Đồng Nai: Liên danh Thành Vượng - Hữu Nhu trúng gói thầu hơn 8,1 tỷ đồng

Gói thầu đường giao thông tại phường Bình Phước hơn 8,1 tỷ đồng vừa về tay liên danh duy nhất tham dự, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu khoảng 0,61%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước (TP Đồng Nai) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng gói thầu XL02 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông hiện hữu thuộc khu vực Tân Phú (cũ). Dự án có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, được Chủ tịch UBND phường Bình Phước Ngô Hồng Khang ký Quyết định phê duyệt số 3512/QĐ-UBND ngày 13/07/2026, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (vốn đầu tư công).

Duy nhất một liên danh dự thầu và trúng thầu sát giá

Gói thầu XL02 có giá gói thầu được duyệt là 8,231 tỷ đồng, quy mô thi công xây dựng tuyến đường liên khu phố, Tổ 3, khu phố Tân Phú 1 dài 500m với các hạng mục nền đường, mặt đường bê tông nhựa, cống dọc, cống ngang thoát nước mưa, vỉa hè và điện chiếu sáng. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ và loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 365 ngày.

Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 4102/QĐ-KTHT&ĐT ngày 04/08/2026 và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 4374/QĐ-KTHT&ĐT ngày 17/08/2026 do Trưởng phòng Đặng Hà Bình ký ban hành, gói thầu phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 17/08/2026 và đóng thầu vào chiều ngày 26/08/2026.

Biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh gói thầu XL02 (gồm Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Thành Vượng và Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu). Giá dự thầu của liên danh đưa ra là 8,181 tỷ đồng, không đính kèm thư giảm giá.

Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai với Tổ chuyên gia gồm ba thành viên do ông Lương Đình Tố làm Tổ trưởng. Tại Báo cáo đánh giá số 36/BCĐG-DN ngày 27/08/2026, tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của liên danh đạt 88,2/100 điểm, vượt qua ngưỡng yêu cầu tối thiểu và đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Sau khi Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ 2 tháng 5 hoàn tất Báo cáo thẩm định kết quả số 51/BCTĐ-2THANG5 ngày 28/08/2026, ngày 04/09/2026, Trưởng phòng Đặng Hà Bình đã ký ban hành Quyết định số 4700/QĐ-KTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, Liên danh Thành Vượng - Hữu Nhu chính thức trúng thầu với giá 8,181 tỷ đồng (làm tròn từ giá dự thầu). So với giá gói thầu 8,231 tỷ đồng, tiết kiệm sau đấu thầu khoảng 50.619.858 đồng, tương đương 0,61%.

Quyết định số 4700/QĐ-KTHT&ĐT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Thành Vượng (mã số thuế: 3801190693), thành lập từ tháng 05/2012, có địa chỉ trụ sở tại số 28/735, Tổ 3, Khu phố Tân Liên, Xã Đồng Phú, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp đã tham gia 15 gói thầu và trúng tới 14 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu áp đảo xấp xỉ 93,3%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 43,202 tỷ đồng, toàn bộ 100% gói thầu đã tham gia đều nằm trên địa bàn TP Đồng Nai.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu (mã số thuế: 3800436633), thành lập từ tháng 11/2008. Trụ sở của Công ty Hữu Nhu cũng đặt ngay tại Tổ 3, Khu phố Tân Liên, Xã Đồng Phú, TP Đồng Nai. Nhà thầu đã tham gia 59 gói thầu, trúng 52 gói với tổng giá trị trúng thầu lên tới khoảng 882,442 tỷ đồng. Trước khi liên danh tại gói thầu XL02, hai nhà thầu này từng 04 lần bắt tay liên danh dự thầu và giành chiến thắng ở 03 gói thầu xây lắp hạ tầng trên địa bàn TP Đồng Nai.

Tính cạnh tranh thực chất và kỷ luật chi tiêu công

Việc một gói thầu xây lắp hạ tầng đô thị có giá trị trên 8,2 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 01 liên danh nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá đã thu hút sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả chi tiêu nguồn vốn đầu tư công.

Bình luận dưới góc độ pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư được xem xét mở thầu ngay để đánh giá hồ sơ trong tình huống chỉ có một nhà thầu tham dự. Mặc dù quy trình tuân thủ các bước theo quy định, song mục tiêu cốt lõi của phương thức đấu thầu rộng rãi là tạo dựng sân chơi cạnh tranh bình đẳng nhằm tìm kiếm giải pháp thi công tối ưu với chi phí tiết kiệm nhất cho ngân sách.

Dưới góc nhìn quản lý kinh tế, theo chuyên gia Đào Giang, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 đã đặt ra yêu cầu rất cụ thể về siết chặt kỷ luật, thực hiện các giải pháp tiết kiệm và cắt giảm chi phí trong đấu thầu đầu tư công năm 2026. Đối với các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, chủ đầu tư có trách nhiệm nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, rà soát E-HSMT để tránh phát sinh tiêu chí hạn chế sự tham gia của các nhà thầu ngoài địa bàn, đồng thời chủ động phát huy vai trò thương thảo giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính công.