Phường Vườn Lài: Sửa tiêu chuẩn kỹ thuật, Duy Tân trúng thầu, tiết kiệm 0,5%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu đầu tư công trên địa bàn phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu cho dự án Chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Chí Thanh). Gói thầu thi công xây dựng công trình này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Điều chỉnh tiêu chuẩn hợp đồng tương tự trước thời điểm đóng thầu

Dự án Chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương, phường Vườn Lài (từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Chí Thanh) được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 788/QĐ-BQLDA-PVL ngày 21/07/2026, do Giám đốc Phan Thị Cẩm Ngọc ký.

Nguồn vốn thực hiện từ Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường Vườn Lài. Trong đó, Gói thầu số 01: Thi công xây dựng có giá gói thầu được phê duyệt là 3.861.536.475 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 100 ngày.

Theo hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được Chủ đầu tư phê duyệt ban đầu tại Quyết định số 857/QĐ-BQLDA-PVL ngày 29/07/2026, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm tại Mục 1 Chương III quy định: Nhà thầu hoàn thành tối thiểu 02 công trình có loại kết cấu công trình giao thông cấp IV, trong đó ít nhất một công trình có giá trị 1.930.769.000 đồng và tổng giá trị tất cả các công trình tối thiểu là 3.861.538.000 đồng (hoặc hoàn thành 01 công trình cấp IV có giá trị tương đương).

Tuy nhiên, đến ngày 07/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài Phan Thị Cẩm Ngọc đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-BQLDA-PVL phê duyệt điều chỉnh E-HSMT.

Quyết định này căn cứ trên Tờ trình số 1330/TTHH-2026 ngày 07/08/2026 của đơn vị tư vấn lập hồ sơ là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa và Báo cáo thẩm định cùng ngày của Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế Thái An.

Theo nội dung điều chỉnh tại phụ lục kèm theo Quyết định số 928/QĐ-BQLDA-PVL, tiêu chuẩn hợp đồng xây lắp tương tự đã được sửa đổi từ công trình giao thông "cấp IV" nâng lên "cấp III". Cùng ngày 07/08/2026, bên mời thầu đã đăng tải Thông báo mời thầu điều chỉnh số IB2600405599-01 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Kết quả mở thầu ghi nhận duy nhất một doanh nghiệp tham dự

Biên bản mở thầu qua mạng ghi nhận vào lúc 09:06 ngày 24/08/2026 cho thấy, tại thời điểm đóng thầu (09:00 cùng ngày), chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Duy Tân. Giá dự thầu được Công ty Duy Tân đề xuất là 3.842.098.925 đồng, không áp dụng tỷ lệ giảm giá.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT lập ngày 25/08/2026, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa đánh giá hồ sơ của Công ty Duy Tân đạt toàn bộ các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Do gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT, căn cứ quy định chuyên ngành, Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư không thực hiện xếp hạng mà mời đơn vị này thực hiện đối chiếu tài liệu theo quy định.

Sau khi hoàn tất biên bản đối chiếu tài liệu ngày 26/08/2026 và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 27/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế Thái An, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài Phan Thị Cẩm Ngọc đã ký Quyết định số 1010/QĐ-BQLDA-PVL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nguồn: MSC

Theo quyết định phê duyệt, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Duy Tân trúng thầu với giá 3.842.098.925 đồng, thời gian thực hiện gói thầu là 100 ngày. So với giá gói thầu được duyệt là 3.861.536.475 đồng, giá trúng thầu giảm 19.437.550 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,5% cho nguồn ngân sách nhà nước.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin đấu thầu công khai, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Duy Tân có mã số thuế 0313145123, địa chỉ trụ sở tại số 135A Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, do ông Lê Minh Tâm làm Giám đốc đại diện pháp luật.

Tính đến tháng 8/2026 doanh nghiệp đã tham gia 44 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 8 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng: 77.056.717.631 đồng; trong đó với vai trò độc lập: 15.855.682.474 đồng, với vai trò liên danh: 61.201.035.157 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 99.09%.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài, dữ liệu cho thấy Công ty Duy Tân từng tham gia thực hiện các công việc chuyên môn. Cụ thể, trong ngày 23/03/2026, doanh nghiệp này đã được phê duyệt chỉ định thầu liên tiếp 04 gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng giá trị hợp đồng hơn 1,54 tỷ đồng (gồm các gói thầu có giá trị lần lượt là 270 triệu đồng, 300 triệu đồng, 460 triệu đồng và 510 triệu đồng).

Hiện tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Duy Tân đang chờ kết quả 2 gói thầu đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài làm chủ đầu tư. Cụ thể:

Gói Thi công xây dựng thuộc dự án Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương, phường Vườn Lài (từ vòng xoay Ngã Sáu đến đường Ba Tháng Hai), trị giá 11.590.775.859 đồng.

Gói Thi công xây dựng thuộc dự án Chỉnh trang vỉa hè đường Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài (từ vòng xoay Ngã Bảy đến đường Hùng Vương), trị giá 10.564.300.545 đồng

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Trao đổi về các quy định liên quan đến việc lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định các yêu cầu đối với hồ sơ mời thầu, trong đó bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và không đưa ra các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng trong đấu thầu.

Theo luật sư, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật và năng lực, kinh nghiệm trong E-HSMT cần phù hợp với quy mô, tính chất và yêu cầu thực tế của gói thầu, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với trường hợp chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT khi đấu thầu rộng rãi qua mạng, pháp luật hiện hành vẫn cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện việc mở thầu, đánh giá hồ sơ và xem xét phê duyệt kết quả khi nhà thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, việc xây dựng và điều chỉnh tiêu chí trong hồ sơ mời thầu cần được thực hiện khách quan, bám sát tính chất công việc để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu có đủ năng lực tham gia tiếp cận thông tin và cạnh tranh bình đẳng.

Đánh giá dưới góc độ chuyên môn và quản trị nguồn vốn đầu tư công, Chuyên gia Đấu thầu Đào Giang cho rằng diễn biến gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 0,5% là những dữ liệu cần được ghi nhận, xem xét.

Theo chuyên gia, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ cương trong hoạt động đấu thầu, nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ mời thầu và hạn chế các tiêu chí có thể làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính cũng đề cập yêu cầu tăng cường các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Đối với các gói thầu có mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu không lớn, các chủ đầu tư có thể tiếp tục rà soát công tác xác định giá gói thầu, lập dự toán và tăng cường kiểm soát quá trình thực hiện hợp đồng nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định.

Căn cứ quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu.

Trong giai đoạn 100 ngày triển khai thi công tiếp theo, việc tổ chức quản lý, giám sát thi công và nghiệm thu công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt sẽ tiếp tục là nội dung trọng tâm cần được thực hiện chặt chẽ.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.