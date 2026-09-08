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Gói thầu trạm rác xã Định Quán: Xây dựng Văn Tiên một mình dự và trúng thầu

Tại gói thầu xây lắp công trình trạm trung chuyển rác thải xã Định Quán, Xây dựng Văn Tiên trúng thầu với giá hơn 3,05 tỷ khi không có đối thủ cạnh tranh.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Định Quán (TP Đồng Nai) Hồ Cảnh Hoài đã ký Quyết định số 203/QĐ-PKT ngày 03/09/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 06 (Xây dựng) Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt xã Định Quán.

Doanh nghiệp trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Văn Tiên với giá trúng thầu 3.050.094.387 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 3.081.380.149 đồng, tiết kiệm 31.285.762 đồng, tương ứng 1,02%.

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Quyết định số 203/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Chỉ một nhà thầu tham dự, mức tiết kiệm xấp xỉ 1,02%

Dự án Xây dựng Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt xã Định Quán được phê duyệt theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 27/07/2026 của UBND xã Định Quán do Phó Chủ tịch Phan Thanh Nhân ký duyệt với tổng mức đầu tư 4.729.931.279 đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Mục tiêu đầu tư nhằm xóa bỏ các điểm rác tự phát, ngăn ngừa phát tán ô nhiễm và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư trên địa bàn. Đến ngày 05/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Định Quán - Hồ Cảnh Hoài ký Quyết định số 184/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án gồm 6 gói thầu với tổng giá trị 3.995.430.747 đồng.

Đối với Gói thầu số 06 (Xây dựng) Thi công xây dựng công trình, hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được Trưởng phòng Hồ Cảnh Hoài phê duyệt tại Quyết định số 190/QĐ-PKT ngày 13/08/2026. Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa.

Theo biên bản mở thầu hoàn thành lúc 15 giờ 37 phút ngày 23/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (mã E-TBMT: IB2600447925-00), chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Văn Tiên. Doanh nghiệp này tham dự với giá dự thầu 3.050.094.387 đồng, tỷ lệ giảm giá 0%.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 362/2026/BCĐG-ĐK và Tờ trình số 577/2026/TTr-ĐK ngày 25/08/2026 do Giám đốc Nguyễn Quốc Phil đại diện bên tư vấn ký duyệt, tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH Xây dựng Văn Tiên đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Sau bước đối chiếu tài liệu, chủ đầu tư đã ban hành quyết định trao thầu cho nhà thầu này.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Văn Tiên (mã số thuế: 3600861172, mã định danh: vn3600861172) được thành lập ngày 28/11/2006. Trụ sở chính đặt tại số 127, Ấp 7, Hương Lộ 13, xã Định Quán, TP Đồng Nai.

Hồ sơ lịch sử đấu thầu thể hiện doanh nghiệp có quy mô nhỏ này đã tham gia 48 gói thầu tại nhiều đơn vị, trong đó trúng 41 gói thầu (thống kê tổng số lượt trúng thầu đạt 42 gói), trượt 6 gói thầu và 1 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt khoảng 157.614.789.011 đồng.

Yêu cầu về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng đối với gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị dưới 10 tỷ đồng theo quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15) và Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là công cụ giúp các chủ đầu tư rút ngắn quy trình lựa chọn nhà thầu. Khi thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, quy định hiện hành vẫn cho phép chủ đầu tư mở thầu và tiến hành đánh giá để đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Tuy nhiên, vị luật sư cũng nhấn mạnh rằng bản chất của đấu thầu là tìm kiếm phương án tối ưu về cả kỹ thuật lẫn chi phí thông qua cạnh tranh sòng phẳng. Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026, cơ quan quản lý yêu cầu người đứng đầu các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính minh bạch, hiệu quả kinh tế và cắt giảm chi phí trung gian không cần thiết.

KHUNG PHÁP LÝ VỀ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH VÀ TRÁCH NHIỆM TIẾT KIỆM NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Theo quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15), hình thức chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với các gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ, bao gồm gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường; và gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Cụ thể hóa điều khoản này, Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định hình thức chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng. Quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện hoàn toàn qua mạng, hồ sơ mời thầu không bắt buộc phải đánh giá năng lực, kinh nghiệm đối với nhà thầu nếu có cam kết đủ năng lực thực hiện.

Về trách nhiệm quản lý nguồn vốn, khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi năm 2025) quy định chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công tác chuẩn bị, tổ chức đấu thầu cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu.

Đồng thời, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã quán triệt việc nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch; triệt để rà soát công tác lập dự toán, định mức chi phí và nâng cao chất lượng lập giá gói thầu nhằm ngăn ngừa thất thoát lãng phí, bảo đảm mục tiêu sử dụng hiệu quả từng đồng vốn từ ngân sách nhà nước.

#Gói thầu xây dựng #Dự án xử lý rác thải #Công ty Xây dựng Văn Tiên #Chào hàng cạnh tranh qua mạng #Hiệu quả sử dụng vốn

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