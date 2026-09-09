Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

MIT phát triển 'gan mini' tiêm vào mô mỡ hỗ trợ người xơ gan

MIT đang phát triển một phương pháp có thể tạo ra những “lá gan mini” ngay bên trong cơ thể bằng cách tiêm tế bào gan cùng vật liệu sinh học vào các mô mỡ.

Tuệ Minh

Với các bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính, nhóm kỹ sư tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) đang tìm kiếm một hướng đi khác: không thay thế lá gan bị bệnh mà bổ sung thêm những “mảnh ghép” gan hoạt động bên trong cơ thể.

suy-gan.jpg
MIT phát triển những "lá gan mini" tiêm vào cơ thể hỗ trợ người bị suy gan.

Trong nghiên cứu mới công bố trên Cell Biomaterials, các nhà khoa học cho biết những tế bào gan được tiêm vào chuột vẫn sống và hoạt động trong suốt 8 tuần theo dõi. Chúng tiếp tục sản xuất nhiều enzyme và protein vốn thường được tạo ra bởi gan.

Gan đảm nhiệm khoảng 500 chức năng thiết yếu trong cơ thể, từ điều hòa quá trình đông máu, xử lý thuốc cho đến loại bỏ vi khuẩn khỏi máu. Phần lớn các nhiệm vụ này được thực hiện bởi những tế bào chuyên biệt gọi là tế bào gan (hepatocyte).

Vấn đề là nếu chỉ tiêm trực tiếp tế bào gan vào cơ thể, chúng rất khó tồn tại lâu dài và kết nối hiệu quả với hệ tuần hoàn.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm MIT tạo ra một hỗn hợp gồm tế bào gan, các vi cầu hydrogel siêu nhỏ và tế bào hỗ trợ gọi là fibroblast.

Các vi cầu hydrogel đóng vai trò như một “giàn giáo” giúp tế bào gan tập trung lại thành một cấu trúc ổn định. Đặc biệt, khi được nén với mật độ cao, các vi cầu có thể hoạt động giống chất lỏng, cho phép toàn bộ hỗn hợp được đưa qua một chiếc kim tiêm. Sau khi vào cơ thể, vật liệu lại hình thành cấu trúc ổn định hơn.

042d9628-46f2-4f6b-879a-e7bad660b77b.png
Nhóm nghiên cứu của MIT tiêm những "lá gan mini" vào bên trong cơ thể chuột và chúng hoạt động tốt.

Vardhman Kumar, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại MIT và tác giả chính của công trình cho biết, nếu chỉ tiêm tế bào gan mà không có các vi cầu này, chúng khó tích hợp với mô chủ. Ngược lại, các vi cầu tạo ra một “ngách” giúp tế bào gan cố định tại chỗ và nhanh chóng kết nối với hệ tuần hoàn.

Nhóm nghiên cứu còn bổ sung các tế bào fibroblast để hỗ trợ tế bào gan sống sót và thúc đẩy sự phát triển của các mạch máu mới.

Trong thí nghiệm trên chuột, các nhà khoa học tiêm hỗn hợp vào mô mỡ trong ổ bụng. Sau đó, các tế bào gan tập hợp thành một cấu trúc nhỏ và dần được các mạch máu bao quanh.

Các mạch máu mới phát triển ngay cạnh tế bào gan, cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cần thiết để chúng tiếp tục hoạt động.

Các vi cầu hydrogel có hình dạng và kích thước đồng nhất được trộn với tế bào gan và tiêm vào cơ thể, nơi chúng hình thành nên các mô gan thu nhỏ ổn định.

Đáng chú ý, các tế bào gan vẫn tồn tại trong toàn bộ 8 tuần nghiên cứu và tiếp tục giải phóng những protein đặc trưng vào hệ tuần hoàn của chuột.

Một điểm đáng chú ý của công nghệ là mô gan nhân tạo không nhất thiết phải nằm cạnh lá gan thật. Trong thí nghiệm, mô ghép được đặt trong mô mỡ ở ổ bụng. Về sau, các nhà khoa học có thể thử nghiệm những vị trí khác như lá lách hoặc khu vực gần thận.

“Công nghệ này có thể trở thành một lựa chọn thay thế phẫu thuật, nhưng cũng có thể đóng vai trò cầu nối tới ghép tạng, cung cấp hỗ trợ cho bệnh nhân cho đến khi có gan hiến tặng”, Kumar nói.

Tuy nhiên, công nghệ vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm trên động vật.

Nhóm nghiên cứu hiện tìm cách tạo ra những tế bào gan “tàng hình” trước hệ miễn dịch, hoặc tận dụng chính các vi cầu hydrogel để giải phóng thuốc ức chế miễn dịch ngay tại khu vực mô ghép.

Nghiên cứu của MIT giúp ích cho những người suy gan.
MIT/Cells
#Gan mini #Ghép gan #Công nghệ sinh học #Vi cầu hydrogel #Phẫu thuật gan

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện cách thức ung thư gan di căn né tránh hệ miễn dịch

Theo một nghiên cứu mới do Đại học KU Leuven và Viện Công nghệ Sinh học Flemish (Bỉ) chủ trì, các tế bào ung thư gan di căn có một cơ chế qua mặt hệ thống miễn dịch.

Theo nhóm nghiên cứu, vũ khí mà các tế bào ung thư đã sử dụng là enzyme DHHC17. TS Anke Vandekeere, Đại học KU Leuven, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "DHHC17 được các tế bào ung thư di căn sử dụng như một chiếc mặt nạ, khiến cho cho hệ thống miễn dịch nhầm lẫn nó với các tế bào cần hỗ trợ".

cancer-cells-hijack-a.jpg
Chỉ bằng sử dụng "mặt nạ" là một loại axit béo, tế bào ung thư đã qua mặt hệ miễn dịch.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Lần đầu ghép cả gan và thận lợn biến đổi gene cho người

Một bệnh nhân mới được cấy ghép đồng thời 2 quả thận và gan từ lợn biến đổi gene. Đây là ca phẫu thuật ghép đa tạng lợn biến đổi gene đầu tiên trên thế giới.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí y học Med, người đàn ông 53 tuổi được chẩn đoán chết não đã trở thành bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được cấy ghép đồng thời hai quả thận và một lá gan từ lợn biến đổi gene.

Ca phẫu thuật được tiến hành với sự đồng thuận từ phía gia đình bệnh nhân. Đội ngũ nhân viên y tế đã duy trì thành công hoạt động của các nội tạng ghép trong gần 5 ngày. Đặc biệt, suốt 24 giờ đầu tiên sau ca phẫu thuật ghép đa tạng lợn, cơ thể người bệnh không xuất hiện dấu hiệu đào thải.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khung giờ vàng uống nước tốt cho gan, thận

Duy trì thói quen uống nước khoa học không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn là chìa khóa để cải thiện sắc đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Nước chiếm phần lớn cơ thể và đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sự sống, hỗ trợ trao đổi chất, đào thải độc tố và giữ cho các cơ quan hoạt động trơn tru.

Tuy nhiên, không phải cứ uống nhiều nước là tốt, mà quan trọng là uống đúng thời điểm. Dưới đây là 4 khung giờ “vàng” bạn nên uống nước để tối ưu hóa lợi ích cho sức khỏe.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới