Chấn chỉnh xe điện tự phát hoạt động tại Khu di tích Côn Sơn

Thời gian gần đây, tại bãi xe số 1 dẫn vào chùa Côn Sơn, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc (TP Chí Linh, Hải Dương), hàng chục xe điện không biển số, không được cấp phép ngang nhiên hoạt động kinh doanh đón, chở khách, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống sáng 15/2, do du khách phải để xe tại bãi đỗ xe số 1, cách chùa Côn Sơn khoảng 300m, hàng chục xe điện tự phát ngang nhiên đón, chở khách tại bãi xe này sau đó di chuyển về gần khu vực chùa Côn Sơn thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc Đáng chú ý, những chiếc xe điện này đều có đặc điểm chung là không có tem đăng kiểm, không biển số, không được cấp phép nhưng ngang nhiên hoạt động công khai, tham gia vận chuyển du khách đến tham quan tại chùa Côn Sơn. Đồng thời hiện cũng chưa kiểm soát được lái xe điện không phép đã có bằng lái xe theo quy định hay không. Một lái xe điện cho biết, giá vé cho quãng đường di chuyển khoảng 300m/một du khách là 10.000 đồng, mỗi chuyến xe điện thường chở từ 4 đến 7 khách. Dù không được cấp phép hoạt động, nhưng những chiếc xe điện vẫn vượt qua được các chốt kiểm soát trên đường dẫn vào chùa Côn Sơn để chở khách mà không có sự ngăn cản từ lực lượng trực chốt. Trao đổi với PV, một lãnh đạo Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc cho biết, những xe điện hoạt động như PV phản ánh là hoàn toàn tự phát. Người dân mua lại một số xe điện cũ từ các doanh nghiệp kinh doanh sân golf về đây hoạt động. "Các bãi xe và các dịch vụ, hàng quán là do địa phương quản lý. Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc chỉ phối kết hợp để giữ cảnh quan chung còn trách nhiệm duy trì, quản lý là do phường Cộng Hòa phụ trách. Hệ thống xe điện hiện Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc chưa thành lập và chưa tổ chức hoạt động dịch vụ này. Các xe điện trên hoàn toàn tự phát, chưa cơ quan chức năng nào cấp phép hoạt động. Hiện Ban quản lý đang xây dựng đề án trong đó có xe điện, nhưng chưa thực hiện", đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc cho biết. Theo đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, hoạt động xe điện tự phát đã gây ra nhiều bất cập như ách tắc giao thông trên tuyến đường dẫn vào chùa Côn Sơn, chưa có quy định giá cả, chưa có hướng tuyến và chưa được kiểm soát chặt chẽ. Ban Quản lý đã có ý kiến đến chính quyền địa phương, đề xuất có phương án quản lý, đủ điều kiện, giấy phép mới được hoạt động. Ghi nhận phản ánh của PV, lãnh đạo UBND TP Chí Linh cho biết, ông đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng xe điện hoạt động trái phép tại bãi đỗ xe số 1, dẫn vào chùa Côn Sơn, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc. Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 23/2 đến ngày 3/3 (tức 14 đến 23 tháng Giêng âm lịch), hứa hẹn sẽ đón nhiều du khách đến tham dự. UBND TP Chí Linh cần chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chấn chỉnh, yêu cầu ngừng hoạt động đối với những xe điện không được cấp phép hoạt động, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn từ hoạt động kinh doanh dịch vụ xe điện trái phép, góp phần xây dựng hình ảnh khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc. Hình ảnh các xe điện tự phát hoạt động.

