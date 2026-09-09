Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Hyundai Palisade XRT Pro 2027 ra mắt, sẵn sàng "đấu" Toyota Prado

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Palisade XRT Pro 2027 ra mắt, sẵn sàng "đấu" Toyota Prado

Hyundai kỳ vọng Palisade XRT Pro 2027 nâng cấp có thể thu hút một bộ phận khách hàng vốn ưu tiên các mẫu SUV khung gầm rời như Toyota Prado hay Ford Everest.

Hải Nam
Hyundai đang đặt kỳ vọng vào Palisade XRT Pro 2027 như một lựa chọn trung gian giữa SUV dẫn động 4 bánh truyền thống và các mẫu SUV đô thị thiên về sự tiện nghi, dành cho những khách hàng vốn ưu tiên các mẫu xe khung gầm rời.
Hyundai đang đặt kỳ vọng vào Palisade XRT Pro 2027 như một lựa chọn trung gian giữa SUV dẫn động 4 bánh truyền thống và các mẫu SUV đô thị thiên về sự tiện nghi, dành cho những khách hàng vốn ưu tiên các mẫu xe khung gầm rời.
Theo phía hãng xe Hàn Quốc cho biết, phiên bản Hyundai Palisade XRT Pro 2027 có thể tiếp cận nhóm khách hàng muốn khả năng off-road tốt hơn nhưng không nhất thiết phải chuyển sang một mẫu SUV sử dụng khung gầm dạng ladder-frame.
Theo phía hãng xe Hàn Quốc cho biết, phiên bản Hyundai Palisade XRT Pro 2027 có thể tiếp cận nhóm khách hàng muốn khả năng off-road tốt hơn nhưng không nhất thiết phải chuyển sang một mẫu SUV sử dụng khung gầm dạng ladder-frame.
Ông Jonathan Lam, Tổng giám đốc phụ trách hoạch định sản phẩm của Hyundai, cho biết XRT Pro là một sản phẩm khá đặc biệt trên thị trường. Hãng nhận thấy cơ hội khai thác nhóm khách hàng quan tâm đến khả năng vận hành địa hình, đồng thời vẫn muốn giữ những ưu điểm của một mẫu SUV khung gầm liền khối trong việc sử dụng hàng ngày.
Ông Jonathan Lam, Tổng giám đốc phụ trách hoạch định sản phẩm của Hyundai, cho biết XRT Pro là một sản phẩm khá đặc biệt trên thị trường. Hãng nhận thấy cơ hội khai thác nhóm khách hàng quan tâm đến khả năng vận hành địa hình, đồng thời vẫn muốn giữ những ưu điểm của một mẫu SUV khung gầm liền khối trong việc sử dụng hàng ngày.
Tại thị trường Australia, Ford Everest, Toyota Prado và Isuzu MU-X là những mẫu SUV quen thuộc với nhóm khách hàng yêu thích các chuyến đi địa hình. Các mẫu xe này đều sử dụng kết cấu body-on-frame, hệ dẫn động 4 bánh.
Tại thị trường Australia, Ford Everest, Toyota Prado và Isuzu MU-X là những mẫu SUV quen thuộc với nhóm khách hàng yêu thích các chuyến đi địa hình. Các mẫu xe này đều sử dụng kết cấu body-on-frame, hệ dẫn động 4 bánh.
Trong khi đó, Palisade XRT Pro vẫn sử dụng khung gầm liền khối (monocoque) cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian theo nhu cầu. Tuy nhiên, Hyundai đã thực hiện một loạt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng vận hành trên địa hình.
Trong khi đó, Palisade XRT Pro vẫn sử dụng khung gầm liền khối (monocoque) cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian theo nhu cầu. Tuy nhiên, Hyundai đã thực hiện một loạt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng vận hành trên địa hình.
Cụ thể, xe được trang bị hệ thống treo nâng thêm khoảng 1 inch, lốp địa hình và bộ vi sai chống trượt điện tử phía sau. Hyundai cho rằng những thay đổi này giúp XRT Pro thu hẹp khoảng cách về khả năng vận hành giữa một mẫu SUV AWD và SUV 4x4 truyền thống.
