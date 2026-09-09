Nguy hiểm từ nam châm nhỏ trong đồ chơi trẻ em

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật và điều trị thành công cho bệnh nhi Đ.M.T. (26 tháng tuổi, trú tại phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh) bị thủng ruột, xoắn ruột và sốc nhiễm khuẩn nguy kịch. Nguyên nhân xuất phát từ tai nạn sinh hoạt nguy hiểm khi trẻ vô tình nuốt phải các viên nam châm nhỏ trong đồ chơi.

Trước đó, vào đêm ngày 13/8, bệnh nhi được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng: lờ đờ, nôn ói liên tục, quấy khóc vì đau bụng dữ dội, sốt cao, da nhợt nhạt, có dấu hiệu mất nước rõ rệt, bụng chướng to và xuất hiện quai ruột nổi. Tiếp nhận ca bệnh, ê-kíp trực lập tức tiến hành hồi sức tích cực, thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng khẩn cấp.

Kết quả siêu âm cùng X-quang ghi nhận các quai ruột non bị giãn lớn bất thường với đường kính vị trí lớn nhất lên tới 33 mm, trong ổ bụng có khoảng 10 mm dịch tự do và xuất hiện hình ảnh mức nước - hơi vùng giữa bụng. Đặc biệt, bác sĩ phát hiện một dị vật cản quang kích thước 14x4 mm đang mắc kẹt tại vùng hạ vị. Sau khi hội chẩn liên khoa, bệnh nhi được chẩn đoán bị xoắn ruột do dị vật gây thủng ruột, viêm phúc mạc toàn thể và sốc nhiễm khuẩn với tiên lượng rất xấu. Trẻ lập tức được dùng thuốc chống sốc và chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu để can thiệp lấy dị vật.

Dị vật được lấy ra là 3 cục nam châm. Ảnh BV

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện một đám ruột non bị xoắn nghẹt, các quai ruột phía trên giãn căng, tím tái và toàn bộ thành ruột đã dày lên do viêm nhiễm. Đám ruột này dính chặt vào phúc mạc thành sau, nằm sát động mạch mạc treo tràng trên và dính tới tận góc lách của đại tràng. Tiến hành gỡ dính cẩn trọng, ê-kíp phẫu thuật lấy ra dị vật ở vị trí trung tâm gồm 3 viên nam châm siêu nhỏ dính chặt vào nhau. Do lực hút từ tính mạnh mẽ qua các thành ruột, các viên nam châm đã kẹp chặt, gây hoại tử, thủng ruột non và tạo thành lỗ thoát vị nội dẫn đến xoắn ruột cấp tính. Bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật, khâu phục hồi đoạn ruột tổn thương, hút rửa làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Sau ca mổ, bệnh nhi được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc hệ thống rất nặng, phải trải qua quá trình điều trị can thiệp sâu như thở máy, an thần, dùng kháng sinh phổ rộng, hạ sốt, chống sốc và nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch. Sau nửa tháng điều trị tích cực, sức khỏe của bé T. đã hồi phục tốt, cai được máy thở, tự ăn uống, chơi ngoan và đủ điều kiện xuất viện.

Theo BSCKI Nguyễn Kim Hiếu, Khoa Ngoại Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh nuốt dị vật là tai nạn đặc biệt nguy hiểm ở trẻ dưới 3 tuổi, nhất là các vật nhỏ có từ tính như nam châm. Khi trẻ nuốt nhiều viên nam châm, chúng sẽ tự hút nhau qua các thành ruột, gây chèn ép, hoại tử, thủng ruột và nhiễm khuẩn huyết đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Khuyến cáo đến các phụ huynh, bác sĩ nhấn mạnh gia đình cần để những vật nhỏ, sắc nhọn ngoài tầm với của trẻ, thường xuyên kiểm tra chất lượng đồ chơi và tuyệt đối không để trẻ nhỏ tự chơi với các chi tiết nam châm. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện đau bụng, nôn nhiều, sốt, bỏ ăn hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, phụ huynh không được tự gây nôn hay tiếp tục theo dõi tại nhà mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Theo ThS.BS Vũ Thanh Tú – Trung tâm Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương: Nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện do nuốt phải các dị vật như cúc áo, đồng xu, tăm hoặc chi tiết nhỏ của đồ chơi. Đặc biệt là các chi tiết có từ tính, có thể gây nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.

Nam châm là vật liệu có từ tính mạnh. Khi trẻ nuốt từ hai viên trở lên ở các thời điểm khác nhau, chúng có thể nằm ở các đoạn ruột khác nhau nhưng vẫn hút dính vào nhau qua thành ruột. Lực hút này tạo áp lực kéo dài lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, dẫn đến hoại tử và thủng ruột. Nếu không được phát hiện kịp thời, có thể dẫn đến viêm phúc mạc, tắc ruột, sốc nhiễm trùng và đe dọa tính mạng.