ biến trong hoạt động đấu thầu. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu bắt buộc phải đáp ứng toàn diện cả 03 bước: tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc thiếu hụt các tài liệu kỹ thuật quan trọng như bản vẽ biện pháp thi công hay biểu đồ huy động lực lượng khiến tổ chuyên gia không thể xem xét đến yếu tố giá chào thầu.

Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả sử dụng ngân sách, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5557/BTC của Bộ Tài chính đã đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm giải trình và tối ưu hóa chi phí đầu tư công. Việc các gói thầu rộng rãi có tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn hoặc xuất hiện nhà thầu bỏ giá thấp nhưng vi phạm các lỗi cơ bản về hồ sơ kỹ thuật đòi hỏi các chủ đầu tư cần nâng cao chất lượng lập E-HSMT, tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu có năng lực tham gia cạnh tranh thực chất, tránh lãng phí nguồn lực tài chính của địa phương.