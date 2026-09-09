Phẫu thuật kết hợp xương cánh tay phức tạp cho cụ ông 79 tuổi

Với gãy thân xương cánh tay, việc phục hồi tương quan giải phẫu, duy trì độ vững của ổ gãy có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình liền xương và vận động.

Gãy xương phức tạp kèm nhiều tổn thương

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân nam 79 tuổi bị tai nạn với nhiều tổn thương, trong đó có gãy phức tạp thân xương cánh tay phải, khiến chi thể mất vận động.

Đây là dạng chấn thương cần được đánh giá toàn diện, đặc biệt ở người cao tuổi, khi khả năng hồi phục sau chấn thương và phẫu thuật có thể chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác cũng như các tổn thương phối hợp.

Theo thông tin từ bệnh viện, khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh. Vùng đầu có xây xước, tụ máu. Cánh tay phải mất vận động, kèm vết thương phần mềm vùng cánh tay.

Sau thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy xương cánh tay phải, đồng thời có chấn thương ở vùng ngực, bụng và đầu. Trong đó, tổn thương thân xương cánh tay phải có tính chất phức tạp, ảnh hưởng rõ đến chức năng vận động của chi trên.

Phẫu thuật cố định ổ gãy, phục hồi chức năng vận động

Sau khi đánh giá tình trạng người bệnh và mức độ tổn thương, ê-kíp điều trị chỉ định phẫu thuật kết hợp xương. Mục tiêu là nắn chỉnh, cố định ổ gãy vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình liền xương và phục hồi chức năng chi trên.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi BS.CKII Đỗ Văn Cường, phụ trách Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, cùng ê-kíp bác sĩ của bệnh viện.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tập trung xử trí tổn thương gãy phức tạp thân xương cánh tay phải, tiến hành nắn chỉnh và cố định xương, đồng thời xử trí tổn thương phần mềm phù hợp.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKII Đỗ Văn Cường cho biết, với gãy thân xương cánh tay, việc phục hồi tương quan giải phẫu và duy trì độ vững của ổ gãy có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình liền xương và khả năng vận động sau này. Phương pháp cố định được lựa chọn cần phù hợp với đặc điểm ổ gãy và tình trạng cụ thể của người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị. Các bác sĩ đồng thời hướng dẫn vận động, phục hồi chức năng phù hợp nhằm hạn chế tình trạng cứng khớp, teo cơ và giúp chi thể từng bước lấy lại chức năng.

Theo bệnh viện, quá trình hậu phẫu diễn biến ổn định. Vết mổ tiến triển tốt, chức năng vận động chi trên từng bước được cải thiện. Sau thời gian điều trị và theo dõi, bệnh nhân ổn định sức khỏe, đủ điều kiện xuất viện và được hướng dẫn tiếp tục chăm sóc, phục hồi chức năng tại nhà.

Người bệnh bình phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BS.CKII Đỗ Văn Cường cho biết, gãy xương ở người cao tuổi thường cần được đánh giá kỹ hơn do nguy cơ loãng xương, khả năng liền xương và phục hồi chức năng có thể khác so với người trẻ. Đặc biệt, một chấn thương tưởng như chỉ gây tổn thương ở chi thể vẫn có thể đi kèm chấn thương đầu, ngực hoặc bụng.

Vì vậy, sau tai nạn, người cao tuổi cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra đầy đủ, nhất là khi xuất hiện đau nhiều, biến dạng chi, mất hoặc hạn chế vận động, sưng nề, vết thương phần mềm hoặc có dấu hiệu bất thường về ý thức, hô hấp.

Sau gãy xương, không nên tự ý vận động Không tự nắn chỉnh vị trí xương gãy hoặc kéo, xoay mạnh chi bị thương. Hạn chế di chuyển vùng tổn thương, cố định tạm thời trong khi chờ nhân viên y tế. Đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán hình ảnh khi nghi ngờ gãy xương. Sau phẫu thuật, cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về vận động và phục hồi chức năng; không tự ý tập quá sức.

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