Xuân Phú, Đồng Nai: Gói thầu 1,75 tỷ đồng tiết kiệm hơn 52,8 triệu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Phú, TP Đồng Nai - Huỳnh Thị Diệu vừa ký Quyết định số 90/QĐ-KT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp đường nội đồng tổ 6 ấp Bình Hòa.
Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nền Tảng Việt. Đáng chú ý, thông qua quá trình hoàn thiện hợp đồng và đàm phán giá, gói thầu đã giảm trực tiếp 52.812.677 đồng, tương ứng khoảng 3,01%.
Tiết kiệm hơn 52,8 triệu đồng sau thương thảo giá hợp đồng
Dự án Nâng cấp đường nội đồng tổ 6 ấp Bình Hòa được UBND xã Xuân Phú, TP Đồng Nai phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2452/QĐ-UBND với tổng mức đầu 1.998.856.936 đồng, do Chủ tịch UBND xã Xuân Phú - Nguyễn Văn Linh ký duyệt. Dự án sử dụng 100% nguồn vốn ngân sách xã nhằm cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn với chiều dài toàn tuyến 993,8 mét, kết cấu mặt đường bê tông xi măng rộng 5 mét, vận tốc thiết kế 20 km/h.
Trên cơ sở dự án được duyệt, ngày 21/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Phú - Huỳnh Thị Diệu ký Quyết định số 88/QĐ-KT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định Gói thầu số 04 (Thi công xây dựng) có giá 1.752.812.677 đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức trọn gói với thời gian thi công 60 ngày.
Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng, ngày 24/08/2026, Quyết định số 90/QĐ-KT chính thức phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nền Tảng Việt. Giá gói thầu được duyệt là 1.752.812.677 đồng; qua bước thương thảo giảm giá 52.812.677 đồng, giá trúng thầu được chốt ở mức 1.700.000.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng với thuế suất 8%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày khởi công.
Năng lực và chuỗi dự án của nhà thầu trên địa bàn
Dữ liệu đấu thầu thể hiện Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nền Tảng Việt có trụ sở chính tại số 35/7, Khu phố 7, phường Tân Triều, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp được phê duyệt tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ đầu tháng 07/2026.
Nhà thầu đã tham gia và trúng 10/10 gói thầu hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập, tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 7.849.372.733 đồng. Toàn bộ các gói thầu này đều được triển khai trên địa bàn TP Đồng Nai và có quy mô dưới 2 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn.
Trong đó, tại Phòng Kinh tế xã Xuân Phú nhà thầu đã tham gia và trúng 4/4 gói thầu xây lắp với tổng giá trị khoảng 4.535.791.600 đồng, chiếm khoảng 57,8% tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp.
Góc nhìn chuyên gia: Hạn mức luật định và trách nhiệm giải trình
Bình luận về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn tại dự án giao thông nông thôn này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định việc áp dụng chỉ định thầu gói thầu xây lắp của Phòng Kinh tế xã Xuân Phú là hoàn toàn có căn cứ pháp lý rõ ràng. Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án là không quá 02 tỷ đồng. Giá gói thầu số 04 được phê duyệt ở mức hơn 1,75 tỷ đồng nằm trong khung giới hạn cho phép của pháp luật hiện hành.
Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Đào Giang đánh giá cao việc chủ đầu tư và nhà thầu đã chủ động đàm phán giảm giá hơn 52,8 triệu đồng (tương đương tiết kiệm xấp xỉ 3,01%), bảo đảm yêu cầu tại khoản 3 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và tinh thần chỉ đạo tiết kiệm chi phí đầu tư công tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính cũng như Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nỗ lực cụ thể giúp tối ưu hóa nguồn lực tài chính cấp xã.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.