Phát hiện ra một điểm yếu của ung thư tuyến tiền liệt kháng thuốc

Các nhà khoa học đã tìm ra điểm yếu để ức chế ung thư tuyến tiền liệt ác tính thay đổi bản chất để né tránh các phương pháp điều trị ức chế hormone.

Ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai ở nam giới. Thuốc ức chế thụ thể androgen là phương pháp điều trị chủ yếu cho ung thư tuyến tiền liệt di căn. Những loại thuốc này có thể hiệu quả lúc đầu, nhưng hầu hết bệnh nhân cuối cùng đều phát triển tình trạng kháng thuốc.

Ung thư tiền liệt tuyến xếp thứ 2 trong các bệnh phổ biến nhất ở nam giới.

Một số khối u tuyến tiền liệt kháng thuốc tồn tại bằng cách kích hoạt các con đường sinh học thay thế, làm thay đổi bản chất của tế bào. Các nhà khoa học gọi quá trình này là chuyển đổi biệt hóa. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan (Mỹ) đã xác định hai con đường có thể được nhắm mục tiêu đồng thời để điều trị các khối u tuyến tiền liệt đã trải qua quá trình biến đổi này.

Việc sử dụng các loại thuốc nhắm mục tiêu ung thư tiền liệt tuyến không phải dễ dàng.

Nghiên cứu trước đây đã liên kết việc mất đi hai gen TP53 và RB1 với sự chuyển đổi tế bào trong ung thư tuyến tiền liệt.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã kiểm tra một số dòng tế bào ung thư tuyến tiền liệt và nghiên cứu xem những con đường tế bào nào thay đổi khi TP53 và RB1 bị thiếu.

"Chúng tôi nhận thấy quá trình chuyển đổi này có hai khía cạnh: mất các gen tuyến và kích hoạt các chương trình tế bào khiến bản chất tế bào chuyển đổi thành tế bào gốc," TS Joshi Alumkal, Giáo sư Nội khoa-Huyết học/Ung thư và thành viên của Trung tâm Ung thư Rogel cho biết.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng chất ức chế bromodomain BET làm chậm sự phát triển của các dòng tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, các loại thuốc này không tiêu diệt được tế bào ung thư.

Trong khi đó, nhóm thuốc thứ hai được gọi là chất ức chế DNA methyltransferase, hay DNMT có thể kích hoạt lại các gen đã bị tắt.

Kết hợp chất bromodomain BET với DNMT đảo ngược đáng kể sự thay đổi biểu hiện gen của khối u.

Các chất ức chế này đã được FDA phê duyệt cho các bệnh lý khác, bao gồm cả ung thư máu. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã kết hợp chất ức chế bromodomain BET với chất ức chế DNMT.

Việc sử dụng đồng thời hai loại thuốc này ức chế sự phát triển của các dòng tế bào ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả hơn so với việc sử dụng riêng lẻ từng loại thuốc. Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy hiệu ứng tương tự ở các khối u tuyến tiền liệt được cấy ghép vào chuột.

"Khi sử dụng cả hai loại thuốc, chúng tôi đã đảo ngược được một phần đáng kể các thay đổi về biểu hiện gen xảy ra trong khối u, điều này rất đáng khích lệ," TS Will Storck, Chuyên gia Nghiên cứu Phòng thí nghiệm Alumkal cho biết.

Điều đáng mừng là nhóm nhận thấy sự giảm đáng kể tốc độ phát triển khối u ngay cả ở liều lượng thấp hơn nhiều so với liều khuyến cáo, và sự kết hợp thuốc này được chuột dung nạp tốt.

Các nhà nghiên cứu hiện muốn xác định những gen nào chịu trách nhiệm chính cho tác dụng chống khối u được quan sát thấy trong các thí nghiệm. Họ cũng muốn xác định các dấu ấn sinh học có thể cho biết bệnh nhân nào có nhiều khả năng hưởng lợi từ sự kết hợp thuốc này.

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tiến hành các thử nghiệm lâm sàng để xác định liệu việc kết hợp chất ức chế BET bromodomain và DNMT có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt chuyển biệt hóa hay không.