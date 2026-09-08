Đường Trần Hưng Đạo hơn 123 tỷ đồng ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 8/2026 và những ngày đầu tháng 9/2026, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo xuất hiện nhiều khu vực đang thi công với máy móc, vật tư và cấu kiện xây dựng tập kết dọc tuyến. Một số thiết bị thi công để lâu ngày có dấu hiệu cũ, rỉ sét, trong khi tại một số vị trí, hố sâu và khu vực thi công được rào chắn bằng các phương tiện tạm thời.

Những hình ảnh này được ghi nhận trong thời điểm năm học mới 2026 bắt đầu, khi lượng học sinh và người dân lưu thông trên tuyến đường tăng cao.

Ngày 16/6/2026, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xoay đường 19/4 đến điểm giao đường Trần Phú), KV Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Giá dự toán được duyệt của gói thầu là 123.597.026.247 đồng.

Trong quá trình triển khai dự án, nhiều vị trí trên tuyến đường vẫn đang được thi công. Việc tổ chức công trường, bố trí vật liệu, máy móc cũng như hệ thống cảnh báo, rào chắn tại một số điểm được phóng viên ghi nhận cần được lưu ý, nhất là tại các khu vực có mật độ phương tiện và học sinh qua lại.

Chiều 4/9/2026, ngay cạnh cổng phụ Trường Tiểu học Phú Thủy 1, phóng viên ghi nhận một hố sâu nằm sát khu vực lưu thông. Miệng hố có thành bê tông sắc cạnh, phía trên được che bằng một tấm sắt mỏng và đặt trong tình trạng chưa cho thấy khả năng chịu lực lớn.

Vị trí này nằm gần khu vực cổng trường, do đó cần có biện pháp che chắn, cố định và cảnh báo phù hợp để hạn chế nguy cơ phương tiện hoặc người đi đường rơi xuống hố, đặc biệt vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Tấm sắt che miệng hố được đặt trên bề mặt không bằng phẳng, chưa thể hiện rõ giải pháp cố định chắc chắn. Trong trường hợp phương tiện đi qua hoặc mất thăng bằng, nguy cơ ngã xe, va chạm hoặc rơi xuống hố có thể xảy ra.

Trước đó, trong tháng 8/2026, phóng viên và người dân nhiều lần ghi nhận một số thiết bị thi công bánh xích di chuyển trực tiếp trên lớp đường nhựa. Tại một số vị trí, bề mặt nhựa đường xuất hiện tình trạng bong tróc, hư hỏng sau quá trình thi công.

Cùng với đó, một số biển báo phục vụ công tác cảnh báo tại công trường có dấu hiệu rách, nghiêng hoặc đổ. Đây là những thiết bị có chức năng giúp người tham gia giao thông nhận biết từ xa khu vực đang thi công, vì vậy việc bố trí biển báo rõ ràng, dễ nhận diện và ổn định là cần thiết để bảo đảm an toàn.

Tại một số vị trí khác, các cấu kiện hố ga bằng bê tông hình vuông được đặt sâu dưới khu vực lòng đường đang thi công dở dang. Công trường tại những khu vực này chưa có hệ thống rào tôn kiên cố ngăn cách hoàn toàn với khu vực người dân sinh sống, kinh doanh. Điều này khiến lối đi của các hộ dân bị ảnh hưởng, trong khi người dân phải di chuyển qua khu vực có vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Ghi nhận vào lúc chập tối sau cơn mưa chiều 3/9/2026, tại một góc công trường trên đường Trần Hưng Đạo, một số khung biển cảnh báo được dựng giữa lòng đường, chiếm khoảng một nửa mặt đường. Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận, khu vực này chưa có hệ thống đèn chớp cảnh báo ban đêm và cũng chưa được bao quanh bằng rào tôn kiên cố. Trong điều kiện trời tối, mưa lớn hoặc tầm nhìn hạn chế, hệ thống cảnh báo và rào chắn cần được bố trí đầy đủ, dễ nhận biết và có khả năng giữ ổn định để hạn chế nguy cơ đối với người và phương tiện lưu thông.

Một số vật liệu, cấu kiện xây dựng có kích thước lớn được đặt trên khu vực vỉa hè, chiếm phần lớn không gian dành cho người đi bộ. Vì vậy, tại những vị trí này, học sinh và người dân phải di chuyển xuống lòng đường để tiếp tục hành trình.

Đáng chú ý, ngay phía sau Trường Tiểu học Phú Thủy 1, phóng viên ghi nhận quanh khu vực hố ga sâu có nhiều dây cáp điện chỉ được căng dây sơ sài, tiềm ẩn nguy hiểm. Việc bố trí lối đi tạm tại khu vực có hố sâu và hệ thống cáp điện cần được kiểm soát chặt chẽ, nhất là trong điều kiện mưa lớn, ngập nước. Các vị trí như vậy cần có rào chắn, biển cảnh báo và giải pháp che đậy phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ người dân, đặc biệt là học sinh, bị trượt ngã hoặc rơi xuống hố.

Tại một vị trí khác, thiết bị thi công bánh xích có dấu hiệu cũ, rỉ sét, không quan sát thấy biển số hoặc tem kiểm định, được để sát lề đường. Nắp khoang động cơ phía sau mở, bên trong có nhiều bộ phận máy móc bám dầu mỡ. Ngay cạnh thiết bị này là một cấu kiện bê tông hố ga kích thước lớn được đặt tại khu vực lề đường nhưng chưa có rào chắn bao quanh.

Chiều 3/9/2026, chứng kiến tình trạng thi công trên tuyến đường trong lúc di chuyển từ nơi làm việc về nhà, chị N.T.T.T (SN 1987, CBNV của một Bệnh viện khu vực Phan Thiết) cho biết bản thân và người nhà cảm thấy bất an khi phải đi qua khu vực này vào buổi tối, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn.

Theo chị T., việc xuất hiện các hố sâu, vật liệu xây dựng, máy móc và rào chắn tạm thời trên tuyến đường khiến người tham gia giao thông phải chú ý và giảm tốc độ khi đi qua.

Đường Trần Hưng Đạo là một trong những tuyến giao thông quan trọng, có mật độ phương tiện lưu thông cao tại khu vực Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Trong thời điểm năm học mới 2026 bắt đầu, tuyến đường cũng có đông học sinh qua lại.

Từ thực tế ghi nhận, người dân mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại công trường; trong đó, cần chú trọng việc rào chắn các khu vực thi công, đậy và cố định nắp hố ga, bố trí biển báo dễ nhận biết, bổ sung cảnh báo ban đêm và thu dọn vật tư, thiết bị khỏi lối đi dành cho người dân, học sinh.

Việc tổ chức công trường khoa học, bảo đảm lối đi và tăng cường cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm sẽ góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình dự án tiếp tục được triển khai.