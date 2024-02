Cái chết thương tâm của người phụ nữ độc thân vào sáng mùng 1 Tết

Theo hồ sơ vụ án, mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2017, trong khi người dân còn đang mải chúc tụng nhau thì trực ban Công an tỉnh Thái Bình nhận được cuộc gọi báo án. Theo đó, tại xã Thái Thọ (huyện Thái Thuỵ) có người phụ nữ tử vong, trên người có vướng sợi dây điện nối với ổ cắm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nạn nhân là bà Đinh Thị L. (SN 1952, trú tại Thái Thọ, Thái Thuỵ, Thái Bình). Tại hiện trường, bà L. nằm trên nền nhà, cơ thể vướng vào đầu dây điện nối với phích cắm có điện. Về cơ bản, nhiều người cho rằng đó là nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Khám nghiệm kỹ, công an phát hiện trên người bà L. có một vài vết trầy xước, phần móng tay có dính chút ít dấu vết sinh học như da người. Bên ngoài bao tải để ở góc nhà có vết đỏ nghi máu. Trong nhà, đồ đạc khá tuềnh toàng, không có dấu hiệu bị lục lọi, xô đẩy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo phán đoán của các điều tra viên, cái chết đó chắc chắn ẩn chứa nhiều nghi vấn. Để làm sáng tỏ, bắt buộc phải giải phẫu tử thi. Đến đây, công an gặp phải trở ngại lớn. Bà L. theo đạo, vì thế người thân ban đầu không đồng ý việc khám nghiệm tử thi. Với quyết tâm làm sáng rõ những khuất tất, công an đã phân tích, thuyết phục gia đình nạn nhân đồng ý. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đúng như dự đoán, kết quả giải phẫu cho thấy bà L. chết do tác động ngoại lực, cơ thể có nhiều vết thương, tuy nhiên chưa thể xác định được loại hung khí. Đến đây, công an đã có thể kết luận đó là một vụ án mạng. Bà L. sống độc thân, không lập gia đình cũng không có con cái. Gia cảnh nạn nhân rất vất vả, mọi sinh hoạt đều do các anh chị em trong nhà giúp đỡ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày Tết, các trinh sát đã gặp muôn vàn khó khăn khi tiếp xúc người dân để thu thập thông tin. Số đối tượng được rà soát đều có chứng cứ ngoại phạm. Theo người thân trong gia đình và dân địa phương thì bà L. sống hiền lành, chưa từng to tiếng, khúc mắc với ai, cũng chẳng buôn bán gì nên không có mâu thuẫn về mặt tiền bạc, nợ nần. Công an Thái Bình đã lên danh sách hàng trăm đối tượng cộm cán, nghiện ma tuý, tiền án, tiền sự trên địa bàn. Sau khi nghiên cứu di biến động của từng người. Công an khoanh vùng được 2 người. Đầu tiên là người đàn ông tên H. vốn có tiền án về tội trộm cắp tài sản. H. được mời lên cơ quan điều tra để làm việc. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại đây, H. khai nhận đầy đủ thời gian, địa điểm anh ta đi vào ngày xảy ra vụ án. Tiến hành kiểm tra chéo, công an xác định lời khai của H. là chính xác, người này được loại nghi. Người thứ 2 được công an “để ý” là Dương Văn Thà (36 tuổi, là hành xóm của nạn nhân L.). Thà có một quá khứ khá phức tạp. Nhiều năm trước anh ta ra tay sát hại vợ, tuy nhiên may mắn người vợ không chết. Thà bị bắt và mới được ra tù. Kể từ ngày về địa phương, theo đánh giá thì Thà không có biểu hiện bất thường, cuộc sống ít điều tiếng. Tuy thế, các điều tra viên nhận thấy vụ án Thà từng gây ra với vợ và vụ án tại nhà bà L khá “gần” nhau. (Đối tượng Thà khi bị bắt) Tại cơ quan điều tra, Thà rất bình tĩnh, lời khai của anh ta về di biến động cũng hợp lý nhưng điều tra viên phát hiện trên tay Thà có nhiều vết xước. Khi được hỏi, Thà bảo bị ngã xe vào ngày mùng 1 Tết. Theo mô tả của Thà, công an tiến hành xác minh. Tuy nhiên những người sống gần nơi Thà nói bị ngã xe máy thì đều không hề biết gì về việc này. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công an đã lấy mẫu máu của Thà để trưng cầu giám định. Kết quả giám định cho thấy, vết đỏ dính trên bao tải trong nhà bà L. là máu của nạn nhân. Mẫu dấu vết sinh học tại móng tay của nạn nhân có cùng kiểu gen với Thà. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Thà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo đó, trước hôm xảy ra vụ án, Thà đi về thì gặp bà L trên đường. Chỉ vì mâu thuẫn xin đường, bà L. và Thà to tiếng với nhau. Sáng mùng 1 Tết, sau khi đi uống rượu về, Thà nghĩ tới lời nói của bà L hôm trước. Bực tức trong lòng, Thà sang nhà bà L và đánh, sát hạinạn nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Thà dựng hiện trường giả. Chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ mà Thà nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của người khác và đã phải chịu sự trừng phạt từ pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.

