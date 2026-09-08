Vì sao gói thầu Trường TH Phú Hòa Đông 2 hơn 7,25 tỷ đồng phải hủy thầu?

Gói thầu xây lắp hơn 7,25 tỷ đồng tại Trường TH Phú Hòa Đông 2 có 3 nhà thầu dự thầu nhưng không đơn vị nào đáp ứng yêu cầu.

Cả 3 nhà thầu đều không đạt yêu cầu kỹ thuật

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông (TP HCM) vừa nhận được báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Xây lắp, mã TBMT IB2600447659, thuộc dự án “Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị Trường TH Phú Hòa Đông 2”.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Gói thầu có giá được duyệt 7.252.069.761 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày.

Theo biên bản mở thầu ngày 24/8/2026, gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT). Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thắng chào giá thấp nhất với 7.093.899.861 đồng.

Liên danh Trường TH Phú Hòa Đông 2 chào giá 7.146.968.868 đồng, trong khi Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiên Cố chào giá 7.207.901.481 đồng.

Tuy nhiên, kết quả đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát thực hiện và báo cáo thẩm định số 790/2026/BCTĐ-H&K của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K cho thấy không có nhà thầu nào đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thắng không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá giải pháp kỹ thuật. Theo hồ sơ đánh giá, nhà thầu lập tiến độ tháo dỡ gạch ốp tường vào tháng 9/2026, trong khi máy cắt gạch được bố trí huy động từ tháng 10/2026.

Bên cạnh đó, nhà thầu đưa ra hai phương án thực hiện gồm đổ bê tông tại chỗ hoặc sử dụng bê tông thương phẩm đối với nhiều hạng mục, nhưng không kèm bản vẽ đối với phương án sử dụng bê tông thương phẩm.

Đối với Liên danh Trường TH Phú Hòa Đông 2, hồ sơ kỹ thuật thể hiện nội dung vận chuyển xà bần được thực hiện từ ngày thứ 20 đến ngày thứ 30, trong khi xe tải phục vụ công việc này được bố trí huy động từ ngày thứ 50.

Ngoài ra, hồ sơ của liên danh này có nội dung mô tả dự án theo tính chất công trình xây mới và thiếu bản vẽ thi công lấp đất hố móng.

Riêng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiên Cố không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Theo kết quả đánh giá, nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh nghĩa vụ thuế, thiếu hồ sơ thanh quyết toán đối với các hợp đồng tương tự và thiếu bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường.

Quyết định 307/QĐ-BQL. Nguồn MSC

Kiến nghị hủy thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu lại

Theo nội dung báo cáo thẩm định, cả 3 nhà thầu tham dự gói thầu IB2600447659 đều không đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ mời thầu ở các nội dung được đánh giá.

Liên quan đến trình tự xử lý kết quả lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, đã được sửa đổi, bổ sung, cùng các quy định pháp luật có liên quan và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo luật sư, trong trường hợp các nhà thầu tham dự không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, việc xem xét hủy thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu lại cần được thực hiện theo trình tự, thẩm quyền và các điều kiện được pháp luật quy định.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, các nội dung liên quan đến sự phù hợp giữa tiến độ thi công, kế hoạch huy động thiết bị, giải pháp kỹ thuật và các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm là những căn cứ quan trọng trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Việc đánh giá các nội dung này cần căn cứ vào tiêu chuẩn và yêu cầu đã được công bố trong hồ sơ mời thầu, bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch và lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Hiện Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K đã kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông xem xét ban hành quyết định hủy thầu đối với gói thầu Xây lắp, mã TBMT IB2600447659, đồng thời triển khai các bước tiếp theo theo quy định để tổ chức lựa chọn nhà thầu.