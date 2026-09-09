Vú sưng không đau, cụ ông 84 tuổi không ngờ mắc ung thư vú

Ung thư vú ở nam giới rất hiếm nhưng không phải không xảy ra. Một khối u không đau, lớn dần ở vùng ngực có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Khối u không đau ở vú phải, phát hiện ung thư

Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 mới tiếp nhận bệnh nhân N.X.L, sinh năm 1942, đến khám sau khi phát hiện một khối u tại vú phải. Khối u không gây đau nhưng tăng kích thước nhanh.

Qua thăm khám và các phương tiện chẩn đoán, người bệnh được xác định mắc ung thư biểu mô tuyến vú, không đặc hiệu (invasive carcinoma of no special type – NST), giai đoạn lâm sàng cT2N0M0. Bệnh nhân được hóa chất tiền phẫu và phẫu thuật tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện TWQĐ 108.

Bác sĩ thăm hỏi người bệnh - Ảnh BVCC

BSCKII Trần Thị Minh Trang, Khoa Phụ sản, Bệnh viện TWQĐ 108, cho biết trường hợp này là lời nhắc nhở nam giới không nên chủ quan trước bất kỳ khối bất thường nào xuất hiện ở vùng ngực.

Theo bác sĩ, ung thư vú nam chiếm dưới 1% tổng số trường hợp ung thư vú. Nguy cơ mắc bệnh trong suốt cuộc đời của nam giới thấp hơn rất nhiều so với nữ giới, khoảng 1/755 - 1/1.000, tùy quần thể nghiên cứu. Bệnh thường được chẩn đoán ở độ tuổi 60 - 70, nguy cơ tăng rõ rệt theo tuổi.

Những dấu hiệu nam giới cần lưu ý

Theo BSCKII Trần Thị Minh Trang, ung thư vú ở nam giới có thể biểu hiện bằng một khối u ở vùng vú, thường nằm phía sau hoặc gần núm vú. Khối u thường không đau và có thể tăng kích thước dần theo thời gian.

Ngoài khối u, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng núm vú tụt hoặc biến dạng; tiết dịch hoặc chảy máu núm vú; thay đổi da vùng vú, loét hoặc da cam. Hạch vùng nách cũng có thể là một dấu hiệu đi kèm.

Do ung thư vú ở nam giới hiếm gặp, các biểu hiện bất thường tại vùng ngực đôi khi dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với những bệnh lý lành tính. Tuy nhiên, việc khối u không gây đau không đồng nghĩa với không nguy hiểm.

Khi nghi ngờ ung thư vú, nam giới cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và sinh thiết lõi kim nhằm xác định mô bệnh học.

Sau khi xác định ung thư, người bệnh cần được đánh giá các thụ thể ER, PR và HER2, đồng thời đánh giá giai đoạn bệnh. Điều trị ung thư vú nam về cơ bản dựa trên các nguyên tắc tương tự ung thư vú nữ, gồm phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân, tùy thuộc giai đoạn cũng như đặc điểm sinh học của khối u.

Đáng lưu ý, nam giới mắc ung thư vú nên được tư vấn và xét nghiệm di truyền đối với các gen liên quan ung thư di truyền. Kết quả xét nghiệm không chỉ có ý nghĩa đối với lựa chọn điều trị mà còn giúp đánh giá nguy cơ đối với các thành viên trong gia đình.

Nam giới cũng ung thư vú - Ảnh minh họa BSCC

BSCKII Trần Thị Minh Trang cho biết, các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vú nam gồm tuổi cao, tiền sử gia đình, đột biến gen BRCA2/BRCA1 và một số gen liên quan, hội chứng Klinefelter, tiếp xúc tia xạ vùng ngực và các tình trạng làm thay đổi cân bằng nội tiết.

Trong đó, nam giới mang đột biến BRCA2 có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn đáng kể so với nam giới nói chung.

Phát hiện sớm và xác định chính xác nguyên nhân giúp người bệnh có cơ hội được điều trị kịp thời, từ đó kiểm soát bệnh tốt hơn.

Khi nào nam giới cần đi khám vú? Xuất hiện khối u bất thường ở vú, đặc biệt phía sau hoặc gần núm vú. Khối u không đau nhưng lớn dần. Núm vú tụt, biến dạng. Núm vú tiết dịch hoặc chảy máu. Da vùng vú thay đổi, loét hoặc có biểu hiện da cam. Xuất hiện hạch bất thường vùng nách. Nam giới lớn tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư vú cần đặc biệt lưu ý.

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