Cụ thể, xe được trang bị hệ thống treo nâng thêm khoảng 1 inch, lốp địa hình và bộ vi sai chống trượt điện tử phía sau. Hyundai cho rằng những thay đổi này giúp XRT Pro thu hẹp khoảng cách về khả năng vận hành giữa một mẫu SUV AWD và SUV 4x4 truyền thống.
Ngoài khả năng off-road, Hyundai Palisade XRT Pro còn được nâng khả năng kéo rơ-moóc có phanh lên 2.200 kg, cao hơn mức 2.000 kg của Palisade tiêu chuẩn.
Ngoài khả năng off-road, Hyundai Palisade XRT Pro còn được nâng khả năng kéo rơ-moóc có phanh lên 2.200 kg, cao hơn mức 2.000 kg của Palisade tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể mức 3.500 kg mà một số đối thủ SUV khung gầm rời có thể đáp ứng. Hyundai cho rằng nhóm khách hàng của XRT Pro có thể bao gồm cả những người cần khả năng kéo tốt hơn và những người muốn một chiếc Palisade có khả năng đi địa hình cao hơn.
Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể mức 3.500 kg mà một số đối thủ SUV khung gầm rời có thể đáp ứng. Hyundai cho rằng nhóm khách hàng của XRT Pro có thể bao gồm cả những người cần khả năng kéo tốt hơn và những người muốn một chiếc Palisade có khả năng đi địa hình cao hơn.
Dù vậy, Hyundai không kỳ vọng XRT Pro trở thành phiên bản chủ lực về doanh số. Hãng dự kiến biến thể này chỉ chiếm khoảng 10% tổng doanh số Palisade tại Australia.
Dù vậy, Hyundai không kỳ vọng XRT Pro trở thành phiên bản chủ lực về doanh số. Hãng dự kiến biến thể này chỉ chiếm khoảng 10% tổng doanh số Palisade tại Australia.
Sự xuất hiện của Hyundai Palisade XRT Pro 2027 nâng cấp cũng nằm trong kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm XRT của hãng xe Hàn tại thị trường Australia.
Sự xuất hiện của Hyundai Palisade XRT Pro 2027 nâng cấp cũng nằm trong kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm XRT của hãng xe Hàn tại thị trường Australia.
Hyundai dự kiến phát triển thêm các phiên bản XRT Pro cho những mẫu SUV cỡ lớn khác, đồng thời cung cấp các gói ngoại hình XRT cho những mẫu xe không phù hợp với việc nâng cấp chuyên sâu về khả năng off-road.
Hyundai dự kiến phát triển thêm các phiên bản XRT Pro cho những mẫu SUV cỡ lớn khác, đồng thời cung cấp các gói ngoại hình XRT cho những mẫu xe không phù hợp với việc nâng cấp chuyên sâu về khả năng off-road.
Tại Hàn Quốc , Hyundai Palisade phiên bản nâng cấp có giá khởi điểm từ 44,78 triệu won (843 triệu đồng) cho bản Exclusive 9 chỗ ngồi cơ bản với động cơ xăng. Bản XRT có giá từ 52,11 triệu won (981 triệu đồng) và bản Black Ink có giá 57,67 triệu won (1,086 tỷ đồng).
Tại Hàn Quốc , Hyundai Palisade phiên bản nâng cấp có giá khởi điểm từ 44,78 triệu won (843 triệu đồng) cho bản Exclusive 9 chỗ ngồi cơ bản với động cơ xăng. Bản XRT có giá từ 52,11 triệu won (981 triệu đồng) và bản Black Ink có giá 57,67 triệu won (1,086 tỷ đồng).
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Palisade XRT Pro 2027.
Hải Nam
#Hyundai Palisade XRT Pro 2027 ra mắt #Hyundai Palisade XRT Pro 2027 nâng cấp #đối thủ Toyota Prado và Ford Everest #giá xe Hyundai Palisade XRT Pro 2027 #xe SUV Hyundai Palisade XRT Pro 2027 #Hyundai Palisade XRT Pro 2027 cao cấp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT