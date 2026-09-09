Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện ra một điểm yếu của ung thư tuyến tiền liệt kháng thuốc

Các nhà khoa học đã tìm ra điểm yếu để ức chế ung thư tuyến tiền liệt ác tính thay đổi bản chất để né tránh các phương pháp điều trị ức chế hormone.

Tuệ Minh

Ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai ở nam giới. Thuốc ức chế thụ thể androgen là phương pháp điều trị chủ yếu cho ung thư tuyến tiền liệt di căn. Những loại thuốc này có thể hiệu quả lúc đầu, nhưng hầu hết bệnh nhân cuối cùng đều phát triển tình trạng kháng thuốc.

ung-thu-tuyen-tien-liet-16805781180671626313234.jpg
Ung thư tiền liệt tuyến xếp thứ 2 trong các bệnh phổ biến nhất ở nam giới.

Một số khối u tuyến tiền liệt kháng thuốc tồn tại bằng cách kích hoạt các con đường sinh học thay thế, làm thay đổi bản chất của tế bào. Các nhà khoa học gọi quá trình này là chuyển đổi biệt hóa. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan (Mỹ) đã xác định hai con đường có thể được nhắm mục tiêu đồng thời để điều trị các khối u tuyến tiền liệt đã trải qua quá trình biến đổi này.

precision-targeting-cancer-cells.jpg
Việc sử dụng các loại thuốc nhắm mục tiêu ung thư tiền liệt tuyến không phải dễ dàng.

Nghiên cứu trước đây đã liên kết việc mất đi hai gen TP53 và RB1 với sự chuyển đổi tế bào trong ung thư tuyến tiền liệt.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã kiểm tra một số dòng tế bào ung thư tuyến tiền liệt và nghiên cứu xem những con đường tế bào nào thay đổi khi TP53 và RB1 bị thiếu.

"Chúng tôi nhận thấy quá trình chuyển đổi này có hai khía cạnh: mất các gen tuyến và kích hoạt các chương trình tế bào khiến bản chất tế bào chuyển đổi thành tế bào gốc," TS Joshi Alumkal, Giáo sư Nội khoa-Huyết học/Ung thư và thành viên của Trung tâm Ung thư Rogel cho biết.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng chất ức chế bromodomain BET làm chậm sự phát triển của các dòng tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, các loại thuốc này không tiêu diệt được tế bào ung thư.

Trong khi đó, nhóm thuốc thứ hai được gọi là chất ức chế DNA methyltransferase, hay DNMT có thể kích hoạt lại các gen đã bị tắt.

207543-ins-rg-rv-3-ga-1031582.jpg
Kết hợp chất bromodomain BET với DNMT đảo ngược đáng kể sự thay đổi biểu hiện gen của khối u.

Các chất ức chế này đã được FDA phê duyệt cho các bệnh lý khác, bao gồm cả ung thư máu. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã kết hợp chất ức chế bromodomain BET với chất ức chế DNMT.

Việc sử dụng đồng thời hai loại thuốc này ức chế sự phát triển của các dòng tế bào ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả hơn so với việc sử dụng riêng lẻ từng loại thuốc. Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy hiệu ứng tương tự ở các khối u tuyến tiền liệt được cấy ghép vào chuột.

"Khi sử dụng cả hai loại thuốc, chúng tôi đã đảo ngược được một phần đáng kể các thay đổi về biểu hiện gen xảy ra trong khối u, điều này rất đáng khích lệ," TS Will Storck, Chuyên gia Nghiên cứu Phòng thí nghiệm Alumkal cho biết.

Điều đáng mừng là nhóm nhận thấy sự giảm đáng kể tốc độ phát triển khối u ngay cả ở liều lượng thấp hơn nhiều so với liều khuyến cáo, và sự kết hợp thuốc này được chuột dung nạp tốt.

Các nhà nghiên cứu hiện muốn xác định những gen nào chịu trách nhiệm chính cho tác dụng chống khối u được quan sát thấy trong các thí nghiệm. Họ cũng muốn xác định các dấu ấn sinh học có thể cho biết bệnh nhân nào có nhiều khả năng hưởng lợi từ sự kết hợp thuốc này.

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tiến hành các thử nghiệm lâm sàng để xác định liệu việc kết hợp chất ức chế BET bromodomain và DNMT có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt chuyển biệt hóa hay không.

Israel tiêu diệt tế bào ung thư tuyến tiền liệt giai đọa đầu chỉ trong 90 phút | VTC 14
JCI Insight/Michiganmedicine
#Ung thư tuyến tiền liệt #Chuyển đổi tế bào ung thư #Thuốc điều trị ung thư #Gen TP53 RB1 #Nghiên cứu y học

Bài liên quan

Kho tri thức

Nga phát hiện loại lá cây có thể ức chế tế bào ung thư

Viện Nghiên cứu Toàn Nga về Cây thuốc và Cây thơm đã khám phá hợp chất tự nhiên casuarictin có trong cây hắc mai biển có tiềm năng chống lại khối u.

Nhà nghiên cứu cấp cao Elena Zhnichkova thuộc Viện Nghiên cứu toàn Nga về cây thuốc và cây thơm cho biết, những dữ liệu mới cho thấy lá hắc mai biển có thể được sử dụng để phát triển các hợp chất chống ung thư.

Trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ đánh giá độc tính tế bào, đặc tính chống oxy hóa và khả dụng sinh học của hợp chất này.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vũ khí chống ung thư mới từ 'tế bào sát thủ tự nhiên'

Một nghiên cứu đã tìm ra cách biến các tế bào “sát thủ tự nhiên” (NK) thành những chiến binh có khả năng xâm nhập vào khối u rắn và tiêu diệt tế bào ung thư.

Tế bào NK (natural killer) là một thành phần quan trọng của hệ miễn dịch. Khác với tế bào T thường cần nhận diện mục tiêu cụ thể, tế bào NK có thể nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư và tế bào nhiễm virus.

Tuy nhiên, việc đưa các tế bào miễn dịch vào khối u rắn như ung thư da hoặc ung thư vùng đầu và cổ là một thách thức lớn. Môi trường bên trong khối u không chỉ khó tiếp cận mà còn có thể phát ra các tín hiệu khiến tế bào miễn dịch suy yếu.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loại rau giàu chất xơ bậc nhất, hỗ trợ tiêu hoá, chống ung thư

Loại rau nhiều xơ bậc nhất có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư. 

Măng là một loại rau có thể nói là nhiều xơ nhất Việt Nam, quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Loại rau nhiều xơ bậc nhất có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới