Đường Trần Hưng Đạo hơn 123 tỷ đồng ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
Đường Trần Hưng Đạo hơn 123 tỷ đồng tại Phan Thiết đang thi công dang dở, nhiều vị trí ngổn ngang máy móc, vật liệu và rào chắn, gây lo ngại an toàn.
Thảo Nhi
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 8/2026 và những ngày đầu tháng 9/2026, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo xuất hiện nhiều khu vực đang thi công với máy móc, vật tư và cấu kiện xây dựng tập kết dọc tuyến. Một số thiết bị thi công để lâu ngày có dấu hiệu cũ, rỉ sét, trong khi tại một số vị trí, hố sâu và khu vực thi công được rào chắn bằng các phương tiện tạm thời.
Những hình ảnh này được ghi nhận trong thời điểm năm học mới 2026 bắt đầu, khi lượng học sinh và người dân lưu thông trên tuyến đường tăng cao.
Trong quá trình triển khai dự án, nhiều vị trí trên tuyến đường vẫn đang được thi công. Việc tổ chức công trường, bố trí vật liệu, máy móc cũng như hệ thống cảnh báo, rào chắn tại một số điểm được phóng viên ghi nhận cần được lưu ý, nhất là tại các khu vực có mật độ phương tiện và học sinh qua lại.
Chiều 4/9/2026, ngay cạnh cổng phụ Trường Tiểu học Phú Thủy 1, phóng viên ghi nhận một hố sâu nằm sát khu vực lưu thông. Miệng hố có thành bê tông sắc cạnh, phía trên được che bằng một tấm sắt mỏng và đặt trong tình trạng chưa cho thấy khả năng chịu lực lớn.
Theo chị T., việc xuất hiện các hố sâu, vật liệu xây dựng, máy móc và rào chắn tạm thời trên tuyến đường khiến người tham gia giao thông phải chú ý và giảm tốc độ khi đi qua.
Đường Trần Hưng Đạo là một trong những tuyến giao thông quan trọng, có mật độ phương tiện lưu thông cao tại khu vực Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Trong thời điểm năm học mới 2026 bắt đầu, tuyến đường cũng có đông học sinh qua lại.
Từ thực tế ghi nhận, người dân mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại công trường; trong đó, cần chú trọng việc rào chắn các khu vực thi công, đậy và cố định nắp hố ga, bố trí biển báo dễ nhận biết, bổ sung cảnh báo ban đêm và thu dọn vật tư, thiết bị khỏi lối đi dành cho người dân, học sinh.
Việc tổ chức công trường khoa học, bảo đảm lối đi và tăng cường cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm sẽ góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình dự án tiếp tục được triển khai.
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