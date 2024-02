Bé trai 3 tuổi nghi bị hàng xóm sát hại: “Hình phạt sẽ rất nghiêm“

Thông tin mới nhất về vụ bé trai 3 tuổi bị sát hại ở Sóc Sơn, TP Hà Nội trong Tết Giáp Thìn 2024, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra nghi phạm về tội giết người. Trước đó, vào ngày 11/2, sau khi nhận tin báo từ Công an huyện Sóc Sơn về việc tại xã Xuân Giang xảy ra vụ trọng án sát hại bé trai 3 tuổi là người địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn cùng đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ. Danh tính nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở Hà Nội trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 chưa được cơ quan chức năng công bố.

Công an tại hiện trường vụ bé trai 3 tuổi ở Hà Nội nghi bị hàng xóm sát hại.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với thông tin ban đầu thì vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý là cần thiết và có căn cứ. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người làm chứng và trích xuất dữ liệu camera an ninh xung quanh khu vực hiện trường để làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong, xác định danh tính nghi phạm và khả năng nhận thức điều khiển hành vi của đối tượng này tại thời điểm xảy ra vụ án. Điều đáng nói, nạn nhân mới 3 tuổi, chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân, nên hành vi xâm hại đến tính mạng trẻ em của nghi phạm như vậy là rất tàn nhẫn, đáng lên án.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm sát hại cháu bé. Lực lượng chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, đặc biệt xác định đối tượng này có mâu thuẫn thù oán gì đối với gia đình nạn nhân hay không, có mất khả năng kiểm soát hành vi do sử dụng rượu bia, chất kích thích, chất cấm dẫn đến thực hiện hành vi. Nếu vì mâu thuẫn thù oán với hàng xóm mà sát hại cháu bé 3 tuổi thì đây là hành vi có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn, là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Còn trường hợp thực hiện hành vi do sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc chất cấm dẫn đến mất khả năng kiểm soát hành vi thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngoài trách nhiệm hình sự, thì đối tượng thực hiện hành vi này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm: Chi phí cứu chữa trước khi chết nếu có, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần và tiền mai táng theo phong tục địa phương. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường thiệt hại dân sự, nếu không thỏa thuận được thì tòa án sẽ quyết định mức bồi thường", luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì hành vi sát hại trẻ em cũng là hành vi rất đáng lên án, đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự với chế tài nghiêm khắc. Vụ việc cho thấy nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bạo hành là có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đối tượng thực hiện hành vi thường có nhiều cơ hội, thời cơ tiếp xúc với trẻ em. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình, cha mẹ, ông bà mà còn là của toàn xã hội.