Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Mercedes-Benz GLE 2025.

Theo Cổng An toàn của Ủy ban châu Âu (EC), Mercedes-Benz đang phải triển khai đợt triệu hồi toàn cầu đối với mẫu xe GLE do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu, gây mất động năng đột ngột và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Lỗi này xảy ra với các xe sử dụng động cơ mã hiệu OM654 và hệ thống Hybrid, tấm chắn ở khu vực vách ngăn có thể không được lắp đặt đúng theo thông số kỹ thuật, khiến đường ống dẫn nhiên liệu có thể cọ xát vào tấm chắn và hư hỏng, làm thất thoát nhiên liệu.

Triệu hồi gần 24.000 xe Mercedes-Benz GLE nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.

Trong khi đó, Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) thông báo cụ thể số lượng xe Mercedes-Benz GLE bị ảnh hưởng trên toàn cầu là 23.606 chiếc, với thời gian sản xuất từ ngày 29/8/2022 đến ngày 3/9/2025. Dự kiến các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và chỉnh lại tấm chắn và đường ống nhiên liệu tại đại lý để khắc phục lỗi hoàn toàn.