Lâm Đồng: Công ty Anh Thuận Phát trúng gói thầu gần 9 tỷ tại xã Quảng Lập

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Lập (tỉnh Lâm Đồng) vừa ký Quyết định số 240/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Xây lắp + thiết bị thuộc dự án Xây dựng 04 phòng học, nhà đa năng, mua sắm trang thiết bị và tôn tạo cảnh quan Trường THCS Ka Đơn.

Trúng gói thầu gần 9 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,57%

Dự án đầu tư xây dựng tại Trường THCS Ka Đơn (tọa lạc trên địa bàn xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1314/QĐ-SXD do Q. Giám đốc Cao Sơn Dũng ký ngày 06/8/2026. Mục tiêu đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng bổ sung phòng học, nhà đa năng, bổ sung trang thiết bị giảng dạy và chỉnh trang cảnh quan sư phạm đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Trên cơ sở ủy quyền và phân cấp, UBND xã Quảng Lập đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND giao Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Lập làm chủ đầu tư.

Ngày 10/08/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Lập ký Quyết định số 167/QĐ-VP phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định Gói thầu số 08: Xây lắp + thiết bị có giá gói thầu 8,840 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 720 ngày (24 tháng). Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được phê duyệt qua Quyết định số 184/QĐ-VP, do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Triều An đảm nhận tư vấn lập hồ sơ và Công ty TNHH TMDV và TVXD Hoàng Phúc Group thẩm định.

Thông báo mời thầu đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã số IB2600452127-00, thời điểm đóng và mở thầu vào ngày 23/08/2026. Biên bản mở thầu ghi nhận 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Thuận Phát với giá chào thầu 8,790 tỷ đồng, không áp dụng tỷ lệ giảm giá.

Đến ngày 31/08/2026, Quyết định số 240/QĐ-VP chính thức phê duyệt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Thuận Phát trúng thầu đúng bằng giá dự thầu 8,790 tỷ đồng. So với giá gói thầu 8,840 tỷ đồng, tiết kiệm sau đấu thầu khoảng 50.132.000 đồng, tương ứng 0,57%.

Quyết định số 240/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Thuận Phát (mã số doanh nghiệp 5801394517) thành lập năm 2018, đăng ký trụ sở chính tại số 9 đường Phạm Ngọc Thạch, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 12/2020.

Nhà thầu đã tham gia khoảng 97 gói thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và trúng tới 88 gói, tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 135,348 tỷ đồng.

Riêng tại chủ đầu tư Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Lập, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Thuận Phát tham gia khoảng 5 gói thầu xây lắp, tư vấn, mang về tổng giá trị trúng thầu khoảng 10,152 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ mời thầu dự án này là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Triều An cũng từng là bên mời thầu của khoảng 4 gói thầu mà Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Thuận Phát tham dự và đều trúng thầu với tổng giá trị khoảng 2,342 tỷ đồng.

Ý kiến chuyên gia: Tính cạnh tranh thực chất và bài toán tiết kiệm công quỹ

Bình luận về quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại dự án này, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), quy định hiện hành về đấu thầu qua mạng tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép bên mời thầu tiến hành mở thầu ngay khi đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ, không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Tuy nhiên, nhìn nhận dưới góc độ kinh tế đầu tư công, theo chuyên gia kinh tế Đào Giang, việc một gói thầu có quy mô ngân sách gần 9 tỷ đồng được thông báo đấu thầu rộng rãi công khai nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,57% cho thấy tính cạnh tranh trên thực tế chưa cao.

Cũng theo chuyên gia này, để thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ cương, hiệu quả trong đấu thầu, các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước cần phát huy tối đa trách nhiệm giải trình, chủ động đàm phán thương thảo giảm giá để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công, đồng thời nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng vật tư, tiến độ thi công 720 ngày của công trình giáo dục trọng điểm này.