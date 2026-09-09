Sỏi túi mật 'đi lạc' vào ruột, cụ bà 90 tuổi nguy kịch

Đau bụng, nôn dịch mật, không đi đại tiện nhiều ngày, cụ bà được phát hiện tắc ruột do viên sỏi mật mắc kẹt trong lòng ruột.

Tắc ruột do sỏi mật, biến chứng hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện E vừa điều trị cho cụ bà 90 tuổi bị tắc ruột non do một viên sỏi mật kích thước khoảng 25 mm. Đây là biến chứng hiếm gặp của bệnh lý sỏi túi mật, thường xuất hiện ở người cao tuổi và có thể diễn biến nặng nếu chẩn đoán, xử trí chậm.

ThS.BSNT Phùng Văn Quyên, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện sau khoảng 4 ngày đau bụng. Ban đầu, cụ đau âm ỉ vùng thượng vị, quanh rốn. Sau đó, cơn đau tăng dần, có lúc đau quặn từng cơn, kèm buồn nôn và nôn ra dịch mật.

Do nghĩ tình trạng chưa nghiêm trọng, gia đình tự mua thuốc và men vi sinh cho cụ sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, triệu chứng không cải thiện. Cụ ngày càng đau bụng, không ăn uống được và nhiều ngày không đi đại tiện. Khi tình trạng kéo dài, gia đình mới đưa người bệnh đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện tình trạng tắc ruột non với điểm chuyển tiếp ở vùng hạ sườn trái. Đáng chú ý, trong lòng ruột có một cấu trúc dạng sỏi kích thước khoảng 25 mm, được xác định là nguyên nhân gây tắc.

Tắc ruột do sỏi mật, hay sỏi mật gây tắc ruột (gallstone ileus), xảy ra khi viên sỏi từ túi mật đi vào đường tiêu hóa thông qua một đường rò bất thường giữa túi mật và ruột, sau đó mắc kẹt trong lòng ruột. Tình trạng này là một nguyên nhân hiếm của tắc ruột cơ học, chủ yếu gặp ở người cao tuổi.

7 ngày điều trị bảo tồn không giải quyết được tắc nghẽn

Với cụ bà 90 tuổi, các bác sĩ ban đầu ưu tiên điều trị bảo tồn nhằm hạn chế nguy cơ phẫu thuật ở người bệnh tuổi cao, thể trạng yếu và có nhiều bệnh lý nền.

Tuy nhiên, sau khoảng 7 ngày điều trị, tình trạng tắc ruột không cải thiện. Đánh giá lại cho thấy viên sỏi kích thước lớn vẫn gây tắc nghẽn, trong khi nguy cơ biến chứng tiếp tục kéo dài.

Sau hội chẩn, ê-kíp cân nhắc giữa nguy cơ phẫu thuật và nguy cơ tiếp tục điều trị bảo tồn, từ đó quyết định phẫu thuật để giải quyết nguyên nhân tắc ruột.

Do người bệnh tuổi cao, thể trạng yếu và có nhiều bệnh nền, thách thức không chỉ nằm ở việc lấy sỏi giải phóng tắc nghẽn mà còn là bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình điều trị.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiêu hóa lựa chọn phẫu thuật nội soi. Trước đó, cụ bà được đánh giá toàn diện với sự phối hợp của các chuyên khoa Cấp cứu, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Tim mạch và Phẫu thuật tiêu hóa nhằm kiểm soát bệnh nền, đánh giá nguy cơ và xây dựng phương án điều trị phù hợp.

Điều dưỡng chăm sóc vết mổ cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Không chủ quan với sỏi túi mật

ThS.BSNT Phùng Văn Quyên cảnh báo, tắc ruột ở người cao tuổi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như dính ruột, thoát vị, u đường tiêu hóa, bã thức ăn hoặc dị vật. Trong đó, tắc ruột do sỏi mật là biến chứng ít gặp nhưng đáng lưu ý.

Khi viên sỏi mắc kẹt trong ruột, người bệnh có thể xuất hiện đau bụng, chướng bụng, buồn nôn, nôn và bí trung đại tiện. Nếu tắc nghẽn kéo dài, người bệnh có nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải, suy kiệt, nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng. Các triệu chứng ban đầu đôi khi không điển hình khiến việc chẩn đoán có thể bị trì hoãn.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân, nhất là người cao tuổi và người có bệnh nền, nên duy trì khám sức khỏe định kỳ. Với người đã phát hiện sỏi túi mật, cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá dựa trên kích thước, số lượng, vị trí sỏi, tình trạng túi mật và các yếu tố nguy cơ để có hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp.

Khi nào cần đi khám ngay? - Đau bụng kéo dài hoặc đau tăng dần, đau quặn từng cơn. - Buồn nôn, nôn, đặc biệt nôn nhiều hoặc nôn dịch mật. - Bụng chướng, không ăn uống được. - Không trung tiện hoặc không đi đại tiện. - Người có tiền sử sỏi túi mật xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa bất thường.

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