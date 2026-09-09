Phường An Lạc: Trường Phát trúng gói xây lắp hơn 3,65 tỷ đồng, giá giảm 3,05%

Duy nhất Công ty Xây dựng Lắp đặt Trường Phát dự và trúng gói thầu hơn 3,65 tỷ đồng tại phường An Lạc, TP HCM, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 3,05%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 26/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc Lê Đình Vũ Sơn đã ký ban hành Quyết định số 105/QĐ-BQLAL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, chống ngập, gia cố công trình hiện trạng 04 trường học trên địa bàn phường năm 2026.

Nguồn: MSC

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Lắp đặt Trường Phát trúng thầu với giá 3.653.644.159 đồng. So với giá gói thầu 3.768.400.821 đồng, tiết kiệm 114.756.662 đồng, tương ứng 3,05%.

Toàn cảnh gói thầu xây lắp hơn 3,7 tỷ đồng tại phường An Lạc

Gói thầu Xây lắp có mã số BP2600617230, thông báo mời thầu điện tử số E-TBMT IB2600440419-00, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600248527 được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-BQLAL ngày 06/08/2026.

Dự toán gói thầu được xác định ở mức 3.768.400.821 đồng từ nguồn vốn ngân sách phường. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 45 ngày.

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được chủ đầu tư phê duyệt theo Quyết định số 123/QĐ-BQLAL ngày 11/08/2026 do Giám đốc Lê Đình Vũ Sơn ký ban hành.

Trách nhiệm lập E-HSMT và tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa đảm nhiệm.

Duy nhất một nhà thầu nộp E-HSDT và trúng thầu

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 16:15 ngày 20/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), gói thầu ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Lắp đặt Trường Phát dự thầu với giá 3.653.644.159 đồng.

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa thực, do gói thầu chỉ có duy nhất một đơn vị tham gia nên tổ chuyên gia tiến hành đánh giá trực tiếp hồ sơ và không thực hiện bước xếp hạng.

Kết quả đánh giá cho thấy hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Lắp đặt Trường Phát đạt tính hợp lệ, đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng toàn diện tiêu chuẩn kỹ thuật và được kiến nghị trúng thầu ở mức giá 3.653.644.159 đồng. Sau khi hoàn tất công tác đối chiếu tài liệu vào ngày 24/08/2026, chủ đầu tư đã chính thức ban hành quyết định phê duyệt trao hợp đồng cho doanh nghiệp.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Lắp đặt Trường Phát có mã định danh vn0312727231, mã số thuế 0312727231, thành lập ngày 07/04/2014, do ông Hà Xuân Trường làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc. Địa chỉ trụ sở đăng ký của doanh nghiệp đặt tại số 702/102/3 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP HCM.

Tính đến thời điểm tháng 8/2026, Công ty Trường Phát đã tham gia tổng cộng 63 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 50 gói, trượt 12 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 169.767.707.036 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập đạt 55.369.844.858 đồng và với vai trò liên danh đạt 114.397.862.178 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và áp lực tiến độ 45 ngày

Bình luận về quy trình triển khai gói thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương Đoàn Luật sư TP HCM phân tích: Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng đối với gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và quy mô giá trị dưới 5 tỷ đồng là hoàn toàn phù hợp với hạn mức và điều kiện luật định.

Đối với diễn biến chỉ có duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ, Luật sư Nguyễn Thị Hương dẫn chiếu khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu, bên mời thầu được mở thầu ngay và đánh giá trực tiếp E-HSDT mà không cần xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp hay xếp hạng nhà thầu. Do đó, quy trình chấm thầu của tổ chuyên gia và quyết định trao thầu của chủ đầu tư là phù hợp với quy trình chuyên môn hiện hành.

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